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 В Киеве водитель легковушки вылетел в отбойник, авто разорвало надвое

Водитель скончался мгновенно на месте происшествия.

В Киеве водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник, авто разорвало надвое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Смертельное утреннее ДТП в Киеве на Комарова: водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте две скорых, спасатели ГочЧС, три патруля полиции", - говорится в сообщении.

дтп

дтп

дтп

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Как отмечается, водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов.
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Это какая же скорость была?
Особенно если учитывать что зима, дороги в снегу.
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Позавчера поехал на рыбалку.Трасса,что каток,шел дождь и сразу же замерзал,больше 40 ехать нельзя.вот такой же рысак меня обогнал.через км его задница торчала из кювета.Предполагаю.что это был его родственник.
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На каком гнилье еще ездят. Даже в Китае автомобили старше 9 лет подлежат утилизации.
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И что? Долго ещё будете кивать на РФ, мол у них ещё хуже чем у нас? Хотите в ЕС? Так принимайте законы как в ЕС. Там такое на дорогу не выпустят.
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и шо..долго вы будете под флагом американским на украинских форумах пургу нести?
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молодой рабочий а ты с хренов под украинской проксей тут срешь ? Хиляй от сюда работать, работун клавиатурный.
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а ты чего прилезло на украинцев кивать?дома дел нет?глаз простудишь,подглядывая в замочную скважину
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гыга обиделся за свою реэкспортную восьмерку с капиталкой движка?
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привет...было и такое,что и на тройке после десятой переборки движка -и чо?не в этом суть.тройка-совковая,еще итальянские традиции и решения сохранились кое в чем...а на тазах педерацких уже не ежжу.впадлу.
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Петьорка! Ось машина була. Такое впечатление, что их гнилыми сразу с завода выпихивали.
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А я езжу на а4б5 96года !!!,и рад как слон ,не гнили ни корозии , комфорт и т.п. ,и фиг когда я сяду на гомнотаз ваз или дэу даже новую !!!
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А в "Богдан" или ЗАЗ???
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У знакомого Мерс 124 кузов 1987 года.
Оцинкованный. Состояние - как из салона.
Нет ржавчины, ходовая - зверь, мотор 500 тыс. прошел.
Серьёзных поломок не было, менял он только резинки, патрубки и т.д., которые от времени в негодность приходят.
Так он говорит, иногда девки молодые просятся присесть и селфи в такой машине сделать.
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Я это к тому говорю, что хрен современная машина 30 лет проедет...
Мерс давал тогда гарантию 1.000.000 на износ мотора (железа), а сейчас - всего 250 тыс.
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Такие мерсы выпускались до 1999 года. Рено тогда тоже давали на первые Лагуны гарантию на двигатель 1000000 км. Теперь все одноразовые лушпайки
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Да это всё потому, что мы - мазохисты. У нас зарплаты самые высокие в Европе, машины - самые дешевые, а мы вот любим ездить на старом гнилье, и вот ничего уже с этим не поделаешь .
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Автодорожна Терористична Операція триває і пожинає своє ))))
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та можно влететь и на 20 км\ч...только эм вэ квадрат пополам еще никто не отменял...да и то спасибо скажите,что хоть пополам
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я особисто за те, щоб люди їздили на дешевих відносно іномарках чим на тазовідрах.
але влада не згодна .адже лобіює інтереси деу заз.навіщо нам мерседеси по 2000 доларів! краще купити деу ланос за 3000 дол.
скоти просто скоти.....
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билять ..что там за отбойник ..или с какой скоростью надо ехать что бы машину разорвало вместе с хозяином ?
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Там некоторые индейцы умудряются их даже перепрыгнуть и встрять в скоростной трамвай
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Простой утырок, слава Богу, что никто не пострадал!
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я сам после автоаварии..143 км/ч..Собирали по частям..мало кто выживает в авариях при скорости 70-90 км/ч.
Поэтому и интересно узнать , из какого материала отбойник и машина ?
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но аварийность на исчезающе низком уровне...

Невероятно, но Факт! ‏@best_fact 24 мин.24 минуты назад
Они просто не в курсе, что их способ передвижения противоречит всем законам физики и природы..


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