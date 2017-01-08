 ООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента Пабрикс

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, сославшись на соответствующее решение.
"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - пишет он.
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Респект. Как говорится, "Умри, а лучше не скажешь.."
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Это важнейший шаг в судьбе ваших государств.
Это совершенно иной статус.
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В российском МИДе неожиданно заявили о желании помириться с НАТО
4 января 2017, 12:45
В Москве заявляют о необходимости восстановить с Североатлантическим альянсом (НАТО) былые отношения, признавая, что "есть масса причин", по которым государства хотят состоять в этой организации.
New York Times: США в странах Балтии дислоцировали свой спецназ
Литва подтвердила: в стране дислоцированы военные Сил спецопераций США
2 января 2017, 22:25
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Послы стран Балтии: наши государства - не бывшие советские республики
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/posly-stran-baltii-nashi-gosudarstva-ne-byvshie-sovetskie-respubliki.d?id=48380927
Портал, по сообщению литовского МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что "Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств".
это немношко лучшн прояснит Вам, почему в Балтийских странах особое отношение русским и всему рускому и почему к ним и относитса как окупантам или отприскам окупантов.
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ещё раз для тех, кто был зачат во время празднования вяликои победы - были окупированы и ведь никто не считает Белорусию или Францыю, Бельгию итд. частью Третьева Реиха но факт же был.
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