 В четырех областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за снегопада

Ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в 4 областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на утро 9 января автомобильных заторов, возникших в результате осложнения погодных условий, на территории страны нет. Также не зафиксированы граждане, получившие обморожение во время пробок.
В течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины было привлечено 2557 единиц техники и 3533 человек.
Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1470 автомобилей (за сутки - 354 автомобиля), в которых находилось 3862 человека (за сутки - 984 человека).
В результате непогоды пять населенных пунктов на юге Украины остаются обесточенными: в Одесской области - 4 н. п. (из них 2 - частично),в Херсонской - 1 н. п.
В ГосЧС отметили, что ситуация относительно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле.
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В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС(11)
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