EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Происшествия
  1750  8
Все про:обстрел (5063) ранение (1285) Антитеррористическая операция (15506)

 Двое из трех раненых украинских военных находятся в удовлетворительном состоянии, – Матюхин

Относительно состояния третьего бойца пока нет информации.

Как передает Цензор.НЕТ, состояние двоих из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Известно, что твое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих - удовлетворительное, третьего - не могу точно сказать…", - сказал Матюхин.

Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: "К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 51 раз за сутки обстреляли наш позиции: трое военнослужащих ранены
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хуиле из штатов, самое время что то далдонить ...Живи с штатах и пошел н а все....ХХХХХХХХХХХХХХХ Гнида вонючая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут же были нормальные комментарии,почему все удалили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому, что у нас свобода слова, а на "Цензоре.нет" так свобода слова в квадрате...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое из трех раненых украинских военных находятся в удовлетворительном состоянии, – Матюхин
 Облако тегов
авто агрессия Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область допинг-контроль дороги ДТП жертвы Израиль Минобороны морозы Нацполиция непогода обстрел погода ранение Россия смерть снегопад США теракт терроризм Трамп Хмельнитчина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти