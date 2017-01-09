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Все про:Валенса (41) Польша (3549)

 В Польше обнаружен мертвым сын экс-президента Валенсы

Специалисты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы .

В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

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У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей. Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году - к году условно.
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Злоупотреблял спиртным ?
Соболезнования семье.
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Вот поэтому монархия , как минимум спорная форма правления .
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Интересная мысль. При монархии жить не пришлось, но на уровне Мариуполя отметил, судя по бандитам: если с папой, который авторитет- вполне можно было говорить, то сынок, во всех случаях, был конченный! Особенно один мены поразил: его отца расстреляли сразу из двух АКМ, рядом с машиной. Ну, сынок пересел в эту продырявленную в двух десятках мест машинку. И продолжал ездить. Уже эти дыры сначала пожелтели от ржавчины, потом порыжели, потом покоричневели... А он- ездил.
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Это не мое умозаключение , это беда всех монархий , каким бы умным и хорошим не был основатель его дети все равно все погубят если нет механизма сдерживания монарха , а механизм сдерживания уже делает монархию неабсолютной . вот такой замкнутый круг .
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Чтобы не было беспредела, придуман механизм разделения властей: исполнительная, законодательная, судебная. Самая устойчивая констукция: на трёх столпах. Если одна власть усиливается (путём интриг, скрытого госпереворота и т.д.), то две другие объединяются, и восстанавливают равновесие. А вот если какой-то главпахан концентрирует всю власть в своих руках - на страну сваливаются чудовищные бедствия, как, например, свалились на СССР с 1929 и по 1953-й год (когда Сталин обладал абсолютной властью).
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Утопия вообще то , назовите мне независимую систему судебной власти в таких странах как Турция , Россия , Сирия , Украина , Беларусь , Казахстан ? Система будет работать там где есть несколько независимых силовых органов независящих от диктата .
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Я, вообще-то, имел ввиду прежде всего США. Конституция и законы чётко ограничивают права и пределы возможностей каждой ветви власти в отдельности.
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Не помню кто, однажды сказал, что 3-е поколение богатых купцов дает либо известных людей (врачей, писателей, ученых и т.д.), либо спившихся вырожденцев.
Точно процитировать не могу, но по смыслу близко к оригиналу.
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На самом деле, природные таланты (или бесталанность), склонность к определённому виду деятельности, передаются через одно поколение, т.е.от дедушек и бабушек внукам (это из личных наблюдений).
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Вообще-то, купец и учёный - всё же разные профессии.
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Купец, обладая определенным капиталом, делает надежное вложение - в развитие своих детей и внуков. Безусловно, те у кого нет дедушки-купца тоже могут преуспеть во всех направлениях деятельности. Но дедушка может создать базу для получения знаний и общекультурного развития.
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Это да; но деньги - лишь одна из компонент. Очень часто из отпрысков купцов вырастают редкостные лоботрясы-"мажоры".
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См. выше о спившихся вырожденцах.
Комбинаторика генов не гарантирует удачный приплод от двух безусловно достойных людей.
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Я всего лишь рассказал о личных наблюдениях, вовсе не настаивая что они являются абсолютным законом природы.
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Чует мое сердце, понесет нас сейчас в "высокие эмпиреи".
От частного к общему, абсолютное и относительное, законы природы - физические, общественные, нравственные....
)))
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В чем преуспел Ваш дедушка?
)))
Не обижайтесь, попытался пошутить.
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Мой дедушка был преподавателем математики в сельской школе. Моя профессия - разработка математического программного обеспечения. Кстати, мы с ним даже не встречались - он умер во время ВОВ.
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как много мысля букв и знаков зачем??!!! ЗАБЫЛИ-- ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ НА ДЕТЯХ.....
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Не всегда так.Всё зависит от личности.К примеру король Иордании как и его отец,уважаемые всеми монархи, их денежная единица динар стабильна,в мечеть приходит без охраны....
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я в молодости мечтал о 5 сыновьях и 5 дочках...,у Валенсы 4 сына было,и 4 дочки...,осталось трое сыновей...Царство Небесное...
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экс- Президент Лех Валенса и его покойный сын Пшемыслав Валенса

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В Польше всё очень сложно... Слишком многое поставлено на карту. Украине лучше не вмешиваться, а просто надеяться что Дуда, Шидло и Мацаревич удержат ситуацию в руках.
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Вы поинтересуйтесь: сколько стОят всякие услуги в Дании, регистрации, налоги, штрафы и т.д. Кроме того, велосипеды означают что не их владельцам принадлежит настоящая, реальная власть. Реальная власть всегда передвигается в бронированных автомобилях.
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Реальная власть в других странах набирает менеджеров для управления государством и контролирует их доході и расходы. Более менее нивелирует разницу в жизни между бедным и богатым. А у нас махровый феодализм
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У вас во власти слишком долго находились мародёры. Нынешней команде будет трудно исправлять всё это; но, как мне представляется, у неё есть хороший шанс.
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Если считать меркель реальной властью, то она перемещается на обычном Ауди А8 и даже без машин сопровождения
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Ну вот видите, Вы сами расставили всё по местам.
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Политики, избранные во власть, имеют официальный статус: "public servant". Т.е.: слуга народа. Вы украинский сериал "Слуга народа" видели ? Там рассказана реальная картина: как устроена политическая жизнь.
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Он очень много сделал в свое время для Польши. Пжэтому "вылез" не уместный термин....
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Лех Валенса,Адам Михник,Яцек Куронь,Кароль Модзелевский,Анджей Гвязда,Тадеуш Мазовецкий и другие ребята из "Солидарности" по сути подняли восстание типа Майдан не против Польши,а против КГБэстских шакалов в Польше тогдашней,по сути сцавеццкай..,Для кремлевских фашистов то время было ШОКОМ...
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Если посмотреть чуть глубже, то конфликт можно было бы назвать: Социнтерн против КПСС.
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Госдеп победил кацаПсинский Газдеп Солидарность по сути придуумали в омериканском профсоюзе АФТ-КПП.. командовал тогда кажись Алан Кэрклэнд
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А шо там у кацапов? Небось все прямо руки себе изломали в соболезнованиях?
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