Гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Госпогранслужбы, во время прохождения контроля пассажиров рейса "Харьков - Тель-Авив" на 58-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.
Выяснилось, что его разыскивали за мошенничество в сфере торговли, а также банковское и финансовое мошенничество. О задержании пограничники сразу же сообщили в полицию.
Еще одного разыскиваемого Интерполом гражданина задержали в аэропорту Борисполя. При регистрации на рейс в Лондон был задержан гражданин Беларуси. Его искали за грабеж.
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http://hedrook.vho.org/volot/
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ДАЙТЕ УГАДАЮ - КРЫСЕНЫША ХЕРНЕСА ПОЙМАЛИ ?!!
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Так шо теперь Украинцам придётся - быть хладнокровными ко всякого роду - популистам, и больше работать ( если хотим Будущего Своим Детям!).
Ибо смысл популизма - халява!
Если бы Украинцы ( в том числе и я) были решительнее в 2004 , то никогда бы не повторился 2014!
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С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. современный раб для того, чтобы рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату.
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