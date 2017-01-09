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 Конгресмены Трампу: "Мы должны быть трезвыми насчет намерений русских"

Ранее Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией – это хорошо, а не плохо.

Конгрессмены демократы и республиканцы в комитете по разведке в Палате представителей США поставили под сомнение, сможет ли Россия стать союзником Соединенных Штатов, как это считает избранный президент Дональд Трамп. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

Республиканец Девин Нуньес, председатель комитета, сказал на телеканале Fox News Sunday, что хотел бы видеть дружбу США и России, но не знает, возможно ли это.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил на CNN, что было бы замечательно, если бы Россия могла стать союзником США, но "это нереалистично, и мы должны быть ясными и трезвыми насчет намерений русских".

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7 января в своем твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией - это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.
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