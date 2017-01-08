 В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО.
"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует", - говорится в сообщении.
465 7
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Количество обстрелов в зоне АТО возросло до 48, - Матюхин(25)
Главари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а инструментами, - Ющенко(87)
Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Горячее всего было в районе Новозвановки, - Луганская ОВГА(25)
Среди шестерых воинов, получивших ранения на Рождество, тяжелых нет. Сейчас их жизни ничего не угрожает, - Матюхин(11)
На Майдане зажгли тысячи свечей в память о погибших героях. ФОТО(3)
3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО(108)
Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"(606)
Ответить
Цензор, других новостей нет ? Вы че там уже вообще ополоумели ????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить