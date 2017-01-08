 "Отношения США и России в обозримой перспективе останутся конкурентными, если не сказать враждебными", - экс-посол США в РФ Бернс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказал бывший посол США в России, президент Фонда Карнеги в Вашингтоне Уильям Бернс в статье для The New York Times.
"Отношения США и России в обозримой перспективе останутся конкурентными, если не сказать враждебными", - пишет он.
"Соблазнительно думать, будто обоюдные симпатии наших руководителей и искусство ведения переговоров достаточны, чтобы придти к комплексному соглашению. Это иллюзия. Достижению всесторонней договоренности препятствуют два обстоятельства. Первое - то, что Путину ради сохранения своего репрессивного режима необходим внешний враг. Второе - его убежденность в том, что оптимальный способ восстановления величия России состоит в подрыве мирового порядка, созданного Соединенными Штатами на основе общезападных ценностей и институтов", - отметил эксперт.
"В этой ситуации не имеет никакого смысла приуменьшать значение вмешательства России в избирательный процесс в Америке", - подчеркнул он.
Бернс раскритиковал власти США за проведение непоследовательной политики, которая колебалась от желания выстраивать прочное партнерство с Россией до попыток низвести ее до уровня региональной державы, переживающей закат своего былого могущества.
Экс-посол дает четыре совета новой американской администрации:
- сохранить, а при необходимости и расширить санкции, введенные президентом Бараком Обамой в ответ на хакерские нападения, памятуя о том, что в 2017 году объектами кибератак могут стать демократические структуры выборов в Западной Европе;
- заверить европейских союзников в преданности Соединенных Штатов атлантическому партнерству и НАТО;
- помочь руководителям Украины построить эффективную демократию, чему Россия пытается воспрепятствовать;
- не тешить себя пустыми надеждами на замирение с Россией за счет создания единого фронта в борьбе с исламским экстремизмом или "стратегического сдерживания" Китая.
Уильям Бернс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год, а затем был первым заместителем государственного секретаря США.
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https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
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Це Запоріжжя.
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Чего нам балаболов то слушать? Надо свои войска строить и науку ядерную возобновлять!
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Дадим, будет...вы там держитесь...
Все траты повисли на обычных жителях страны!
Они там только учения проводят...так для себя же!
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Это надо давно понять, на словах у нас все союзники!!!
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Титушки сидят за бюджетные деньги и посты целомудренные набивают, что жить стало лучше буквально с 1 января 2017 г...
Титушки лежат на диване и снег не расчищают на Рождество...ибо они уже отпразновали свое, а Православное Украинское им чуждо!
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как мыслишь?
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Эти "шатуны" разорвали самый большей банк Украины
Эти "агенты кремля" затравили Саакашвилли и позаводили уголовные дела на его команду, которую он из народа открытым конкурсом отбирал
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видео-http://censoru.net/15796-katastrofa-s-tu-svernula-na-protorennuyu-dorozhku-s-katastrofoy-a321-o-ney-prosto-ne-pishut-i-ne-govoryat-vsem-spasibo-vse-svobodny.html
По сообщению некоторых СМИ, назвавших крушение российского Ту-154 результатом "профессионально спланированной диверсии", "появилсь новая информация, которая дает наиболее точные сведения о том, что... произошло.
...Современные технологии позволили специалистам точно определить маршрут полета и место крушения Ту-154... Европейский спутник Sentinel-1B передал на Землю снимки полета и места трагедии...
Экипаж на удалении 6 км от береговой линии развернул самолет и попытался вернуться на ВПП. На расстоянии 4,5 км от берега отрывается... стабилизатор, срывается гондола с шасси..., а закрылок попадает в двигатель, ломает турбину и отрывает весь двигатель...
Причиной крушения эксперты считают ... диверсию, которая была проведена с использованием небольших внешних магнитных взрывных устройств, размещенных на корпусе лайнера в аэропорту или прикрепленных дистанционно в момент взлета... Взрыв во время полета был на внешней стороне корпуса..., имел направленное действие... После этого произошли все выше описанные события".
Михаил Делягин отметил: "Эта версия правдоподобна, так как ссылается на постоянный радиообмен экипажа с военным диспетчером (о котоом сообщалось редко). Сообщение о прикреплении магнита к немагнитному корпусу перестает выглядеть нелогично, если вспомнить, что часть элементов фюзеляжа вляются магнитными, а современные сильные магниты способны выдержать давление воздуха при полете самолета, даже если магнитный элемент находится с внутренней стороны фюзеляжа.
Наконец-то подробно описывает протекание аварии, а главное - объясняет огромный, более 3 км, разброс обломков самолета, цинично замалчиваемый официальными источниками. Осталось уточнить необходимые детали и выяснить организатора этой диверсии, - хотя истерическое ликование ряда видных либералов, думается, свидетельствует об этом с исчерпывающей убедительностью".
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В любом случае парашка своей цели достигла , теперь у Америки прибавилась еще одна забота - спасти страну от Трампа.
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Одно радует: эти винторогие свинособаки искренне думают, что они на самом деле знакомы с военным делом )))))))))))))))))))
Их побасенки - смешнее лучшей комедии... но горя эти эпические дебилы принесут немало... (((
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https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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Кремлю не вигідно показувати гарні новини про захід... Бо тоді планктон ненавидіти почне саме кремль і ВЛАДУ..
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https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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Господа, Трамп клинический идиот и вылечить его не получится!
Максим что вам удастся, это ограничить его действия "Конгрессной" смирительной рубашкой, позакрывать все опасные двери в коридоре, оставив только открытыми двери в столовую, туалет и душевую, и выгуливать его по этому коридору, пресекая все его попытки лизнуть розетку и нассать в телевизор...
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В.В.Верещагин,художник,
картина"Русский лагерь в Туркестане",1870 год.
Выставлена на аукцион за 160 000$.
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