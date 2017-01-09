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Все про:Черновицкая область (229) Госпогранслужба (2323) контрабанда (1587) табак (141)

 Пограничники пресекли попытку контрабанды 1370 пачек сигарет в Румынию

Вблизи границы пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку перемещения в Румынию табачных изделий и задержали мужчину, который, возможно, причастен к их транспортировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наряд отдела "Красноильск" обнаружил рядом с линией границы 3 ящика с сигаретами, подготовленными для переправки. Немедленно организовав проверку местности пограничники неподалеку заметили мужчину, который поняв, что его разоблачили попытался скрыться.

Обнаруженный ящики доставлены в пограничное подразделение. В них было упаковано 1370 пачек сигарет. Задержанный привлечен к административной ответственности.

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Зря пресекли. Из Украины пусть вывозят сигареты. Румыны пусть ловят.
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з такими цінами на цигарки скоро румини нам цигарки контрабасом нам будуть втюхувать
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...Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский и еще несколько высокопоставленных личностей пакуют вещи и, скорее всего, в ближайшее время попытаются бежать из Украины. Все будет известно после визита Джо Байдена в Украину.
http://antikor.com.ua/articles/145719-bajden_vezet_v_kiev_spiski_ubijts_aktivistov_majdana

...
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Это мелкий контрабас обычных людей, которых довели до нищеты и заработать больше негде, а фуры набитые папиросками идут спокойненько за взятки таможне в ЕС.
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Там нет мелких Слава , это просто нанятые переносчики , сигареты не их .
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Зачем люди везут эти сигареты в Румынию - правильно чтоб выжить и прокормить семью.Кто создал такую ситуацию - правительство. Создайте рабочие места и платите достойную зарплату - хватит издеваться над народом.
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Сигаретные контрабандисты смеются с мелких е-деклараций чинуш
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Вау! Какая "внушительная" циферь - 1370 пачек!!! Но, было бы круче, если еще указали в количестве сигарет в каждой пачке... Вот это были бы показатели, наших "борцов и борциць" с преступностью и контрабандой!
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1370 пачек= менее 3 коробок,т.е. примерно считая около 1000 $ ,вот это контрабанда века?На еде только и хватит,те таможенники,которые их ловили живут гораздо лучше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники пресекли попытку контрабанды 1370 пачек сигарет в Румынию
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