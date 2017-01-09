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Все про:обстрел (5061) ранение (1284) Антитеррористическая операция (15504)

 Боевики 51 раз за сутки обстреляли наш позиции: трое военнослужащих ранены

По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки произошел 51 обстрел.
На Мариупольском направлении со 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкино. Изгранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

На Луганском - из минометов различных калибров было обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении - со 122 миллиметровой артиллерии - Луганское. Из 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Майорскому и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.
Трое наших военнослужащих получили ранения.
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А вчера, в Мариуполе, было громко. И часто. Начиная с 13:00. Постпраздничный синдром, наверное.
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