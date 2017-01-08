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Все про:учения (1533) Эстония (441)

 Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии

Крупнейшими в этом году учениями Сил обороны Эстонии станут проводящиеся в мае маневры "Весенний шторм" (Kevadtorm), в которых примут участие более 6000 военнослужащих.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Генштаба Сил обороны, отметив, что учения "Весенний шторм" в течение трех недель будут проведены в Северо-Восточной Эстонии. В них примут участие более 6000 военнослужащих как из Эстонии, так из зарубежных стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

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В феврале более 900 военнослужащих Первой пехотной бригады совместно с подразделениями Второй пехотной бригады и Кайтселийта, а также ротой контингента США в Эстонии примут участие в зимних учениях на Центральном полигоне в Тапа.

Также в феврале в Тапа состоятся штабные учения датской дивизии Red Knight, в которых, в дополнение к штабу Второй пехотной бригады, примут участие также штабы бригад Сил обороны Латвии, Литвы и Дании.

В апреле более 200 эстонских артиллеристов примут участие в международных учениях Summer Shield на территории Латвии, в июне более четырехсот эстонских военнослужащих примут участие в совместных учениях Балтийских стран, Польши и США Saber Strike 17.

С конца октября и до середины ноября почти 600 военнослужащих Сил обороны Эстонии вместе со своими британскими коллегами будут участвовать в проходящих в Латвии учениях Teraskilp.

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Почти 100 эстонских военных моряков примут участие в проходящих с середины мая в Латвии недельных маневрах Baltic Fortress, в ходе которых военно-морские офицеры Эстонии, Латвии и Литвы будут отрабатывать приемы управления кораблями и ведения морского боя. В учениях будут задействованы военные корабли всех трех Балтийских стран, ведущей страной в этом году будет Эстония.

В июне почти 40 военных моряков из Эстонии примут участие в двухнедельных учениях Baltops 17 в Балтийском море - эти учения станут крупнейшими морскими маневрами НАТО в регионе. С середины августа до конца месяца в Латвии пройдут учения Open Spirit 17. От Эстонии в них примут участие команда водолазов, корабль штабной поддержки Wambola и минный тральщик - в общей сложности почти 70 военнослужащих.

В середине октября состоятся совместные эстонско-финские учения по отработке боевых стрельб Baltic Shield, в ходе которых огонь будет вестись по воздушным и морским целям из всех видов бортового оружия. Из ВМС Эстонии в учениях участвуют два минных тральщика и штабной корабль поддержки Wambola - в общей сложности почти сто военнослужащих из Эстонии.

Военнослужащие ВВС Эстонии примут участие в намеченных на август учениях Bikini 17 в Литве, а в конце сентября эстонские военные примут у себя на авиабазе в Эмари под Таллинном участников учений Ramstein Alloy 6.

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В ноябре в Эстонии будут проведены крупнейшие кибер-учения НАТО - Cyber Coalition 17, в которых примут участие почти 30 военнослужащих из Эстонии.
Виктор Сольц
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Як бы хуйло подождал еще 3-4 года с трампом по ручку шоб не было крыма , донбаса сирии , террактов и все такое .., притензии руськаго языка мог бы предявить по самый берлин , а так и рыбки ни поел и на l с трудом идет , оттето завгар федрыч детей разогнал....
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Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии.

И тут ХУЙЛО напряглось.
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А на кацапських форумах на цій темі ґвалт стоїть неймовірний.
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Кенісберг німці збираються забирати? Там уже просрочка конкретна.
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Перед Россией стоит очень серьезный выбор: - или она отдаст Крым добровольно, или РФ исчезнет в ближайшее время!
https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y

https://www.youtube.com/watch?v=rK3-XcR3IFc
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии
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