 Двое из трех раненых украинских военных находятся в удовлетворительном состоянии, – Матюхин

Как передает Цензор.НЕТ, состояние двоих из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Известно, что твое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих - удовлетворительное, третьего - не могу точно сказать…", - сказал Матюхин.
Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: "К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет".
1750 8
В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб(103)
Количество обстрелов в зоне АТО возросло до 48, - Матюхин(30)
Боевик с Донбасса устроил стрельбу в Москве: 1 человек погиб, ранены полицейские, - российские СМИ(207)
Тело девушки с осколочным ранением ноги обнаружили на автодороге "Красногоровка-Старомихайловка", - Аброськин. ФОТО(0)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины 6 января(10)
Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Горячее всего было в районе Новозвановки, - Луганская ОВГА(25)
Ответить
Ответить
Ответить