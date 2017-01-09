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Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5906) Россия (64568) Сирия (2008) США (11595) терроризм (19629) Картер (13) ИГИЛ (435)

 "Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" непрофессиональным и истеричным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Яровая уверена, что действия России в борьбе с терроризмом наиболее эффективны.

"Истерика на закате" - так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно - полный провал, когда нервы сдали, и единственный маневр - обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом - Россию", - считает Яровая.

Смотрите также: Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками террористической организации "Хезболла", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

По словам депутата, для России национальная и глобальная безопасность не игра и не предмет для спекуляций, особенно когда речь идет о жизни граждан страны.

В воскресенье в интервью телеканалу NBC Картер назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ, обвинив Москву в "усилении гражданской войны" в Сирии.

Читайте также: Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии, - глава Пентагона Картер
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Пусть вам кацапам тысячекратно вернется тот "мир" который вы несете ублюдки человечеству
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Непрофессиональный?? Истеричный???
Хмм..Получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике[3][4][5]. Докторскую степень в области теоретической физики получил как стипендиат Родса в Оксфордском университете[5]. Преподавал в Гарвардском и в Стэнфордском университетах[6]. Работал консультантом по вопросам политики безопасности, в частности в Goldman Sachs.
В 1993-1996 годах работал в Департаменте обороны в администрации Билла Клинтона как помощник министра обороны США по вопросам международной политики безопасности[7]. В администрации Барака Обамы: с 29 апреля 2009 по 5 октября 2011 заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, на этой должности он отвечал за закупки оружия; с 6 октября 2011 по 3 декабря 2013 был 1-м заместителем Министра обороны США[7].
В декабре 2014 года Президент США Барак Обама представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США. Сенат США утвердил его кандидатуру первого февраля 2015 года.
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цапы,а цапы (я знаю шо читаете) - так вот - каждый народ заслуживает тех правителей которые ими правят - так шо я вас с этим и поздравляю ,не ну честно - от души поздравлаю)))
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тут не все так правильно,как кажется на первый взгляд,ибо я оччень сомневаюсь,что украинцы заслуживают СВОИХ правителей,которые нами правят
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так мы выбираем ,ошибаемся и выбираем по новой - а цапы нет - шо называется почувствуй разницу)))
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"Истерика на закате, полный провал, нервы сдали" кацапьё явно себя имело в виду.)))
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Лукоморье - это северный район причерноморья. Откуда на мокшанских болотах Лукоморье?
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первое, что бросилось в глаза, дума, йёптиль, курица из думы подставляет зад за весь мордор, а где же Песков
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Ка-а-ак заснул на пресс-конференции карлы и Эрдогана - доси разбудить на могут..
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Сеть поразило необычное прощание президента США Барака Обамы с персоналом, который обслуживал его и его семью на протяжении нескольких лет.
Ролик был опубликован на странице Диего Мора в Facebook и за неделю собрал более 18 млн просмотров.
"Обама и его семья прощаются с теми, кто служил им в течение многих лет. Теперь президентская семья обслуживает этих людей. Какой отличный пример!"https://www.facebook.com/diegoleonardomora/videos/1300914379969137/
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у нас так на работе было принято - мультимиллионер вицепрезидент компании насыпал мне хавчик в тарелку на рождество
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и заметим, что весь персонал НЕ ПОДСАДНОЙ, как у мистера Пу...
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Это сказала та.... Яловая - полновозрастная самка, числящаяся в маточном составе, но не давшая приплода в течение года …?
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Бомбить Алеппо - это не бороться с ИГИЛ!
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Теперь Трамп будет с Путиным строже, чем была бы Клинтон - Портников Січень 9, 2017 амн Віталій Портніков, Дональд Трамп, Клинтон, Путін После публикации выводом американской разведки о причастности России и лично Владимира Путина к кибератакам на США, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп будет относится к Кремлю еще более осторожно и строже, чем проигравшая на выборах Хиллари Клинтон. Об этом политолог и публицист Виталий Портников пишет в своей колонке на сайте Радио Свобода. Он отмечает, что вывод о прямой причастности Путина к вмешательству в американскую избирательную кампанию не стал неожиданностью для российских медиа и экспертов. "И те из них, кто приближен к власти, и те, кто находится в оппозиции к ней, и так знают, что в последние годы любые принципиальные решения в России принимает только один человек. Тем более, когда речь идет о разведывательных операциях специального характера. Путин, бывший глава ФСБ, благодаря одной из таких операций сделал политическую карьеру", - подметил Портников. По его словам, если внутрироссийские "многоходовки" Путина граждане РФ воспринимают, закрывая на них глаза, то вмешательство в выборы в США, они также проглотят, не обращая особого внимания на факты, дискредитирующие их лидера. "Путин просто расширяет свои возможности. В 2004 году он был высокопоставленным агитатором Виктора Януковича. В 2016 году решил скомпрометировать Хиллари Клинтон. Конечно, не стоит сравнивать Украину и США. Но отношения с каждой из этих стран жизненно важны для путинского режима. Путину не все равно, кто находится в Киеве на Банковой. И ему не все равно, кто будет находиться в Вашингтоне в Белом доме. А цель - и это главный принцип российской политики последнего столетия - оправдывает средства", - пишет Портников. Но, подчеркивает политолог, то, что обыденно для Путина и россиян, не может стать правилом для американцев. "Теперь российско-американские отношения теперь будут под настоящим "увеличительным стеклом" политического и общественного внимания. И любые попытки найти компромисс с Кремлем будут анализироваться через призму "благодарности" за путинское содействие - даже если на самом деле Путин и не был заинтересован в победе республиканского кандидата. Трамп в своих отношениях с Москвой просто вынужден будет вести себя осторожнее и строже, чем вела бы Клинтон. Возможно, этого не осознает новоизбранный президент. Но его политика сформируется прежде всего под влиянием этого, созданного докладом американских разведчиков, "увеличительного стекла"", - резюмирует Портников. Источник:obozrevatel.com

Источник: http://www.amn.com.ua/blogy/teper-tramp-budet-s-putynym-strozhe-chem-byla-by-klynton-portnykov/
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Портников посты подтер о бесстыжем маргинале?
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Да плевать хотел Трамп на американский народ, как плюют Хуйло и порошенко на свои - главное бабло. А вот сколько его нужно чтобы завоевать мир - кто знает?
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Международная гангстерская организация под названием РСДРП во главе с Лениным (Ульяновым) хотели , ограбив до нитки Российскую Империю, скупить всю Европу. Денег не хватило.
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Они всё меряют на деньги, до сих пор, не желая понять что национальное самосознание сильнее всех денег вместе взятых.
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Вы себе плохо представляете: какие именно силы привели Трампа к власти, и каковы их цели. Понятие "завоевать мир" имеет крайне отдалённое отношение к реальности.
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"По словам депутата, для России национальная и глобальная безопасность не игра и не предмет для спекуляций, особенно когда речь идет о жизни граждан страны"

а-а-а-а-а-а-а-а-хе-хе))))
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Барак Обама является единственным из американских президентов, который за восемь лет нахождения на посту главы государства ни разу не посетил Украину. Об этом пожаловался на своей странице в Facebook лидер украинской радикальной партии Олег Ляшко.
В своего рода «посте озарения» говорится: «Обама - единственный из американских президентов, который за восемь лет своей власти не нашел времени и возможности посетить независимую Украину. Хотя в соседних (с Украиной) странах был не раз. Вот уж стратегическое партнерство».
Ляшко обратился также к избранному главе государства, призвав Дональда Трампа не следовать примеру Обамы.
«Я призываю Трампа продемонстрировать свое уважение к украинцам и посетить нашу страну в ближайшее время. У нас есть о чем поговорить. Например, о российской агрессии и восстановлении мира на Украине. Дональд, давайте будем друзьями», - заключил Ляшко.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. My Webpage
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Одно слово "на" и понятно что т.н. ляшко или идиот или клоун. Украинцы так не говорят.
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У русни нет логики , сами придумывают , сами опровергают , ведь писали что Украина чуть ли не оккупирована американцами и находится под внешним управлением и тут же рисуют что главный оккупант не приехал , но для жителей страны говняного петуха противоречий тут нет .
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Это вы Ляшко расскажите, а то он не в курсе
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Гомофоб? Визу не дадут.
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Лузерам там нечего делать
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А, это та Астана, которая скоро станет Нурсултаном? И каков же результат переговоров по Сирии?
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Это кому то интересно кроме таежников ? Кому интересно о чем будут говорить мелкие царьки с периферии ?
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Русня будет подлизывать всем троим одновременно , или может жестко ответит стране НАТО за убийство посла сотрудником спецслужбы ?
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Я прочитала об этом у себя. С какой стати там будут присутствовать американцы и чему обижаться? США даже не просится туда. Из Европы тоже никого. Перечисленная вами компашка сама себе решила собраться. А вас не напрягает, что Россия - участница конфликтов? Без нее в Минске не решается вопрос по Украине и в Сирии такая же история.
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А казахи уже в курсе, шо вы их уже присоеденили и решаете, кого приглашать?
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Если перевести ее слова на нормальный язык она хотела сказать ,что для России национальная и глобальная безопасность это игра и предмет для спекуляций!
А "Истерика на закате" это как раз про пидарашку,валютные резервы то на исходе и для тех самых игр и подкупа иностранных агентов влияния уже нехватает их,еще немного и касапы окончательно сбросят маски добродетеля.
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- "Особенно, когда речь идет о жизни граждан страны"....
- "Тов.Военнком! Новые 200-е "из под Ростова" пришли Чё делать?
-В ров скопом всех. "Ихтамнет" и не было вовсе! Жителей Рашии нефиг волновать-Сирия у нас скрепная во главе угла!!!"...
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россия терорист номер один. Кргда уничтожат рашу игил исчезнит сам собою, пора Америке понять это.
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Ну конечно же истерика,только не понятно у кого.Правильно Картер сказал,надо бы еще было добавить,что Россия больше терроризирует мир,чем ведет борьбу с террористами.Свои своих уничтожать не будут,лучше уж мирное население.
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Чего вы все обрушились на миротворцев?Как это россия не вложила ничего?Да если бы не россия то ИГЛА МОЖЕТ И ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.
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Раз у Московії так палає пердак, значить американці сказали правду. Іншого пояснення цим жалюгідним відмазкам і гавканню просто немає. Повбивали тисячі мирних мешканів Алеппо і пишають цим. Вдома місцева вата ще мабуть і з квітами вбивць зустрічати буде і кричати ми помнім ми гардімся!
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Яровая обвинила главу Пентагона в непрофессионализме
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"Алеппо наш!" Даже мордовские зеки подрачивают на величесвенность своего государства- концлагеря.
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Если провести анализ сказанного то выходит где-то так - телега старая колеса гнутые а нам всё пофигу мы епанутые
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Если пиндосы истерят, значит Великая Русь делает все правильно
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Статуя киевского князя Владимира великими вас не сделает,вы большие и ни на что негодные.
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Это да, Новгородский князь Владимир завоевал Киев, замочил киевского князя Ярополка, и стал Киевским князем.
Мы его так и зовем. Владимир Завоеватель
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Владимир сын киевского князя , неуч бездомный .
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Каким боком ты-чурбан немытый, приравниваешь Великую Русь, к вечно пьяному, грязному, кацапскому стаду???
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Никакого отношения к вашему стаду аватаров не имею
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Тогда съшь блин с лопаты, запей боЯрошников и сьипнул в свое парасячее стойло
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Надо же - "нулевой". очень даже большой вклад рабсии! в ИГ
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Оказывается самолет ТУ упавший в Сочи ,кроме артистов перевозил огромную сумму денег- зарплату руснявым и войскам уничтожившим Алеппо,количество денег исчислялось в тоннах,но на месте крушения денег не оказалось,значит деньги украли,а чтобы замести следы заложили взрывчатку вместо денег....
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Дятел, госслужащим на Руси не выдают зарплату наличкой
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бля, наскільки кацапи примітивні, рівень їхнього інтелекту десь між дельфіном і шимпанзе бонобо
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Вот что интересно. Пока США строили демократию в Ираке и США, возникло целое терростичиское государство. И США, со всей своей мощью, несколько лет типо боролись и типо не могли победить. И тут приходит бензоколонка и терры начинают визжать, а ИГИЛ сокращаться.
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...В это время советские газеты писали, цитируя Иосифа Сталина: «Мы не ведем войны с Финляндией. Финского вопроса просто не существует». То есть вопрос конечно существует, но это их финское дело.Москва до последнего не признавала, что ведет войну в Финляндии. Все что происходит там в Финляндии, это просто гражданская война. (Что-то слышится родное...)Читайте также: Оккупанты Луганщины напомнили людям о войне ленточками и брошюрамиА вот либретто той «гражданской» войны.За три дня до захвата финского города Териоки, в Кремле Сталин встретился с неким господином Отто Вилле Куусиненом. С 1921 года этот финский коммунист работал в Москве в аппарате Коминтерна. Вот его Кремль откомандировал в приграничный город Териоки. Там он образовал Народное Правительство Финляндии. И от этого «народного» правительства сделал заявление:«Народное Правительство Финляндии обращается к Правительству СССР с предложением заключить договор о взаимопомощи между Финляндией и Советским Союзом и осуществить вековую мечту финского народа: воссоединить народ Карелии с народом Финляндии, присоединив его к единому и независимому государству Суоми».Куусинен приступил агитировать финнов, дабы те призвали Красную армию спасти страну от «хельсинской хунты» (авторская импровизация), от преступного Хельсинкского режима. (Как будет по-фински: "Сталин введи войска"?) Москва подписала с Куусиненом протокол о создании военной базы на территории Финляндии (в этом месте снова икнулось, тем кто помнит легендарные базы Севастополя в АРК и не менее легендарная база в Тартусе (Сирия)).Москва признала Куусинена главой нового правительства Финляндии, дружественное к СССР и к Германии.
http://antikor.com.ua/articles/145716-kak_kremlj_prevrashchal_finljandiju_v_ldnr._i_chto_iz_etogo_vyshlo

...
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Пентагон розповів про нульовий вклад расіі, і расія у відповідь зайшлася яровою істерикою
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Дураку кажется мало доказать что он умный. Он обязательно попытаться доказать что вокруг одни дураки.
Так і ики....
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Расейское недопоселение - это отмороженное колхозное-быдло стадо. СвиноРылая русо-пидорская кацапня -именно в связи со скудостью содержимого ваших мозгожопых черепных коробок, совершенно не понимаете того, что за вами ублюдками фашистскими уже прочно закрепился статус признанных мировых недочеловеков и клоунов
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За какашками из России свои не так воняют?
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По сравнению с рассейскими свои кажутся фиалками
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В некоторой степени правда есть, вкладом в борьбу можно смело называть то количество оружия которое оставили игиловцам в Пальмире
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Интересно, а что они вскукарекнут когда это вывод повторит новый "трамповский" глава Пентагона )))))))))))
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Яровая - автор закона, который нарушил сразу несколько статей Конституции; при этом закон получил полное одобрямс, а конст. суд ничего "не заметил".
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Да, кацапня не боится третьей мировой!И не потому, что уверены в победе.
А потому, что им нечего терять
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http://intersucks.ru/novyiy-zakon-yarovoy-obyazhet-muzhchin-hranit-otrezannyie-genitalii-v-techenie-3-let/ Новый закон яровой!
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Нормально начали щемить сцарю яйца, если кацы такой вой подняли.
Толи еще будет, о йо- йой...
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Госсекретарь Госдепартамента США Джон Керри, признавшись, что главная цель, которую преследуют США в Сирии, заключается в смещении правительства Асада, сказал, что Вашингтон ради этой цели позволил создать террористическую группировку ДАИШ.
По сведениям информационного портала "Of Guardian", госсекретарь Госдепартамента США, указав на то, что Штаты надеялись, что после создания террористической группировки ДАИШ и наращивания ее мощи, Башар Асад будет вынужден пойти на дипломатическое решение вопроса по указке Вашингтона и будет вынужден покинуть пост президента, добавил, что Америка, преследуя данные две цели, вооружила некоторых членов ДАИШ.

Далее: http://parstoday.com/ru/news/world-i56305
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"And we know that this was growing, we were watching, we saw that DAESH [the IS] was growing in strength, and we thought Assad was threatened," Kerry said during the meeting.
"(We) thought, however," he continued to say, "We could probably manage that Assad might then negotiate, but instead of negotiating he got Putin to support him."
"I lost the argument for use of force in Syria," Kerry concluded.

Вольный перевод:
"Мы знали что ИГИЛ разрастается, наблюдали за этим, мы видели, что оно становится сильнее, и мы думали, что Асаду скоро придет пи...ец."
"Мы хотели управлять этим процессом, чтобы вынудить Асада на переговоры, но он послал всех на...й и заручился поддержкой Путина"
"Ощем у меня на...й руки опускаются, не вижу больше силовых/военных вариантов по Сирии"
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да, тоочно. Заглянул с утра в ватный сектор - там с утра вопли про истерику омерыгы.
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Karter po hodu vobsje rassejskije smi i tv necjitajet i ne smotrit, vedj bila rassejskaja infa - cjto ne viljot, to paracjka bunkerov igila unicjtozjeni.
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Яровая уверена, что действия России в борьбе с терроризмом наиболее эффективны.
==================================================================

Совершенно очевидно, шо если бы Расея, на самом деле бомбила ИГИЛ, то большинство террактов было произведено на ее территории, а не стран Запада.


А поскольку, до сих пор, ни одного терракта на территории Расеи - не совершено, то это означает, не только бездействие Расеи против ИГИЛ, но и прямое ее спонсирование.








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Почему яровая? Захарову где дели???Не могут вывести из алкогольной комы что ли? У неё веселее истерить получается.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ
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