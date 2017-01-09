 Присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату было незаконным, - Филарет

Об этом заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель УПЦ КП Филарет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Отвечая на вопрос какое значение будет иметь Всеправославный Собор, который прошел в прошлом году на Крите, для процесса создания Единой поместной церкви в Украине Филарет отметил, что Собор имел и имеет большое значение для Вселенского Патриарха.
"Слава Богу, что Всеправославный Собор состоялся. Хоть на этом Соборе не присутствовала Русская православная церковь, Антиохийская, Грузинская и Болгарская церкви, но, несмотря на то, что они не присутствовали, Собор состоялся. Хотя Москва хотела, чтобы Собор не состоялся. Решения, которые принял Собор на Крите, не имеют такого уж большого значения, потому что там обсуждались вопросы, которые не вызывают особого несогласия: пост, может ли священник второй раз жениться, вопрос экуменизма, отношение к миру - то есть вопросы, которые фактически уже решены. Но важным на этом Соборе было то, что созвал этот Собор Вселенский Патриарх Варфоломей, то есть Вселенский Патриарх и председательствовал на нем. А это что означает? Это означает, что Всеправославные Соборы созываются Вселенским Патриархом, не другим патриархом, а Вселенским, и председательствует на нем не кто иной, а Вселенский Патриарх. И потому этот Собор имел и имеет большое значение для Вселенского Патриарха", - пояснил Филарет.
"Какое это значение имеет для Украинской православной церкви Киевского патриархата? Если Вселенский Патриарх есть первый по чести и не только по чести, то он имеет отношение к Украине. Почему он имеет отношение к Украине? А потому что Киевская метрополия 700 лет была в составе Константинопольского патриархата. И отделение Киевской митрополии от Константинопольского патриархата и присоединения к Московскому патриархату было незаконным, неканоническим. А раз оно незаконное, неканоническое, то право предоставить автокефалию Украинской церкви имеет Вселенский Патриарх, то есть Константинопольский, поскольку это его каноническая территория. И он этим правом воспользовался, когда предоставил автокефалию Польской православной церкви в 1924 году. Поэтому не только получив первенство с некоторыми полномочиями, а имея Киевскую митрополию своей канонической территорией, Вселенский Патриарх имеет право дать нам документ об автокефалии, то есть томас. И мы надеемся, что это скоро будет", - подчеркнул Филарет.
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Они пригласили Патриарха Константинопольского Иеремию II в Москву, вроде, на религиозный диспут. По приезду - бросили в подвал. Выпустили только тогда, когда святейший подписал все бумаги о создании московского патриархата.
Это просто позор какой-то.
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