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 По факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство

На данный момент ведется досудебное расследование.

По факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких в эфире телеканала " 112 Украина ".

"Инцидент произошел в 8:45 в городе Сумы по ул. Михаила Лушпы, 52. В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин - в тяжелом состоянии, в реанимации, находится в больнице. Двое также были доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, ведется досудебное расследование", - отметил Крупецких.

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Какие то странные взрывы пошли из за газа! Бадяжат наверное непонятно что...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство
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