 США увеличат масштаб и сложность учений в Европе для сдерживания агрессии со стороны России

Об этом заявил заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе", - пояснил Рей.
Он также добавил, что около 70 тыс. военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду военные операции России в Украине, миграционные потоки из Сирии и рост исламистского радикализма.
Военные США и НАТО пытаются повысить свои способности к быстрой реакции на возникающие угрозы посредством предварительного размещения запасов и оборудования по всей Европе, в то время как идет модернизация аэродромов, полигонов и других объектов инфраструктуры после лет пренебрежения.
Накануне в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2,8 тыс. единиц военной техники из США, в том числе сотни танков, и около 4 тыс. военнослужащих. Военная техника предназначена для дальнейшей транспортировки по железной дороге и автомобильным транспортом через Германию и Польшу в рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы.
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Он верит всему, что ему говорят с экрана. Часто его убеждения меняются кардинально в течение нескольких минут. За вечер он успевает побывать монархистом, сталинистом, националистом и даже воинствующим христианином. Он люто ненавидит все западное, американское, а с недавних пор и украинское, не переносит практически все национальности в мире. Брызжет слюной от ярости, когда с экрана телевизора прямо указывают, кого и как сильно он должен ненавидеть сегодня. Ватник уже проклинал прибалтов, грузин и весь Кавказ вместе взятый. Его трясло от упоминания канадцев, которые посмели обыграть Россию в хоккей. Он плюет в телевизор, видя там украинцев, и открыто призывает воевать с ними. Сам на войну он, конечно, не пойдет, потому что это страшно и там могут покалечить или вовсе убить, а вот на смерти молодых ребят, которых пошлют воевать с братским народом, он будет смотреть с нескрываемым интересом, громко радуясь или искренне огорчаясь новостям с фронта. Стоит ли говорить, что пределом его желаний, как телезрителя, является война с Америкой. Ватник даже готов поучаствовать в сражении, но только как командир. Выйти перед ротой, громко прокричать: «ВПЕРЕД! ЗА РОССИЮ!», а затем удалиться в бункер, где на столе его ждет непочатая бутылка с именем главнокомандующего на этикетке.
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кстати, а ваш недоросток перед своим быдлом несёт какую то ответственность?
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Так Киселеву не надо ничего делать. Просто повторить факты.
Ответственности он вообще не несет. Я не помню что бы американских военных судили в каких либо странах за преступления, кроме США.
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