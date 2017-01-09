 За минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы

За сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.ю передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Согласно сообщению, один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского. Госпитализированные особы - жители Золочевского, Бугского, Николаевского и Жидачевского районов, а также г. Борислав.
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AleX Erm 8b2a257f
А газ из Словакии, правда ГНИДЫ?
09.01.2017 10:02
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