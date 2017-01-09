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Все про:Израиль (794) теракт (1945)

 Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме

Личность направившего грузовик в людей в Иерусалиме установлена, это 28-летний араб из района Джебель Мукабер Фади Кунбар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.

Также читайте: Водитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху

В сообщении также говорится, что для допроса арестованы 9 подозреваемых, причем пять из них являются членами семьи Кунбара. Ведомство добавляет, что в результате теракта погибли 4 солдата, еще 13 человек ранены, трое в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал произошедшее с терактами в Берлине и Ницце, а также заявил, что террорист был из ИГИЛ.

Смотрите также: Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее 9 января Кунбар въехал на грузовике в группу военных и граждан, выходивших из автобуса. СМИ информировали о 4 погибших и 15 раненых. Нападавший был застрелен солдатами на месте до прибытия полиции.
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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. - ну а что сказал нетаняху? разве это ни о чём не говорит.
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Биби - такой же отморозок,как и хамасовцы,только в другую сторону.К тому же нечист на руку
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Молодчаги израильтяне,что полиция,что "Цахал".Девчёнки сами лезут в армию,а пацан в любом случае в такую армию за девкой пойдёт.... Ясное дело,Ху#ло нам не будет давать экономического развития и всё такое,но бля\ь армию нормальную можно и нужно делать НОРМАЛЬНУЮ.
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Среди наших американских иудеев(еврей и иудей - вовсе не одно и то же) считается круто,если он/она поехал в Израэль,получил гражданство,отслужил в Цахал.Большинство возвращается в Штаты,многие идут в ВС США.
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Це нормально, серед моїх друзів є й такий, що відслужиив в ЗС США та повернувся в Україну. Доречи дуже обдарована людина, син відомого письменника, зараз допомагає тут.
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Водителя сразу застрелили прохожие солдаты,в Украине бы стояла вонь месяц,воны же диты и т.п.потом еще неделю разбирали в телешоу целессообразность приминения оружия.
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Почему? Застреленных под Киевом ДСО-шников уже забыли и никто в телешоу не ноет и не разбирается.
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нужна толерантность.
все будьте толерантнее. это не террористы. простые арабы и добрые...добрые мусульмане))
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1.6 миллиарда мусульман , всего в мире 7 миллиардов 295 миллионов , получается каждый четвертый на планете мусульманин . По теракту , сначала говорили что он игиловец , а сейчас что личность установили , то есть всё перевернули с ног на голову . Аналогичный случай произошел в Ницце когда давили людей без разбора подряд грузовиком , в результате 84 человека погибло, то есть среди погибших находились 20 мусульман ,типа в отмеску за это ВВС Франции разбомбили деревню в Сирии погибли 164 человека и ни одного боевика , то есть мини теракт у себя для оправдания большого теракта .
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Каждый мусульманин знает что убийство мусульманина является тягчайшим грехом , дорога в Ад . Никогда на такое мусульманин не пойдет , не трудно заметить что у этих сатанистов не только станинские спецслужбы , но и средства массовой информации , цель которых дискредитировать Ислам как веру и свести её на нет , что полностью совпадет с задачей сатаны сбить человечество с истинного пути . Когда завершат с мусульманами , о чем они открыто говорят , перейдут к следующей задачи . Но есть маленькое "но" , победа останется за мусульманами , как бы они не старались .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме
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