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 США увеличат масштаб и сложность учений в Европе для сдерживания агрессии со стороны России

Чтобы противостоять агрессии со стороны России США пообещали увеличить масштаб и сложность учений в Европе.

Об этом заявил заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе", - пояснил Рей.

Он также добавил, что около 70 тыс. военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду военные операции России в Украине, миграционные потоки из Сирии и рост исламистского радикализма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе

Военные США и НАТО пытаются повысить свои способности к быстрой реакции на возникающие угрозы посредством предварительного размещения запасов и оборудования по всей Европе, в то время как идет модернизация аэродромов, полигонов и других объектов инфраструктуры после лет пренебрежения.

Накануне в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2,8 тыс. единиц военной техники из США, в том числе сотни танков, и около 4 тыс. военнослужащих. Военная техника предназначена для дальнейшей транспортировки по железной дороге и автомобильным транспортом через Германию и Польшу в рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы.
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Образ Ватника впитал в себя практически все пороки российского общества. Малообразованный и поэтому доверчивый, он все чаще становится жертвой обмана и пропаганды. Безработный - так как завод, на котором он отпахал почти полжизни, закрыли, а с других работ выгоняют за пьянку. Периодически перебиваясь «халтурками», он живет впроголодь, тратя финансы в основном на алкоголь и китайскую лапшу из пакетиков. Единственное, что у него есть в избытке - гордость за Россию. Именно эту гордость он считает своим главным богатством и, чтобы поддерживать свои убеждения, ежедневно прилипает к телевизору, откуда на него льется поток сладкого пафоса и патриотизма.
Он верит всему, что ему говорят с экрана. Часто его убеждения меняются кардинально в течение нескольких минут. За вечер он успевает побывать монархистом, сталинистом, националистом и даже воинствующим христианином. Он люто ненавидит все западное, американское, а с недавних пор и украинское, не переносит практически все национальности в мире. Брызжет слюной от ярости, когда с экрана телевизора прямо указывают, кого и как сильно он должен ненавидеть сегодня. Ватник уже проклинал прибалтов, грузин и весь Кавказ вместе взятый. Его трясло от упоминания канадцев, которые посмели обыграть Россию в хоккей. Он плюет в телевизор, видя там украинцев, и открыто призывает воевать с ними. Сам на войну он, конечно, не пойдет, потому что это страшно и там могут покалечить или вовсе убить, а вот на смерти молодых ребят, которых пошлют воевать с братским народом, он будет смотреть с нескрываемым интересом, громко радуясь или искренне огорчаясь новостям с фронта. Стоит ли говорить, что пределом его желаний, как телезрителя, является война с Америкой. Ватник даже готов поучаствовать в сражении, но только как командир. Выйти перед ротой, громко прокричать: «ВПЕРЕД! ЗА РОССИЮ!», а затем удалиться в бункер, где на столе его ждет непочатая бутылка с именем главнокомандующего на этикетке.
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Хай американці проводять навчання на Донбасі. Буде і масштабно, і складно, і, що саме головне, практично...
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А в США кто главнокомандующий вооруженными силами?
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Или может у них демократия в армии? Каждый генерал имеет право высказывать свою точку зрения.
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представь, во первых, генералов не так как в расееике - что кури неклюют и ещё - понимаешь - прислушиваетса, потому что военные руководителиотвечает за безопасность и отвечает за свои слова, не так как недоросток, тот кто глвком у козломордных - тот за свои слова не отвечает - но я то его понимаю, с какого перепугу отвечать перед рабами.
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Круто устроено, генералы определяют политику. Это как сейчас ЦРУ доклад представил и тоже пытается определить политику?
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мною написаное понел и освоил? - они несут определённую ответственность.
кстати, а ваш недоросток перед своим быдлом несёт какую то ответственность?
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И Вы еще говорите о какой-то пропаганде.
Так Киселеву не надо ничего делать. Просто повторить факты.
Ответственности он вообще не несет. Я не помню что бы американских военных судили в каких либо странах за преступления, кроме США.
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Ти дебіл, чи просто ліпиш горбатого? США прийняли рішення, а генерал його озвучив.
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Сам дебил. Кто принял? Уходящий или будущий президент? Или генерал просто инициативу проявляет? Военных и полицию вообще подальше от политики держат, что бы не наломали дров.
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Ні, ти імбіцил. Це тільки в мордорі і йому подібних рішення приймаються одноосібно сцарями. В США на сьогоднішній день є тільки один президент. Трамп покищо тільки приватна особа.
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я задал вопрос и если нет ответа - то гуляи дальше, не остонавливаиса.
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Будут воевать с Россией до последнего европейца. Ну ты же сам знаешь.
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Але ж і в расєї ніби не хуйло Нємцова вбивало. І "брати" українські міста, як Алеппо, якісь там "вчені" пропонували...
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Это как в хорошем американском кино. Хвост все таки может крутить собакой.
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Скоро болезнь будет "синдром российской агрессии". Никто на сша и ес не собирается нападать. Кому вы сдались? Оставили б нас в покое, сделали почти Украину своей колонией, обвиняют во всех смертных грехах РФ...
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