EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, За рубежом
  11926  155
Все про:Москва (2755) терроризм (19628) убийство (4538) Донбасс (11762)

 Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских

После содеянного он совершил самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, 26-летний мужчина убил человека, после чего скрылся с места происшествия.

"Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвёл выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - говорится в сообщении СК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

Тем временем, телеканал РЕН.ТВ сообщил, что мужчина имел отношение к террористической организации "ДНР".

"Мужчина, убивший соседа на юго-востоке Москвы и обстрелявший полицейских, по некоторым данным, ездил воевать в Донбасс, - передает телеканал, -

Пл информации журналистов Сергей О. провел среди боевиков 5 месяцев. По некоторой информации он был сначала бойцом, а позднее инструктором.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Эти рожи годятся для иллюстрации слова - дебил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совесть сепара одолела. Понял что зря ездил воевать в Донбасс. Вот и взбрыкнулся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня 9 января праздник на РАБссии...
Царь Николашка 9 января 1905 года разрешил расстрелять Майдан РАБссиянский попа Гапона
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а счастья то сколько...
простого человеческого счастья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите а сейчас мы должны соболезнования перенести
 показать весь комментарий
Ответить
 
также 9 января 1996 года патриоты Чечни захватили в Кизляре заложников в количестве 3 700 человек..
 показать весь комментарий
Ответить
 
9 января родились :
в 1944 году - Джимми Пэйдж,создатель легендарной группы Led Zeppellin
в 1970 году - Униальная певица с прекрасным голосом Лара Фабиан
в 1913 году Ричард Никсон скандально известный президент Омерики,братан Трампа..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро Никсон станет "не самым скандальным" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они же за "русский мир " воевали , а значит достоины жить в Москве Питере и брать там что захотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все не вернутся. Рашисты не выпустят их из Лугандона, на границе Мордора уже стоят заградотряды. У них билет только в один конец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом, гнида, Страшно не будет???Я же тя гнида навечно запомню...))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой же это боевик? Это настоящий ополченец!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все вернувшиеся в Северное Зимбабве вояки,что 200,что 300,и даже не такие,-все пойдут ей на пользу,и тогда - " Жить станет веселей " !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ополченец-шахтер,который вернусля создавать масковскую народную ряспублику! Герой наваросии! Дурак что застрелился..Надо было пеед тем как застрелиться еще десяток кацапов уложить.а тогда стреляться..Жаль что полицаев не зажмурил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Передайте кто-нибудь журналистам, что НЕЛЬЗЯ использовать абривеатуру "ДНР" в СМИ.
Используйте "марионеточный режим", "прокремлёвские головорезы", "бандформирования" и что угодно, кроме "народная республика".
П.С.
Ну хоть тут можно сработать четко? Это что тяжело?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsЭто знамение!
---
И кажется, Франц, недоброе...
---
"И немедленно выпил..." ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу даже представить этот диалог " мужик даи денег, я за тебя на Донбассе воевал" -" иди ты накуй долбанутый, кто тебя просил туда ехать?" - " ах ты сволоч бендеровская, я приехал в Москву из Донбасса а вы оказывается тут живете!!!!" . БАХ БАХ. Ну а потом " герой" лугандона , понял что бендеровцы его обложили( менты понаехали) и решил стоять до последнего и не сдаваться в руки живым. Вот только жаль ,не было у " героя" того автомата и танка который великий Путин предоставлял ему в Донецке для воины с бендеровцами. Ну ничего , скоро прибудут друзья из Донецка и отомстят за "героя"!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И собираться в группировки, а то вот так по одному и погибнут в московии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там уже есть, оршанизация стрелкова. Монархисты они, готовят восстание, на трон императрицу Поклонскую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пожалуйста, такие приятные новости, предоставлять каждый день!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Прочтите новость, где там сосед, и где там днр?
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта контора правды не напишет, они своих расхитителей не могут найти.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
они о простом преступлении написали, серьезном, таких в Раше 1 в сутки. В США только полисы 3 человека в сутки мочат, а уж сколько друг друга, не сосчитать. Днр при чем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
узнай, кто стрелял. Самостоятельно, а не цеплять здесь участников вопросами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот тебе сайт
igpr.ru
там есть форум, люди все знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну...лиха беда начало.
дыровцы столько хапнули на отжиме на дамбаце,будут мешками скупать недвижимость в москве,а т.к. москва фактически оккупирована кавказцами,конфликтов не избежать.....все интересненькое только начинается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На похоронах этого еблобана Кобздон ртом споет. Он любит таких героев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один боевик уже отлично себя проявил в рассеи. Может кто-то будет удивлен моей мысли, но возможен парадокс, кода наши ВСУ будут вместе с Московией громить террористов "ДНР/ЛНР" Рассея уже приготовила общую могилу для своих же боевиков и иже сними донбасских сепаров. Ведь не зря рассея выкопала 100 км. ров вдоль границы между "ДНР\ЛНР"
Когда наши ВСУ будут гнать всех этих боевиков, которые будут драпать в сторону рассеи их там встретят и в той траншее сами рассеяне их расстреляют и закопают. "Срусский мир" - он таков. Россия отгородилась от псевдореспублик ДНР и ЛНР огромным рвом и заграждениями | InfoResist
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бойцы добробатов всяких в Украине убивают в разы больше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обиделся что ему в крымле медальку не вручили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватаааа Ауууууу -это только цветочки !!!А большой кастрик впереди!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских
 Облако тегов
авто агрессия Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область допинг-контроль дороги ДТП жертвы Израиль Минобороны морозы Нацполиция непогода обстрел погода ранение Россия смерть снегопад США теракт терроризм Трамп Хмельнитчина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти