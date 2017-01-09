 "Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"

Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновник опубликовал свой призыв в социальной сети Фейсбук.
"Предлагаю владельцам кофеен и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком - чаем или кофе - того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Помогать друг другу легко и приятно. Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, усилий каждого из нас. Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе. Акция стартовала в Житомире, и уже за день более пятидесяти человек пригласили в кафе согреться и бесплатно угостили горячим чаем или кофе. Взаимопомощь - у украинцев в крови! Присоединяйтесь!", - отметил Зубко.
1556 61
На сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко(31)
Оперативные штабы и пункты обогрева должны работать круглосуточно, - Зубко(17)
Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения, - Зубко(115)
Законопроект "О фонде энергоэффективности" зарегистрирован в Раде, - Зубко(22)
Гройсман снова «наехал» на Зубко(0)
Сегодняшние выборы – это день рождения новых общин, новой перспективы Украины, - Зубко(70)
Начато льготное кредитование участников АТО на приобретение жилья, - Зубко(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тебе заняться больше нечем или ты тех рабов возглавить хочешь?
Ответить
Что есть, то есть. Вот, к примеру, украинец Порошенко помог украинцу Коломойскому с "Приватом"..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а це маєток Порошенко
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сталинуза наше счастливое детство
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гена достаточно давно пилит бабло в ВР, в АП , в управделами и прочее...
Пилит бабло - это забирает у пересичних лохов.
А теперь когда нет денег , с наступлением холодов, он этим лохам говорит: Лохи, делайте чай для других лохов. А мы будем по прежнему вас доить.
Хорошая акция, я считаю!
Ответить
а сколько этот господин за е-декларировал "того шо было нажито непосильным трудом" за долгие 3 года после Майдана? нет желания поделиться, накормить, подвезти....
Ответить
Ответить
Ответить
А то все у вас на волонтерах и на частной инициативе...
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня эту же предприимчивую собачёнку я встретил на том же месте, в той же позе, вот только поджата была уже не передняя, а задняя лапа.
Ответить
Ответить
שלום, תן הדגל יהיה פה לנצח כמו העם שלנו.
Ответить
Ответить
Ответить
Правительство делает все чтобы согреть этих маленьких людей...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить