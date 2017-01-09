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Все про:Израиль (793) теракт (1944) Евросоюз (11429)

 Евросоюз осудил теракт в Израиле

ЕС осуждает убийство четырех израильтян в ходе теракта с наездом грузовика на людей в Иерусалиме и любые подстрекательства к подобным атакам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и надеемся, что получившие ранения полностью выздоровеют", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В сообщении подчеркивается, что преступлению не может быть никакого оправдания. Представитель ЕВС отметил, что "Евросоюз будет продолжать работать с теми, кто стремится к миру, и осуждает тех, кто рассчитывает на насилие и террор".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

8 января четыре человека погибли, еще 13 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расценила это как теракт. Водитель грузовика был застрелен.
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Я також жахливо стурбований, до сих пір заснути не можу.
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Да, осудили - это уже серьезно. Хотя, надо было еще красную линию провести для верности. Тогда точно поможет.
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Осудили й забули, а стурбованість залишається, десь там у підкорці головного мозку залишається... Так що осуд менш серйозно
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Вот в чём в чём, а в умении озоботиться Европа впереди планеты всей...
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да тому бидляку вже давно треба гучномовець підрихтуваи.Бо базікає дофіга.Гнида прокацаплена.
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Все отлично понимают почему происходят теракты, но вместо действий лишь слова. Так и осталось, что спасение утопающих - дело самих утопающих.
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хм, всё таки не все понимает почему терористические нападки сегодня произходит.
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Надеюсь что Массад ОЗАБОТИТЬСЯ как нужно и устроет аллею славі монолита
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Наверное уже просто звонят и говорят - Ну вы в курсе, да?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз осудил теракт в Израиле
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