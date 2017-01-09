 Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, 26-летний мужчина убил человека, после чего скрылся с места происшествия.
"Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвёл выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - говорится в сообщении СК.
Тем временем, телеканал РЕН.ТВ сообщил, что мужчина имел отношение к террористической организации "ДНР".
"Мужчина, убивший соседа на юго-востоке Москвы и обстрелявший полицейских, по некоторым данным, ездил воевать в Донбасс, - передает телеканал, -
Пл информации журналистов Сергей О. провел среди боевиков 5 месяцев. По некоторой информации он был сначала бойцом, а позднее инструктором.
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Царь Николашка 9 января 1905 года разрешил расстрелять Майдан РАБссиянский попа Гапона
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простого человеческого счастья...
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в 1944 году - Джимми Пэйдж,создатель легендарной группы Led Zeppellin
в 1970 году - Униальная певица с прекрасным голосом Лара Фабиан
в 1913 году Ричард Никсон скандально известный президент Омерики,братан Трампа..
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Используйте "марионеточный режим", "прокремлёвские головорезы", "бандформирования" и что угодно, кроме "народная республика".
П.С.
Ну хоть тут можно сработать четко? Это что тяжело?
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И кажется, Франц, недоброе...
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"И немедленно выпил..." ©
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igpr.ru
там есть форум, люди все знают.
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дыровцы столько хапнули на отжиме на дамбаце,будут мешками скупать недвижимость в москве,а т.к. москва фактически оккупирована кавказцами,конфликтов не избежать.....все интересненькое только начинается.
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Когда наши ВСУ будут гнать всех этих боевиков, которые будут драпать в сторону рассеи их там встретят и в той траншее сами рассеяне их расстреляют и закопают. "Срусский мир" - он таков. Россия отгородилась от псевдореспублик ДНР и ЛНР огромным рвом и заграждениями | InfoResist
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