"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Обама также заявил, что Трамп должен уважать институции Соединенных штатов.
Действующий президент подчеркнул, что существует разница между управлением и агитацией. "Есть мировые столицы и финансовые рынки, а также люди во всем мире, которые воспринимают всерьез то, что он (Дональд Трамп - Ред.) говорит", - добавил Обама.
5 января Обама на встрече с командованием Вооруженных сил США призвал военных к плавной передаче контроля над армией своему преемнику Дональду Трампу.
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Рискну сказать больше: по-нормальному - это вообще не бизнес. Ещё бы нашему Педро это втолковать..
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ЭТО "КОНКРЕТНАЯ БИЗНЕССЯКА"...ИНАЧЕ,,,,"РОСТОВ"....
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