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 "Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко призвал владельцев кафе, рестораторов и всех неравнодушных украинцев присоединиться к всеукраинской акции "Согрей! Поделись теплом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновник опубликовал свой призыв в социальной сети Фейсбук.

"Предлагаю владельцам кофеен и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком - чаем или кофе - того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Помогать друг другу легко и приятно. Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, усилий каждого из нас. Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе. Акция стартовала в Житомире, и уже за день более пятидесяти человек пригласили в кафе согреться и бесплатно угостили горячим чаем или кофе. Взаимопомощь - у украинцев в крови! Присоединяйтесь!", - отметил Зубко.


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1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц.
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у меня рабы за еду работают и нормально могу тебя приручить
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придут кацапы и вечно все боярышником зальют...в статье предлагают чаем поить и дать согрется в тепле...на своем лексусе подбросить одинокого замерзшего путника...
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Те, кто ездит на лексусах, довезут одинокого путника с пулей в голове до ближайшего лесочка.
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Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью телерекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.
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А чё ты так рабами обеспокоился?

Тебе заняться больше нечем или ты тех рабов возглавить хочешь?
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". Взаимопомощь - у украинцев в крови! Присоединяйтесь!", - отметил Зубко."

Что есть, то есть. Вот, к примеру, украинец Порошенко помог украинцу Коломойскому с "Приватом"..
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ты на порха не кивай...с соседом хоть шматом сала поделился?хоть на рождество?
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Да уж , если бы люди понимали какая бы была жизнь , при всего лишь незначительной доброте друг к другу !
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Точно также, можно и нужно подвезти попутчиков, если едешь на своей машине, чтобы люди не мёрзли на остановках!
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Отслеживать инфляцию и грабёж народа хорошо по ценам в магазинах Рошен...
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Цены на рошен как раз существенно снизились перед Новым Годом. Во всяком случае, у нас в городе.
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Это проявление гуманитарной заботы правительства уважаемого премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана о своих гражадан и его правительства . Вспомним до него всех премьеров и примера такого выявления человечности мы просто не имеем. Самым плохим премьером где все держалось на популизме и воровстве была Тимошенко которая за пять лет своего правления практически уничтожила экономику Украины .
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а скажіть мені будь ласка- за скільки метрів від води повинно закінчуватися домоволодіння?
а це маєток Порошенко


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Зубко міг би і обігрівати та поїти чаєм всіх замерзлих в своєму маєтку на накрадені мільйони. Слуги його могли б багато людей обслужити. Але не хоче.
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Присоединись к акции "Дед мороз,подари мне новое правительство".
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Почти половину зимы мы прошли с успехом а это значит что у нас тепло и есть что кушать.Вот это все благодаря нашему правительству и лично Президенту Украины уважаемому Петру Алексеевичу Порошенко которые реформируя нашу страну ведут ее к процветанию и развитию.
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спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство
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жаль..что симоненко прибрали..одна надежда на рабиновича под руководством мураева..
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В 2017 году мы благодаря руководству таких величайших руководителей как уважаемые господа Порошенко и Гройсман станем страной где экономика начнет быстрое движение вперед догоняя такую страну как Молдова что станет великим успехом нашей политики.
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СЛАВА БПП! СЛАВА БЕЗСМЕРТНИМ ВОЖДЯМ!!!! УРА товаріщі!
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так забавно.
Гена достаточно давно пилит бабло в ВР, в АП , в управделами и прочее...
Пилит бабло - это забирает у пересичних лохов.
А теперь когда нет денег , с наступлением холодов, он этим лохам говорит: Лохи, делайте чай для других лохов. А мы будем по прежнему вас доить.
Хорошая акция, я считаю!
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идея хорошая, но...
а сколько этот господин за е-декларировал "того шо было нажито непосильным трудом" за долгие 3 года после Майдана? нет желания поделиться, накормить, подвезти....
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может государство все-таки тоже что-то начнет делать,гражданин Зубко?
А то все у вас на волонтерах и на частной инициативе...
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Да, немного тяжело но надо подтянуть пояса да верить в успехи реформирования нашей страны . Да и отказываясь от многих вредных привычек как алкоголь и курение плюс от продуктов в которых много вредных веществ как мясомолочные а ведь доказано что те кто меньше кушают дольше живут мы в будущем будем жить лучше .
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Ребята главное не забывайте, что вы люди и ваше правительство будет тоже людьми! Как пример у нас в начале оказывают мед помощь и только потом спрашивают гражданство! В пустыне когда встречаем группу туристов всегда спрашиваем достаточно ли воды и если требуется помогаем . Не судите правительство оно действует на столько нагло на сколько вы этому потакаете! Это аксиома
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Вчера наблюдал забавную картину. У нас в городе есть пешеходный мост через реку. Довольно проходное место. И там стояла собачка. Симпатичная такая дворняга, с клипсой в ухе, но на трёх лапах. Четвёртая (передняя лапка) была прижата к телу и она с трудом хромала на трёх, вызывая жалость и снисхождение у прохожих. Все у кого было что-то съестное давал хвостатому инвалиду. Мы тоже дали конфету (больше ничего не было) и решили понаблюдать. Минут за 15-ть собачка видимо наелась и лихо отбежав на трёх лапах от места дислокации, подключила четвёртую лапу и с ещё большей скоростью скрылась в парке.
Сегодня эту же предприимчивую собачёнку я встретил на том же месте, в той же позе, вот только поджата была уже не передняя, а задняя лапа.
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я поддерживаю - помочь в холод не есть проблема, главное мимо не пройти)))) На самом деле, это же не сложно оставаться человеком - приятно видеть улыбки людей))))
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а якщо у мені тече і Єврейська і Українська і російська і циганська крові то який в мене повинен бути стяг?
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той страны где ты живешь как для меня вот этот флаг который я люблю и уважаю.
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Правительство делает все чтобы согреть этих маленьких людей...
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Юля пускай сделает хорошую вещь-купит мешок сахара да 20 кило чая да последует моему примеру и это ее первый шаг к искуплению греха.
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Если прочитает, то так и сделает, а может и сделала. И ты её простишь?
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Разве для бомжей. Нормальные люди без дела по улицам до посинения не шляются. А если замерзнет нормальный, то за свои согреется, без милостынки.
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Я утром купил три кило сахара,кило печенья и пачку чая и это занес пожарникам в палатку где есть пункт обогрева.Я не для своего пиара а просто для того чтобы вы последовали моему примеру.
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А я зранку з"їв бутерброд з ікрою.Я не для свого піару пишу а просто для того щоб ви слідували моєму вчинку.)))
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На здоровье но от вас никто не требует икру носить бомжам а буханка хлеба может кого то спасет .
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Да мощно!Кратко,лаконично,быстро,в трёх словах сумел сформулировать правительственный план действий для смягчения новогодних душевных терзаний шефа по поводу бедных жителей богатейшей страны.Такие гениальные мысли в ту голову могли прийти только в рождественскую ночь!Шикарным было бы выступление,в продолжение,самого премьера,с предложением делать так всегда,помогать другу в беде,как в школе учили.Пишаюсь таким кабміном,хто знає де продаються фужери з фото Гройсмана?Третій рік шукаю,не можу купити,чи то мало випускають,чи то так швидко розбирають.
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Помоать друг другу так легко и приятно! Вы помогайте а мы будем тырить, и нам тоже будет приятно.
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А надо всем у кого есть совесть что нибудь да занесите в эти пункты обогреву для тех кто потерял все материальное но у них осталась душа. Бомжи кстати если с ними пообщатся люди как и мы но только судьба такая .
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Чому б прямо не вказати, що замерзають взимку в основному бомжі і алкоголіки? І в першу чергу їх ця влада повинна рятувати від переохолодження.А бути добрим за чужий рахунок, як це робить Зубко, - це дуже легко.А скількох бомжів він у своєму замку обігрів?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"
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