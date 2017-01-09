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Все про:дороги (1512) непогода (183) снегопад (575) ГСЧС (610)

 В четырех областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за снегопада

В результате непогоды пять населенных пунктов на юге Украины остаются обесточенными.

Ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в 4 областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 9 января автомобильных заторов, возникших в результате осложнения погодных условий, на территории страны нет. Также не зафиксированы граждане, получившие обморожение во время пробок.

В течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины было привлечено 2557 единиц техники и 3533 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье на дорогу сошла лавина: жертв и травмированных нет, - ГСЧС

Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1470 автомобилей (за сутки - 354 автомобиля), в которых находилось 3862 человека (за сутки - 984 человека).

В результате непогоды пять населенных пунктов на юге Украины остаются обесточенными: в Одесской области - 4 н. п. (из них 2 - частично),в Херсонской - 1 н. п.

В ГосЧС отметили, что ситуация относительно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле.
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В мацквє відмінено 40 авіарейсів, 25 затримано. Зима, аднака.
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ага як при савьєтскам саюзе говорили похолодало в масквє значить у нас через 2 дня похолодает всьо по масквє мєрялі лубянка всьо просчитала що даже сьогодні всьо па масквє
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