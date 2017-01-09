 В случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.
"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди и мы остаемся впереди этого с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что можем защитить себя", - заявил Картер.
По его словам, в случае угрозы американское оборонное ведомство будет готово сбивать запущенные Пхеньяном ракеты.
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всяки слючай...
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А те с свою очередь пусть нехай сначала у Украины тем же способом возьмут системы наведения и системы запуска та и сами ракеты способны доставить чумодан с точки а в точку б ленуты *** по дибилу *** ...
Я хз сколько там мозга у Трампа , но генералы с Пентагона точно спят спокойно зная что Украинцы стоят стеной на границе человечества с недочеловечеством.
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ах, дааа - Корейская НеДоразвитая Республика !!!
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Н аправленная на
Д еградацию
Р езервация...
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