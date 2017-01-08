 В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21:00 8 января.
"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 499 единиц техники и 3 412 человек, из которых ГСЧС Украины - 208 единиц техники и 444 человек личного состава. Подразделениями ГСЧС высвобождено из снежных заносов 1 251 автомобилей (8 января - 281 автомобиль), в которых находилось 3 038 человек (8 января - 798 человек)", - говорится в сообщении.
Колонна автотранспортных средств в сопровождении специальной техники "Укравтодора" и ГСЧС в Одесской области прибыла в г. Измаил. Все участники колонны разъехались по родственникам и по домам.
Обращения людей, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано. На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано.
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