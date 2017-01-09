 Пограничники пресекли попытку контрабанды 1370 пачек сигарет в Румынию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наряд отдела "Красноильск" обнаружил рядом с линией границы 3 ящика с сигаретами, подготовленными для переправки. Немедленно организовав проверку местности пограничники неподалеку заметили мужчину, который поняв, что его разоблачили попытался скрыться.
Обнаруженный ящики доставлены в пограничное подразделение. В них было упаковано 1370 пачек сигарет. Задержанный привлечен к административной ответственности.
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http://antikor.com.ua/articles/145719-bajden_vezet_v_kiev_spiski_ubijts_aktivistov_majdana
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