 Матюхин: За ночь в зоне АТО зафиксировали 7 обстрелов со стороны боевиков

За ночь в зоне проведения АТО зафиксировали 7 обстрелов по позициям украинских военных со стороны боевиков. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала " 112 Украина ".
"С 00:00 уже зафиксировано 7 обстрелов, также на разных направлениях. На мариупольском из стрелкового оружия обстреливали Широкино и Павлополь. На донецком - из 120 мм минометов Луганское, а на луганском - в районе Сизого боевики применяли БМ-21. Также из гранатометов стреляли по Новозвановке. И крайний обстрел из 120 мм минометов - было обстреляно Луганское", - отметил Матюхин.
По его словам, украинские военные ответный огонь не открывали.
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На Полтавщині вулицю Небесної Сотні перейменували на честь Леніна
интересно шо влада скаже?
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9К51 «Град» - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
Мне кажется с БМ-21 спичрайтеры пресс-центра штаба АТО погорячились. Там "Градов" давно нет. Да и в новости про обстрелы за сутки тоже тишина про БМ-21.
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