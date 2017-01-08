 Американские конгрессмены Нуньес и Шифф сомневаются в возможности наладить отношения с Россией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, республиканец Девин Нуньес, председатель комитета по разведке в Палате представителей США, сказал, что хотел бы видеть дружбу США и России, но не знает, возможно ли это.
Конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что было бы замечательно, если бы Россия могла стать союзником США, но "это нереалистично, и мы должны быть ясными и трезвыми насчет намерений россиян".
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует строить хорошие отношения с Россией.
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На отпевание ансамбля Александрова пришло всего 50 человек
в Мир, Украина 07.01.2017 370 Просмотров
Помните, как российские политики, журналисты и рядовые «ватники» возмущались, что украинцы не скорбят по погибшим 25 декабря из-за крушения самолета российским артистам ансамбля Александрова? Факт лицемерия этих людишек был ярко продемонстрирован тем, что на отпевание ансамбля явилось лишь около 50 человек - то есть, даже меньше, чем число погибших…
«Меня, конечно, потрясла вот эта история, что на отпевание в Елоховке ансамбля Александрова пришло порядка 50-ти человек. Вот крики, шум, гам, там, травля Бабченко, там, Божены - недостаточно скорби, а прийти проститься, а цветы положить? Честно говоря, меня удивило то, что об этом как-то не очень было известно. Но вот это показывает огромное лицемерие значительного количества людей», - заявил по данному поводу вчера главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире своей вечерней программы.
Также он сказал, что официальная версия российских властей относительно причины крушения самолета ему представляется сомнительной.
Напомню, если кто уже успел забыть, что 25 декабря в России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) на#бнулся очередной самолет - Ту-154, вылетевший из Адлера в сирийскую Латакию с ансамблем Александрова и девятью российскими журналюгами на борту.
Затем выяснилось, что артисты этого ансамбля ранее воспевали оккупацию Крыма, ну а в этот раз летели в Сирию снова петь и плясать на костях сирийцев, убитых в Алеппо российскими бомбами с российских самолетов.
Соответственно, украинцы не продемонстрировали скорби по случаю смерти артистов ансамбля Александрова (и не только украинцы), чему принялись активно возмущаться некоторые россияне.
Кстати, наверняка крушение самолета произошло вследствие теракта, однако в Кремле не хотят этого признавать.
«Россиян держат за дураков, крушение Ту-154 - это теракт», - заявил 29 декабря на сей счет известный российский актер Станислав Садальский.
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