 "Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ

Как сообщает Цензор.НЕТ, Яровая уверена, что действия России в борьбе с терроризмом наиболее эффективны.
"Истерика на закате" - так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно - полный провал, когда нервы сдали, и единственный маневр - обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом - Россию", - считает Яровая.
По словам депутата, для России национальная и глобальная безопасность не игра и не предмет для спекуляций, особенно когда речь идет о жизни граждан страны.
В воскресенье в интервью телеканалу NBC Картер назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ, обвинив Москву в "усилении гражданской войны" в Сирии.
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Хмм..Получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике[3][4][5]. Докторскую степень в области теоретической физики получил как стипендиат Родса в Оксфордском университете[5]. Преподавал в Гарвардском и в Стэнфордском университетах[6]. Работал консультантом по вопросам политики безопасности, в частности в Goldman Sachs.
В 1993-1996 годах работал в Департаменте обороны в администрации Билла Клинтона как помощник министра обороны США по вопросам международной политики безопасности[7]. В администрации Барака Обамы: с 29 апреля 2009 по 5 октября 2011 заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, на этой должности он отвечал за закупки оружия; с 6 октября 2011 по 3 декабря 2013 был 1-м заместителем Министра обороны США[7].
В декабре 2014 года Президент США Барак Обама представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США. Сенат США утвердил его кандидатуру первого февраля 2015 года.
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Ролик был опубликован на странице Диего Мора в Facebook и за неделю собрал более 18 млн просмотров.
"Обама и его семья прощаются с теми, кто служил им в течение многих лет. Теперь президентская семья обслуживает этих людей. Какой отличный пример!"https://www.facebook.com/diegoleonardomora/videos/1300914379969137/
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Источник: http://www.amn.com.ua/blogy/teper-tramp-budet-s-putynym-strozhe-chem-byla-by-klynton-portnykov/
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а-а-а-а-а-а-а-а-хе-хе))))
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В своего рода «посте озарения» говорится: «Обама - единственный из американских президентов, который за восемь лет своей власти не нашел времени и возможности посетить независимую Украину. Хотя в соседних (с Украиной) странах был не раз. Вот уж стратегическое партнерство».
Ляшко обратился также к избранному главе государства, призвав Дональда Трампа не следовать примеру Обамы.
«Я призываю Трампа продемонстрировать свое уважение к украинцам и посетить нашу страну в ближайшее время. У нас есть о чем поговорить. Например, о российской агрессии и восстановлении мира на Украине. Дональд, давайте будем друзьями», - заключил Ляшко.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. My Webpage
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А "Истерика на закате" это как раз про пидарашку,валютные резервы то на исходе и для тех самых игр и подкупа иностранных агентов влияния уже нехватает их,еще немного и касапы окончательно сбросят маски добродетеля.
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- "Тов.Военнком! Новые 200-е "из под Ростова" пришли Чё делать?
-В ров скопом всех. "Ихтамнет" и не было вовсе! Жителей Рашии нефиг волновать-Сирия у нас скрепная во главе угла!!!"...
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Мы его так и зовем. Владимир Завоеватель
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=i2P59zWLCis
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http://antikor.com.ua/articles/145716-kak_kremlj_prevrashchal_finljandiju_v_ldnr._i_chto_iz_etogo_vyshlo
...
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Так і ики....
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А потому, что им нечего терять
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Толи еще будет, о йо- йой...
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По сведениям информационного портала "Of Guardian", госсекретарь Госдепартамента США, указав на то, что Штаты надеялись, что после создания террористической группировки ДАИШ и наращивания ее мощи, Башар Асад будет вынужден пойти на дипломатическое решение вопроса по указке Вашингтона и будет вынужден покинуть пост президента, добавил, что Америка, преследуя данные две цели, вооружила некоторых членов ДАИШ.
Далее: http://parstoday.com/ru/news/world-i56305
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"(We) thought, however," he continued to say, "We could probably manage that Assad might then negotiate, but instead of negotiating he got Putin to support him."
"I lost the argument for use of force in Syria," Kerry concluded.
Вольный перевод:
"Мы знали что ИГИЛ разрастается, наблюдали за этим, мы видели, что оно становится сильнее, и мы думали, что Асаду скоро придет пи...ец."
"Мы хотели управлять этим процессом, чтобы вынудить Асада на переговоры, но он послал всех на...й и заручился поддержкой Путина"
"Ощем у меня на...й руки опускаются, не вижу больше силовых/военных вариантов по Сирии"
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Совершенно очевидно, шо если бы Расея, на самом деле бомбила ИГИЛ, то большинство террактов было произведено на ее территории, а не стран Запада.
А поскольку, до сих пор, ни одного терракта на территории Расеи - не совершено, то это означает, не только бездействие Расеи против ИГИЛ, но и прямое ее спонсирование.
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