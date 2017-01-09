 Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.
В сообщении также говорится, что для допроса арестованы 9 подозреваемых, причем пять из них являются членами семьи Кунбара. Ведомство добавляет, что в результате теракта погибли 4 солдата, еще 13 человек ранены, трое в тяжелом состоянии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал произошедшее с терактами в Берлине и Ницце, а также заявил, что террорист был из ИГИЛ.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Ранее 9 января Кунбар въехал на грузовике в группу военных и граждан, выходивших из автобуса. СМИ информировали о 4 погибших и 15 раненых. Нападавший был застрелен солдатами на месте до прибытия полиции.
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все будьте толерантнее. это не террористы. простые арабы и добрые...добрые мусульмане))
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Каждый мусульманин знает что убийство мусульманина является тягчайшим грехом , дорога в Ад . Никогда на такое мусульманин не пойдет , не трудно заметить что у этих сатанистов не только станинские спецслужбы , но и средства массовой информации , цель которых дискредитировать Ислам как веру и свести её на нет , что полностью совпадет с задачей сатаны сбить человечество с истинного пути . Когда завершат с мусульманами , о чем они открыто говорят , перейдут к следующей задачи . Но есть маленькое "но" , победа останется за мусульманами , как бы они не старались .
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