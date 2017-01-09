 Евросоюз осудил теракт в Израиле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и надеемся, что получившие ранения полностью выздоровеют", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
В сообщении подчеркивается, что преступлению не может быть никакого оправдания. Представитель ЕВС отметил, что "Евросоюз будет продолжать работать с теми, кто стремится к миру, и осуждает тех, кто рассчитывает на насилие и террор".
8 января четыре человека погибли, еще 13 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расценила это как теракт. Водитель грузовика был застрелен.
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