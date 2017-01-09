По факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких в эфире телеканала " 112 Украина ".
"Инцидент произошел в 8:45 в городе Сумы по ул. Михаила Лушпы, 52. В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин - в тяжелом состоянии, в реанимации, находится в больнице. Двое также были доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, ведется досудебное расследование", - отметил Крупецких.
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