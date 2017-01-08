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 ООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента Пабрикс

Организация Объединенных Наций (ООН) официально признала Латвию, Литву и Эстонию Северной Европой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, сославшись на соответствующее решение.

"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии решили отключиться от совместной электросистемы с Россией и Беларусью
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Историю ватник воспринимает как некую разновидность всемирной специальной олимпиады между странами: доказав, допустим, что Россия выиграла за девятнадцатый век восемь войн, а Америка - всего две, ватник успокаивается - для него подобные количественные показатели самоценны и являются оправданием какого угодно современного пиздеца: начиная низкой зарплатой и отсутствием культуры и заканчивая грязью в собственном подъезде.
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"Молодой рабочий" высказал абсолютно гениальную по краткости и ёмкости мысль о восприятии Истории ватно-совковой Гопотой...

Респект. Как говорится, "Умри, а лучше не скажешь.."
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Смысл в том, что восток - это крайняя точка справа на карте. А теперь они будут севернее нас и беларусов, вверху на карте.
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Не вижу никаких выгод от этого. Хотя для чиновников может быть и выгодно, вроде чем-то полезным занимаются.
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. Право на гордое именование Людьми ватник признаёт только за населением бывшего СССР и только до тех пор, пока они согласны на роль добрых, но глуповатых младших братьев великорусского народа, всякие же грузии, украины, казахстаны и прочие прибалты объявляются врагами русской нации и приравниваются к жидам и пиндосам. Вместе с тем, под влиянием сына-школьника ватник недолюбливает чурок-гастарбайтеров, понаехавших в Рассеюшку на заработки.
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В переименовании улиц тоже нет очевидной пользы.
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Ага, особенно когда нехватает денег. А тут страны относятся к восточной или северной части Европы. Вообще всем по барабану. Так хоть к центральной части их отнеси, выгоды от этого не получишь.
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ну переименование хоть будет нести память о каких то деятелях , а толку в замене востока на север?те же яйца, только в профиль...может страны балтии таким хитрым макаром хотят быть ближе к родственным им скандинавам?
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На мой непросвященный взгляд Украина является географическим центром Европы, поэтому такое перемещение ближе к реалиям. С другой стороны это напоминает кактус в темноте... если его будет много.
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Это может понадобится в политике. Теперь говоря Восточная Европа, туда точно не попадают названные страны.
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а что это им даст?типо восточная европа там отсталые постсоветские страны, а мы северная, и мы так же круты, как Швеция и Норвегия?(которым прибалты сильно уж уступают по всем параметрам)
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Они пока уступают, но они в пути, а не как кацапы в говне.
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Думаешь забудут? Так они сами не очень хотят что бы их забыли, пытаются напомнить о себе.
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А раньше какие проблемы были не признавать?
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А РФ каким тут боком ?
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никаким..рф..это пустышка неопределенной формы..
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Форма изменилась в 2014.
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на пидарашке в генштабе теперичя будет хаос с бумажками
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Как же мне прибалтов жалко ! Цивилизованные люди , а безжалостная судьба бросила их в лапы этой Тьмы . Слава Богу , что хоть не навсегда !
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они уже вырвались из тьмы, Украина только пока буксует в потемках.
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вибач...не можу знайти статтю на цензорі про літаки т-50, виставку в жуковському...років 2 тому...
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Так я и говорю , что вырвались , но были ею какое-то время поглощены ...Это все равно , что невинной юной девушке побывать в руках Джека - потрошителя ...
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тільки в 1992 році Ватикан признав, що Земля кругла і обертається навколо Сонця, тільки в 2017 році ООН признало країни Балтії Пн. Європою. генії, нахуйбля, що тут скажеш!
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Северный Габон.
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Украина большая, это и восточная европа и южная.
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Приветствую и поздравляю всех граждан Латвии, Литвы и Эстонии.
Это важнейший шаг в судьбе ваших государств.
Это совершенно иной статус.
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ура, товарищи!это великая "перемога" прибалтийских государств
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я проявляю солидарность со странами балтии...а ты опять решил блестнуть своим интеллектом, но не получилось?
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опять по себе равняешь?что ж ты такой зануда то)))
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т.е. они, балты, не хотят чтобы их считали Восточной Европой, и хоть ты тресни, просто не хотят и всё.. из-за Раши
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А ведь для хуйла решения ООН, договора и обязательства - пустой звук. Важно лишь быть в НАТО и подальше от россии.
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так вот рассеия уже все здулас, а мы уже начали готовитса, и оказываетса, как это подтвердилос, так рашка всё - хочет дружить уже.

В российском МИДе неожиданно заявили о желании помириться с НАТО

4 января 2017, 12:45

В Москве заявляют о необходимости восстановить с Североатлантическим альянсом (НАТО) былые отношения, признавая, что "есть масса причин", по которым государства хотят состоять в этой организации.

New York Times: США в странах Балтии дислоцировали свой спецназ

Литва подтвердила: в стране дислоцированы военные Сил спецопераций США

2 января 2017, 22:25
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Поверь, Парашка не сдулась, а вновь применяет сво подлую тактику. окупировав очередной раз чужую территорию, Рашка воет о примирении, но заметь территорию окупированную не отдает. делает вид что мирится, заключает какие то контракты желательно на большие суммы с главными странами мира, чтобы в очередной раз через 5-7 лет опять напасть на очередную соседскую страну.
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А нельзя ли еще выгнать из балтийских республик русиш швайне?
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Сейчас конь педальный ловРОВ - заявит протест ,скажет шо дедытраливали и тому подобное !
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ещё, ребята, попрошу Вас быть коректными, чтоб потом не было бы сюрпризов и судебных тяжб, это на столько же очевидно, как заложников, которых какое то время удерживали терористы, приравнять терористам.

Послы стран Балтии: наши государства - не бывшие советские республики

http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/posly-stran-baltii-nashi-gosudarstva-ne-byvshie-sovetskie-respubliki.d?id=48380927

Портал, по сообщению литовского МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что "Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств".

это немношко лучшн прояснит Вам, почему в Балтийских странах особое отношение русским и всему рускому и почему к ним и относитса как окупантам или отприскам окупантов.
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ну так можно и Украину, и Молдову, наверное и другие бывшие республики не считать бывшими республиками...но на самом то деле это имело место быть, факт есть, хоть как умело его не объясняй
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читать умеешь - были окупированы и точка, тебе особо - в Балтийских странах отрецание рассеиской окупацыи считаетса преступлением.
ещё раз для тех, кто был зачат во время празднования вяликои победы - были окупированы и ведь никто не считает Белорусию или Францыю, Бельгию итд. частью Третьева Реиха но факт же был.
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возможно есть разница, 5 или 45 лет
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конечно, ведь большая разница - ведь надо разщитать нанесённый ущерб за 5 или 45 лет - тут же даже ватник должэн выдеть разницу.
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Хочу всем объяснить, что Украина тоже была оккупирована и являлась заложником в незаконном государстве ссср. Поэтому и странам Балтии тоже надо быть корректны ми в формулировка.
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естественно и именно по этой причине Балтийские страны не предявляет претензии к Украине за окупацию в 1940, хотя в тех воисках было не мало украинцов
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Про латышских стрелков, которые были личной гвардией Ленина, умолчим. Поэтому не нужно говорить про комуняк среди украинцев, латышей с литовцами, и эстонцами.
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ну если хоть немношко дружил бы математикои и разсудком, то не опериравал кацапскои пропогандой.
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Если тебе неизвестны факты о формировании во время первой мировой войны корпуса латышских стрелков, которые в 1917 году поддержали большевиков и что первым начальником ГУЛАГа был латышский красный стрелок Ф. И. Эйхманс, то не пости свою херню. Историю, даже неприятную, надо знать. А про кацапскую пропаганду не ты мне в Украине будешь рассказывать.
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и абсолютно справедливо Кёнигсберг можно считать 4-м балтийским государством и продолжить процесс его деоккупации после развала СССР
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в таком случае, Кёнигсбергский регион (Пруссию, Калининградскую область) тоже подпадает под Северную Европу, и должен быть признан в ООН территорией, оккупированной РФ.
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это уже пересмотр итогов 2ой мировой, не пойдут на это
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Дело в том, что в любом случае хуйло уже нарушил устоявшийся мировой порядок. Посему все возможно. Может и пойдут на такое. ХЗ
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но ведь по итогам 2-й мировой образовалось 2 Германии, которую затем объединили, пересмотрев итоги 2-й мировой, да и много где после 2-й мировой Москва оккупировала территории стран, разделив их на 2 части с различными режимами (Сев. и Юж. Корея, например), которые всё равно в итоге объединятся вновь... думаешь не пойдут?, если ХЛО хочет вообще пересмотра всех границ и итогов и новой Ялтинской Конференции без 3-й мировой войны, то ему как раз и пересмотрят.. ну хотя бы Северной Европе.
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Ну уж тогда и Республика Карелия точно Северная Европа!
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по Карелии интересный вопрос, а также по Кольскому полуострову, там что-то Северная Европа а что-то и Восточная, в Карелии есть своё правительство, это автономия в РФ, пусть со временем решают, а севернее могут быть Отдельные районы Мурманской области (ОРКМО), и уже сейчас можно советовать там людям подтягивать финский язык
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Там живут саамы(лопари).Свой язык они давно потеряли,кацапы как всегда в этом деле подсуетились и "подмогли"
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но финские саамы помнят же свой язык... подсуетятся еще тоже
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И шведские,и норвежские помнят.Только там где кацапия прошла умирают языки других народов
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поэтому очень важно продолжить процесс освобождения Северной Европы от русских и не запускать его
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Напомню, что Кенигсберг был в аренде до 1995 года и сейчас в россии незаконно. Пора вернуть ти земли.
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но без козломордных, тех пускаи везёт обратно в луно матушки.
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Понятно, не хотят отождествляться с Польшей, Белоруссией, Украиной и т.д. Был в Риге не раз. Там понятие "Восточная Европа" - синоним упадка и нищеты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента Пабрикс
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