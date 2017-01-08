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 "Отношения США и России в обозримой перспективе останутся конкурентными, если не сказать враждебными", - экс-посол США в РФ Бернс

Отношения России и США вряд ли улучшатся в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказал бывший посол США в России, президент Фонда Карнеги в Вашингтоне Уильям Бернс в статье для The New York Times.

"Отношения США и России в обозримой перспективе останутся конкурентными, если не сказать враждебными", - пишет он.

"Соблазнительно думать, будто обоюдные симпатии наших руководителей и искусство ведения переговоров достаточны, чтобы придти к комплексному соглашению. Это иллюзия. Достижению всесторонней договоренности препятствуют два обстоятельства. Первое - то, что Путину ради сохранения своего репрессивного режима необходим внешний враг. Второе - его убежденность в том, что оптимальный способ восстановления величия России состоит в подрыве мирового порядка, созданного Соединенными Штатами на основе общезападных ценностей и институтов", - отметил эксперт.

"В этой ситуации не имеет никакого смысла приуменьшать значение вмешательства России в избирательный процесс в Америке", - подчеркнул он.

Бернс раскритиковал власти США за проведение непоследовательной политики, которая колебалась от желания выстраивать прочное партнерство с Россией до попыток низвести ее до уровня региональной державы, переживающей закат своего былого могущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Экс-посол дает четыре совета новой американской администрации:
- сохранить, а при необходимости и расширить санкции, введенные президентом Бараком Обамой в ответ на хакерские нападения, памятуя о том, что в 2017 году объектами кибератак могут стать демократические структуры выборов в Западной Европе;
- заверить европейских союзников в преданности Соединенных Штатов атлантическому партнерству и НАТО;
- помочь руководителям Украины построить эффективную демократию, чему Россия пытается воспрепятствовать;
- не тешить себя пустыми надеждами на замирение с Россией за счет создания единого фронта в борьбе с исламским экстремизмом или "стратегического сдерживания" Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп

Уильям Бернс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год, а затем был первым заместителем государственного секретаря США.
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С него не ржать надо, а уничтожить и закопать, что бы не воняло.
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Янукович - это пример того, как можно пройти путь от зека до президента и обратно.

https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
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Блт, ещё один внук Ванги
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США и Британия нам гарантировали безопасность в обмен на ядерное разоружение...
-
Чего нам балаболов то слушать? Надо свои войска строить и науку ядерную возобновлять!
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Это не правда,Трампушка Володьку не обманет и сдаст ему Америку, да москали ?
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А мне нравится тон статьи. Сам был бы рад тут такую написать.
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"'экс-" - скучно читать, эти люди не имеют влияния. Я уже за эти три года начитался всего, на деле и десятой части не делается.
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Более того, нам ничем конкретным никто помочь не хочет...
Дадим, будет...вы там держитесь...
Все траты повисли на обычных жителях страны!
Они там только учения проводят...так для себя же!
-
Это надо давно понять, на словах у нас все союзники!!!
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Титушки рынки Киева громят под прикрытием силовиков.
Титушки сидят за бюджетные деньги и посты целомудренные набивают, что жить стало лучше буквально с 1 января 2017 г...
Титушки лежат на диване и снег не расчищают на Рождество...ибо они уже отпразновали свое, а Православное Украинское им чуждо!
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так эта...может намъ обратиться за помощью к исконно-посконным братьям кацапамъ?
как мыслишь?
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Исконные братья кацапы Шустера из страны выдворили, а канал закрыли
Эти "шатуны" разорвали самый большей банк Украины
Эти "агенты кремля" затравили Саакашвилли и позаводили уголовные дела на его команду, которую он из народа открытым конкурсом отбирал
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вижу порохоботы налетели, как будто трюфели не любят))
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А рад ли ты, что сегодня твои братья кацапы зашли на минное поле, что твои друзья расстреляли полицию в Москве?
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та в кацапів кришу знесе, якщо ім з кремля скажуть що "підндоси" ВЖЕ не вороги.. ..Навіть, якщо хуйло одружиться з Трампом, "піндоси-вороги" нікуди не подінуться.. росія з Америкою - це як РІЗНІ світи.. Вони НІКОЛИ не стануть друзями.. Навіть "приятелями" - не стануть..Ви що... Стільки десятиліть селекції для виведення "образа врага", і вся праця на смарку?? )) ніііі..
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Катастрофа с Ту свернула на проторенную дорожку с катастрофой А321. О ней просто не пишут и не говорят. Всем спасибо, все свободны
видео-http://censoru.net/15796-katastrofa-s-tu-svernula-na-protorennuyu-dorozhku-s-katastrofoy-a321-o-ney-prosto-ne-pishut-i-ne-govoryat-vsem-spasibo-vse-svobodny.html




По сообщению некоторых СМИ, назвавших крушение российского Ту-154 результатом "профессионально спланированной диверсии", "появилсь новая информация, которая дает наиболее точные сведения о том, что... произошло.

...Современные технологии позволили специалистам точно определить маршрут полета и место крушения Ту-154... Европейский спутник Sentinel-1B передал на Землю снимки полета и места трагедии...

Экипаж на удалении 6 км от береговой линии развернул самолет и попытался вернуться на ВПП. На расстоянии 4,5 км от берега отрывается... стабилизатор, срывается гондола с шасси..., а закрылок попадает в двигатель, ломает турбину и отрывает весь двигатель...

Причиной крушения эксперты считают ... диверсию, которая была проведена с использованием небольших внешних магнитных взрывных устройств, размещенных на корпусе лайнера в аэропорту или прикрепленных дистанционно в момент взлета... Взрыв во время полета был на внешней стороне корпуса..., имел направленное действие... После этого произошли все выше описанные события".

Михаил Делягин отметил: "Эта версия правдоподобна, так как ссылается на постоянный радиообмен экипажа с военным диспетчером (о котоом сообщалось редко). Сообщение о прикреплении магнита к немагнитному корпусу перестает выглядеть нелогично, если вспомнить, что часть элементов фюзеляжа вляются магнитными, а современные сильные магниты способны выдержать давление воздуха при полете самолета, даже если магнитный элемент находится с внутренней стороны фюзеляжа.

Наконец-то подробно описывает протекание аварии, а главное - объясняет огромный, более 3 км, разброс обломков самолета, цинично замалчиваемый официальными источниками. Осталось уточнить необходимые детали и выяснить организатора этой диверсии, - хотя истерическое ликование ряда видных либералов, думается, свидетельствует об этом с исчерпывающей убедительностью".
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І скільки кацапів на панахиду прийшло? Мабуть тиЩ 100. Так усі переживали, так переживали...
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Бомби прикріпили до секретних документів.На випадок,якщо виникне небезпека потрапити до ворога--металеві міні-скрині з документами вибухать.Документи як слід не закріпили,вони заворушились,сигналізація спрацювала.не вимкнулася--і теки почали бахкати.Я чув цю версію.те,що написали,цілком у неї вкладається
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грамотный посол,опытный .видать хорошо насмотрелся слопатоедов наяву.
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Трампа постепенно начинают убеждать и показывать роль россии. Это было видно при признании вмешательства россии в избирательный процесс США. Надеюсь, что и в дальнейшем столь эффективно будут убеждать Трампа в необходимости санкций до полного расформирования россии.
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трамп все прекрасно знает про россию. Но он не свободен. путя держит его за бубенцы (компромат какой-то), вот и вертится трамп, как уж на сковородке, пытаясь и путину доказать лояльность и свое реноме американского патриота не потерять в Штатах. Но так долго не продлится. Жопа между двумя стульями - отбитый кобчик. Скоро развязка будет и мы узнаем что выбрал трампушко.
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Там компры выше крыши. Лубянские ведут рыжего с 1987-го года.
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америка сильна институтами власти. это в орде - ампиратор-самодержец. В Штатах не проканает. Пендель получит от своих же.
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Ещё какой. Это хорошо ,если только пенделем отделается.
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гос. измена и время для написания мемуаров где-то в буцегарне для випов
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Мож він подвійний агент. Бабла в кацапів взяв, а тепер щоб не віддавати накаже їх знищити і ділов то. Трамп при баблосах і герой нації за бабло кацапів. Трам-парарам.)))
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Действительно с Трампом не все в порядке, но последнее признание говорит о том, что он не хочет терять свой пост. Если далее последуют нелогичные шаги, то может дойти до импичмента. Хотя действительно Трамп своими действиями сковывает США в выборе решений.
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А що там у Соловйова по рос-tv? Кажуть збираються брати Київ та Дніпро, так як Алеппо?.(.
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Ага пускай только попробуют, сразу и подавятся.
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Зато отношения наших политиков с сша понятны. Это неприличным словом называется, такие однобокие отношения, когда один другого использует, а потом выбросит...стыдно, бедная Украина.
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Судя по всему Трамп таки зело самоуверен, что поверит карле и тот его разок хорошо бортанет с последующими отмазками ихтамнет, ну а потом могет и раздухарится оскорбленный бизнесмен, а не жеавть сопли будет..
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Кому же в США нужна была эта головная боль?
В любом случае парашка своей цели достигла , теперь у Америки прибавилась еще одна забота - спасти страну от Трампа.
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по моему наоборот...гибридные действия расширяет .как с эрдоганом-каждый день наклейку менять придется "братан-чмо"
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Че то я от Трампа многого не жду, тут уж не навредил бы , на помощь и не надеюсь.
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сша будут решать свои задачи .а нам только надо грамотно использовать ситуацию
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До тех пор пока мордор не будет уничтожен ,мира на планете не будет НИКОГДА! Они там что ,историю не читают ???
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Відносини РФ і США ніколи і не були нормальними, бо це два протилежних полюси. Між ними завжди було протистояння. Так буде і надалі.
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Стадо отмороженных скотов.
Одно радует: эти винторогие свинособаки искренне думают, что они на самом деле знакомы с военным делом )))))))))))))))))))
Их побасенки - смешнее лучшей комедии... но горя эти эпические дебилы принесут немало... (((
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Р.Рэйган сказал бы твёрдо и уверенно,- Йобнули совок, йобнем и Рашку!
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Помогите заблокировать видео! Крым-Украина!
https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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весь мир может сегодня "благодарить" тупорылого алкаша борьку ельцина, который передал власть ху%лу, лучше бы Немцова своим приемником назначил, сегодня такого бы дерьма не было.
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"тупорылый алкаш" отвлек внимание гкчп на себя, пока мы тут референдили и заявили про Независимость. А вот дальше 25 лет надо было не ебловать, были бы как Польша, как минимум, потому что в 1990 потенциал Украины был выше чем у Пошьши (которую сейчас уже от Германии не отличишь по уровню жизни).
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Да, что он там отвлек? Думаешь, кроме этого алкаша больше некому было власть взять? Дряхлое гкчп уже ничего бы сделать не смогло, этого старого козла просто вытащили за уши, те, кто у него за спиной стоял, тоже мне знамя демократии, может напомнить тебе, что именно эта сволочь в Чечне войну развязала? А по поводу было бы как в Польше, так не было, коммуяки крепко власть держали и поэтому Чорновила грохнули.
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Не думаю.Після Нємцова до влади прийшло би таке саме хуйло.можливо,й це саме.е Кукушкін сказав
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все залежить від того, якою малювати іншу країну.. Приймаючи до уваги той факт, що лише 13 відсотків росіян бували за кордоном, а інші 87 навіть не уявляють як там живуть, то російському ТВ не дуже то і важко ліпити з "загнівающегозапада" ворога та світ де тільки погане та ще гірше .. Згадайте срср, ми всі вважали, що всіх негрів розпинають прямо по під мостами, що всі люди там діляться на дві категоріі: напівголодні жибраки і кати-мільонери.. Так російське ТВ і продовжує подавати новини росіянам про інші СвітиЇкраїни.. А коли люди бачать тільки погані новини про інші держави, то цілком природно, що вони тим країнам або вялычно "співчувають", або ненавидять..
Кремлю не вигідно показувати гарні новини про захід... Бо тоді планктон ненавидіти почне саме кремль і ВЛАДУ..
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на Еспресо тв почався фільм "Добровольці Божої чоти".. Дивимось.
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Помогите заблокировать видео! Крым-Украина!
https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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Это похоже на реанимационные процедуры над мумией Тутанхомона...
Господа, Трамп клинический идиот и вылечить его не получится!
Максим что вам удастся, это ограничить его действия "Конгрессной" смирительной рубашкой, позакрывать все опасные двери в коридоре, оставив только открытыми двери в столовую, туалет и душевую, и выгуливать его по этому коридору, пресекая все его попытки лизнуть розетку и нассать в телевизор...
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Лилия Матюхина ‏@matyuxina 14 ч.14 часов назад
В.В.Верещагин,художник,
картина"Русский лагерь в Туркестане",1870 год.
Выставлена на аукцион за 160 000$.


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И куда эту картину, разве что в туалете повесить.
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Правильно все экс-посол сказал!россию нужно довести до региональной державы! Ибо больных людей нужно наказывать!
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А вдруг, что мало вероятно, они договорятся. Что будете делать, соотечественники? Куда засунем оскорбления в адрес соседей и посты про кацапов? Поаккуратнее, правительства поменяются, а простой народ останется, мы единый народ. С Рождеством всех!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Отношения США и России в обозримой перспективе останутся конкурентными, если не сказать враждебными", - экс-посол США в РФ Бернс
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