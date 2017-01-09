 В Сумах произошел взрыв в квартире, три человека пострадали

Утром 9 января в Сумах произошел взрыв в квартире в жилом доме №52 по пр. Лушпы. как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник сектора коммуникации Сумской полиции Эльвира Биганова на своей странице в Facebook.
"Событие произошло утром в Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. В результате взрыва пострадало трое человек. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели. Выясняются обстоятельства и причины взрыва.
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