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Все про:аэропорт (1168) Госпогранслужба (2324) задержание (4766) Интерпол (314)

 Гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова

В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина Израиля, которого разыскивали за совершения уголовного преступления на территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Госпогранслужбы, во время прохождения контроля пассажиров рейса "Харьков - Тель-Авив" на 58-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что его разыскивали за мошенничество в сфере торговли, а также банковское и финансовое мошенничество. О задержании пограничники сразу же сообщили в полицию.

Еще одного разыскиваемого Интерполом гражданина задержали в аэропорту Борисполя. При регистрации на рейс в Лондон был задержан гражданин Беларуси. Его искали за грабеж.

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Или Допа. Может Харьков пора переименовать в Догепинск?
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Подумаем. Но сначала вы, учитывая поддержку в Харькове всякого гепинского быдла.
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А может лучше Дупо-Гепинск? Ну прям, как санк-петербург, а?
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Согласен, ведь так намного аристократичней звучит
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Фух! есип без "на сковородке " яб был в шоке!))))
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Зачем так далеко-госпереворот 1917-го в Раше тоже незаконньій.
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А ты Федя жестокий, ну прямо лесной брат, хотя мог быть латобендеровцем.
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Казнь Кала I Стюарта тоже узурпация со стороны лондонской хунты
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Так еще и переворот 1993 года в россии тоже незаконный. Ведь теперь россия не государство и нужно начинать юридическую процедуру лишения ее члена ООН.
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Для начала. Но на самом деле все равно маловато будет.
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Да какой он семит? Просто вокзальный наперсточник.
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Жид не може жити, щоб не обдурити ближнего. Це таке його внутрішнє єство. Не даремно їм раніше було заборонено селитися в містах.
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Це не зовсім так. Давайте повну інформацію, чому євреї жили в багатьох містах російської імперії.
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Nemedlenno otpustitj, on po grazjdanstvu uzje samij cjestnij cjelovek v mire, jevo prisjemljajet po nacionaljnomu principu - nu cjto, soplemenniki, poderzjite svojevo bratana.
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Какие то грабители и мошенники придурковатые, их разыскивает Интерпол, а они самолетами летят, прям с корабля на бал.
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А я уж надеялся, что самого порхато-шоколадного задержали! Были же принципиальные погранцы, которые не выпустили овоща при бегстве, хотя овощи нужно сажать или мелко шинковать!
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Гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова.
ДАЙТЕ УГАДАЮ - КРЫСЕНЫША ХЕРНЕСА ПОЙМАЛИ ?!!
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Ну на что менять будем? Беспилотники , может на ставицкого, с которым уже два года динамят и обещают вообще не отдать? Га панове?
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Там в орде решили создать - "правительство Кили Азирова (Бимбы)"-2.
Так шо теперь Украинцам придётся - быть хладнокровными ко всякого роду - популистам, и больше работать ( если хотим Будущего Своим Детям!).
Ибо смысл популизма - халява!
Если бы Украинцы ( в том числе и я) были решительнее в 2004 , то никогда бы не повторился 2014!
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не надо его выдавать. Надо сказать, что он преследуется по политическим мотивам и пусть летит дальше.Мы же не будем ссорится с гражданином из-за какого-то израиля.
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Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм «ссудного процента».
С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. современный раб для того, чтобы рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату.
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И кого же?? Неужели Вадика Рабиновича? Или Беню Бляхера? Или Гепу,наконец......? Такой обширный выбор,что всё путаешься и путаешься.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова
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