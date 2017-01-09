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Все про:Львовщина (1252) смерть (4324) морозы (150) снегопад (575)

 За минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы

Один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского.

За сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.ю передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Согласно сообщению, один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского. Госпитализированные особы - жители Золочевского, Бугского, Николаевского и Жидачевского районов, а также г. Борислав.

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Цензор а где статистика по другим областям?? А то как-то барыжным какао попахивает... Блядь не сми а рупор рошенлайна г
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Новости стали выкладывать на два три дня позже чем в других источниках... Они на цензоре проходят цензуру?? Или просто ждут оплаты от заинтересованых??
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Прочитав 2 твоїх повідомлення. Йди відпочинь трохи, чи шо)
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Мабуть безхатченки...або у стані алкогольного сп"яніння...
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А тем временем на островах три народных избранника получили солнечные ожоги, пятеро объелись дармовыми омарами ( потому что всё включено) и шестеро получили сильную алкогольную интоксикацию элитным алкоголем.
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Не только! Там рядом, на заправке Червоненко отличился. Шото он зачастил... Можэ его тоже стоило госпитализировать??? Я щас прочитал, на УКРНЕТе- обалдел.
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А газ из Словакии, правда ГНИДЫ?
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Понятно , что в доме без отопления можно простудится , но не умереть от переохлаждения, скорее всего трагедия произошла на улице, или бездомные или пьяные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы
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