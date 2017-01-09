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Все про:взрыв (3576) Сумы (592)

 После взрыва в сумской многоэтажке за медицинской помощью обратились четыре человека

Причина взрыва устанавливается.

После взрыва в многоэтажном жилом доме в Сумах за медицинской помощью обратились 4 человека. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 1 взрыв газа с последующим возгоранием на площади до 18 кв. м произошел в 8:43 9 января в однокомнатной квартире в первом подъезде на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

"В результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки квартиры №6, межквартирная перегородка между 5 и 6 квартирами, в квартире №4 выбиты двери, выбиты двери тамбуров на первом этаже, дверь квартиры №2, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа с правой стороны подъезда", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство

Как отмечается, пожар был локализован в 9:15 и ликвидирован в 9:36.

Сотрудникам ГосЧС удалось спасти 1 человека, 6 - были эвакуированы (в т. ч. 4 ребенка, 2006, 2008, 2012 и 2013 г. р.).

За медицинской помощью обратилось 4 человека.

Причина взрыва устанавливается.

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Вчера также имел счастье ждать службу 104,был сильный запах газа,на мой вопрос почему именно в мороз такое происходит был ответ,увеличилось давление в системе из-за большего потребления,плюс бухнули больше чем положено одоранта (вонючки).Людям сочувствую и соболезную.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле взрыва в сумской многоэтажке за медицинской помощью обратились четыре человека
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