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 В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

Трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО с начала 2014 года пропавшими без вести остаются около 1,5 тыс. человек, - Нацполиция
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https://m.vk.com/dashagogol6 - народ, помогите опустить тупую писту, в сохраненных фото измываеться над нашим флагом и Украиной....
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И ???
Цензор, других новостей нет ? Вы че там уже вообще ополоумели ????
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Пока кто-то отдыхает защитники Украины продолжают гибнуть в АТО.
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Два варианта,но скорее им насто3,14здело быть мишенями,в то время когда Пэдро снабжает Лугандон водой электрикой и деньгами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб
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