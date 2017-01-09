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Все про:КНДР (155) США (11592) ядерное оружие (435) ядерная безопасность (221) Картер (12)

 В случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер

Ядерный потенциал КНДР представляет "серьезную угрозу" для США и их союзников.

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

Также читайте: КНДР утверждает, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету

"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди и мы остаемся впереди этого с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что можем защитить себя", - заявил Картер.

По его словам, в случае угрозы американское оборонное ведомство будет готово сбивать запущенные Пхеньяном ракеты.

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Не там угрозу видите! Мацква хренова угроза всего мира!
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Офигительное достижение! Они готовы сбивать! Я думаю, когда вежливые дегенераты будут уже под Питсбургом - они готовы будут выразить протест!
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Нехай сначала их"напросят у хуйлят триколорных мутантно-двухглавых орялт.

А те с свою очередь пусть нехай сначала у Украины тем же способом возьмут системы наведения и системы запуска та и сами ракеты способны доставить чумодан с точки а в точку б ленуты *** по дибилу *** ...
Я хз сколько там мозга у Трампа , но генералы с Пентагона точно спят спокойно зная что Украинцы стоят стеной на границе человечества с недочеловечеством.
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срака там тільки у одного- младовождя...остальніе єто мощи...едящие траву...и не только едящие...
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В Приморье и Хабаровском начали еже прощальные письма родственникам писать.
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Чтож на примере Украины, сейчас только ленивый не думает о ядерном щите, Будапештский меморандум ясно показал, надеяться надо только на самих себя. Дотолерастничали.
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По сути дела, Картер очень тонко намекнул расеи, что США могут расхерачить любую Сатану или Булаву, ежели они будут запущены и ежели взлетят!
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лучше не допускать запуск, чем пытаться сбить после запуска. Она должна взлететь на орбиту, а что если нет? Движки там 100 проц из хуйлостана, взлетит на пару км и завалится на соседнюю страну. Эт хуйлостану повезло - там тундра и Кахахстан рядом (без обид), есть куда падать. У сев.корейцев такой роскоши нет. Сбивать ракету на 2 км высоты не будут, дадут упасть.
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КНДР... КНДР... что это?
ах, дааа - Корейская НеДоразвитая Республика !!!
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К орейская
Н аправленная на
Д еградацию
Р езервация...
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21й век...а подкорректировать программу, и отправлять их обратно ни как?
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Имеется в виду не компьютерная программа, а военная.
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Этот северо-корейский обормот как двуликий янус, днем Америке грозит, а по ночам Сникерсы жрет и Колой запивает.
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Успешные испытания водородной бомбы КНДР.




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Не будет рашки - не будет и ядерной программы в кндр. сама по себе кндр без раши ничего из себя не представляет.
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Да вы шо. Издиваетесь над северными корейцами? Они 20 лет ничего не жрали, ничего не одевались, все собирали деньги на ету ракету а вы рраз и сбили ихнюю мечту еще на старте?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер
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