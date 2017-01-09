 В Киеве водитель легковушки вылетел в отбойник, авто разорвало надвое

В Киеве водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник, авто разорвало надвое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Смертельное утреннее ДТП в Киеве на Комарова: водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте две скорых, спасатели ГочЧС, три патруля полиции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов.
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Особенно если учитывать что зима, дороги в снегу.
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Оцинкованный. Состояние - как из салона.
Нет ржавчины, ходовая - зверь, мотор 500 тыс. прошел.
Серьёзных поломок не было, менял он только резинки, патрубки и т.д., которые от времени в негодность приходят.
Так он говорит, иногда девки молодые просятся присесть и селфи в такой машине сделать.
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Мерс давал тогда гарантию 1.000.000 на износ мотора (железа), а сейчас - всего 250 тыс.
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але влада не згодна .адже лобіює інтереси деу заз.навіщо нам мерседеси по 2000 доларів! краще купити деу ланос за 3000 дол.
скоти просто скоти.....
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Поэтому и интересно узнать , из какого материала отбойник и машина ?
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Невероятно, но Факт! @best_fact 24 мин.24 минуты назад
Они просто не в курсе, что их способ передвижения противоречит всем законам физики и природы..
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