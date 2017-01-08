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 В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 5 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (2 частично), Херсонской – 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21:00 8 января.

Также читайте: Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 499 единиц техники и 3 412 человек, из которых ГСЧС Украины - 208 единиц техники и 444 человек личного состава. Подразделениями ГСЧС высвобождено из снежных заносов 1 251 автомобилей (8 января - 281 автомобиль), в которых находилось 3 038 человек (8 января - 798 человек)", - говорится в сообщении.

Колонна автотранспортных средств в сопровождении специальной техники "Укравтодора" и ГСЧС в Одесской области прибыла в г. Измаил. Все участники колонны разъехались по родственникам и по домам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 104 автомобиля высвобождены из снежного плена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Обращения людей, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано. На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано.
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Під Москвою -35, і, як на зло, ні французів, ні німців, ні НАТО... Мерзнуть даремно кацапики.
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а тут еще и хунта напрочь отказывается замерзать))) вообще кацапам тошно)
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Янукович - это пример того, как можно пройти путь от зека до президента и обратно.

https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС
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