 В Польше обнаружен мертвым сын экс-президента Валенсы

В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.
Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.
У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей. Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году - к году условно.
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Соболезнования семье.
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Точно процитировать не могу, но по смыслу близко к оригиналу.
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Комбинаторика генов не гарантирует удачный приплод от двух безусловно достойных людей.
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От частного к общему, абсолютное и относительное, законы природы - физические, общественные, нравственные....
)))
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http://foto.infan.ru/img/f/12/0/0019-012-Germanija-eto.jpg
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)))
Не обижайтесь, попытался пошутить.
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