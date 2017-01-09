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Все про:Аваков (2149) закон (2205) Нацполиция (5383)

 "Завершился прием документов на конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки", - Аваков

Работа с заявками будет начата в ближайшее время.

Завершился прием заявок на консультативный конкурс на пост главы Нацполиции Украины, подано 64 заявки, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. После обработки документов, в течение трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям согласно Закона - будет доступен на сайте МВД", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА
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А зачем?

Все и так понимают, что никакого конкурса не будет и что имя главы полиции уже известно.
Так для кого этот цирк?
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Сейчас мы живём в феодальном государстве с сословиями, где барин Пашинский расстрелял смерда и улетел на Альпы, как будто ничего не случилось, и барина даже не допросили. А всё потому, что чернь терпит и возмущается только в тырнете.

И в таком государстве будут устраивать конкурс на главу полиции?
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Затем чтобы у народа поддерживать иллюзию о реформах которые якобы проходят!!
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Так после 3 лет не осталось никого, кто б не понимал, что в 2014 мы привели к власти одних тварей вместо других, которые никаких реформ проводить не собираются.

Какие иллюзии? )
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в стране довольно много дураков которые еще верят в реформы и именно на них это расчитано!! а есть еще много экспертов (типа) которые утверждают что вот такое действие и есть реформы да плохо да показуха но типа такого раньше не было а значит медлено но мы идем вперед!!
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Есть ли там кто из Дамбасса или Лугандона?
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НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ???СОВПАДЕНИЕ? Я ТАК НЕ ДУМАЮ!!!
Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-37040234
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выберут всё равно самого подлеца с мутным прошлым
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))))))ну все правильно....красота спасет мир.....попробуй такой бабе откажи....ето спеиальный психологический ход)))))
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Вот та справа может до министра ..дослужиться.. , обдарована так сказать щедро
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мало того,он и законов не знает. и откаты с игроклубов на карман кладет
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Нормальные в плен не здаются. Поменяют на очередную тупую Надьку...
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И не только игроклубов, еще крышевания притонов, проституток, контрабандистов..................
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Кумовья авакяна под его кабинетом, уже за волосы друг друга таскают )
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Аваков очень надолго, похоже, что он серый кардинал этого балагана от власти.
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Да хоть "двести шестьдесят четыре заявки"... Все равно "победит" в конкурсе "грамотный, профессионально подготовленный профессионал"! Но самое главное, преданный и выполняющий все твои "пожелания"! Ведь правда, арсен? Когда уже "цирковое представление" закончите, "рехворматоры"? Отвечу: сами, - никогда! Разве что Народ "поможет"...
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... но кто победит, меня просили не говорить
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можно представить сколько аваков получит бабла за это место .короче кто больше даст .аукцион барыг
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"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 год. "Если власть государства, которым мы управляем, будет использована не чтобы улучшить жизнь большинства, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо".
1957 год
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Дееву на должность главы нацполиции . Она сосет задорно !
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у неї немає стажу роботи в правоохоронних органах,10 років вона працювала по конторах
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Так и Луцик не разу не прокурор !Под него закон подправили и все нормально . Так почему под сосалку не подправят сучий закон ?
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Сосалка це Аваков?Ну так,його і поставили міністром.Луцик теж не має стажу.Але всі його зами і начальники відділів,які йому підпорядковані--стаж мають,і немалий.Так і тут Сосалка,як ти кажеш,у міністри стрибнув без усілякого досвіду,але начальник поліції повинен бути досвічений
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Аваков с Милана пишет, что "у нас ВСЁ ПУТЕМ"
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во кому безвиз не нужен. раз и в Милане. шо он там делает?
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не, остатки бабла от ,,Нив,, пропивает с проститутками.
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Ну что же, один глава нацполиции и 63 будущих офицера для АТО из тех 4000, что планирует набрать Муженко. По моему неплохо... Можно проводить следующий тендер.
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Ага, а усі кому не подобаються чудо "реформи" - агенти кремля...
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Bild: 800 рублей в месяц - деньги для российских троллей.
ах ха ха, нищеброды уевы.
Как отмечается в статье, Алиса Шевченко - не первая молодая россиянка, которая профессионально трудится в виртуальном пространстве в интересах Путина. Ещё в апреле 2015 года стала известна история Людмилы Савчук, работавшей «троллем на службе российского государства». Её задачей было вести агитацию за Путина в социальных сетях, на форумах и в разделах для комментариев, а также очернять его врагов за рубежом, утверждает Bild. «Путин - гений», «украинцы - фашисты», «Европа загнивает» - такого рода комментарии она публиковала по заказу Кремля.
Как сообщает немецкий таблоид, вместе со спецслужбами и другими государственными или полугосударственными организациями проводится анализ интернета и настроений в социальных сетях на Западе и в России с разбивкой по возрасту, полу, уровню образования и происхождению. После этого, определяют, кого и как ругать и поносить.
В июле 2016 года журналисты Bild посетили фабрику троллей в российском Санкт-Петербурге, где в то время работала Савчук, уверяет немецкий таблоид. По словам россиянки, «атмосфера отравлена, повсюду пропаганда, семьи распадаются». Тогда там круглосуточно трудились около четырёхсот молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. За это они получали от 640 до 800 руб.* в месяц - «очень хорошие деньги по российским меркам», подчёркивает издание.
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АВАКОВA - НАЗНАЧИЛ ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА, И НЕ СНИМАЕТ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАЛОЛИЦИЮ В КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЮТ ЧЛЕНЫ БПП И НФ, ПОСКОЛЬКУ ОН ДО КУЯ ЧЕГО ЗНАЕТ ОБ ИХ ВОРОВСКИХ ДЕЛАХ.

КРОМЕ ТОГО, АВАКОВ ЗНАЕТ КОМУ СКОЛЬКО ПОЛАГАЕТСЯ ЗАНЕСТИ, ЗА КРЫШЕВАНИЕ МЕНТАМИ: НАРКОПРИТОНОВ, ПРОСТИТУТОК, КОНТРАБАНДИСТОВ, ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ........................................
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Вот не нужно ходить по злачным местам " ЗА КРЫШЕВАНИЕ МЕНТАМИ: НАРКОПРИТОНОВ, ПРОСТИТУТОК, КОНТРАБАНДИСТОВ, ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ....." Зашли вечером в супермаркет, купили батон и поллитра кефира, и коррумпированные "мусора" останутся без "взяток"
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Ну порохобот ничего другого и не мог написать.

Поскольку он не в состоянии понять, шо бывают люди которые занимаются этим, и это есть даже в цивилизованных странах

Вот только в цивилизованных странах с этими явлениями - борятся, а у нас - наживаются.

Так вот менты, для того и созданы, шобы бороться с этими явлениями, и за это кстати они получают деньги их госбюджета, причем совсем немалые.

Посмотри расходы на МВД, это ссылка на оф.сайт нынешнего минфина.

http://index.minfin.com.ua/budget/expense/?2016

Так вот на: ОБОРОНУ УКРАИНЫ выделено 8.20%, a на МВД выделено 6.91%

ТО ЕСТЬ, НА ЗАЩИТУ ЖОП И НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ ВЛАСТИ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ, ВЫДЕЛЕНО ИЗ ГОСБЮДЖЕТA ПОЧТИ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НА ОБОРОНУ СТРАНЫ!!!
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В цивилизованных странах с этими явлениями борется налоговая, потому что там все можно кроме "тяжелых" наркотиков. В Украине всегда на робкие предложения "легалайз" начинается "праведный гнев" и не только "коррумпированных", кто с этого кормится, а также "блюстителей общественной морали"

Но реальность такова, что если не покупать товары " НАРКОПРИТОНОВ, ПРОСТИТУТОК, КОНТРАБАНДИСТОВ, ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ", то производители - торговцы товаром не наживутся Соответственно, "взяток" уплатят меньше
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... не то чтобы сторонник Порошенко и его команды.
.... просто не сторонник дебилов за детский обсерач на сайте...
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Ну, тебя минстецевский пейсатель, как облупленого, едва ли не все посетители этого сайта знают.

И твои бредовые "шедевральные" высеры, в защиту оффшорного барыги, написанные за уворованные из бюджета деньги.
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А сколько из них без образования, с "погашенными" судимостями или бывших ментов (хотя ментов бывших не бывает)?
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Нагадую, що тві провокаторські аки з РФ, вже давно, і активно розкручує один і той самий підор, відомий вам, як Ледокоін
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Пашинского,,, Смелый, стреляет без предупреждения...
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"В шумном балагане (МВД) любят собираться, жулики-бандиты, воры всех мастей...." Скоро эти ребята перестанут вообще играться в конкурсы, реформы, аттестование и прочие лобзания с народом. Тогда и повода гневно тарабанить по клаве у нас не будет
Вот вам новая гуманная инициатива "моей новой полиции". Так, мелочь, до девяти лет с конфискацией:
"Брачная афера МВД"
http://antydot.info/antydot-tv/brachnaya-afera-mvd/



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Цирк устроили с кадровой политикой. Вы бы еще организовали для этого мероприятия телепередачу передачу, "Украина ищет Таланты".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Завершился прием документов на конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки", - Аваков
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