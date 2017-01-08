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 Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу

Президент США Барак Обама сообщил, что он посоветовал своему преемнику Дональду Трампу не пытаться управлять Белым домом так же, как он бы управляет семейным бизнесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Также читайте: Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

Обама также заявил, что Трамп должен уважать институции Соединенных штатов.

Действующий президент подчеркнул, что существует разница между управлением и агитацией. "Есть мировые столицы и финансовые рынки, а также люди во всем мире, которые воспринимают всерьез то, что он (Дональд Трамп - Ред.) говорит", - добавил Обама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп

5 января Обама на встрече с командованием Вооруженных сил США призвал военных к плавной передаче контроля над армией своему преемнику Дональду Трампу.
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Вот только водинтур у них не вышло,слабаки))
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"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"

Рискну сказать больше: по-нормальному - это вообще не бизнес. Ещё бы нашему Педро это втолковать..
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вот блин, уроки воспитания для 70 летнего мужика/деда. Да срать он уже хотел на все советы, всю жизнь жил по-своему, уже поздно увещевать. Единственная надежда, что Конгресс его будет хоть как-то ограничивать, он явно пришел во власть повеселиться, потешить эго старика перед завершающей деменцией.
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А ведь это реальная тема, сколько раз брали на работу людей старше 45 они всегда делали не как нужно по технологии, а по своему, их не переубедишь сколько раз не тыкай носом и не объясняй, бесполезно, здесь походу психолог сможет только дать ответ.
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С Украиной тоже самое сейчас происходит - нет такой точки где нет магазина R.
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Ти теж можеш відкрити. Рошен є торговою маркою. Звертаєшся по адресу компанії з пропозицією вести бізнес. Там тобі дадуть і бабло і устаткування, якщо в тебе є місце для торгової точки належне.
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"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"
ЭТО "КОНКРЕТНАЯ БИЗНЕССЯКА"...ИНАЧЕ,,,,"РОСТОВ"....
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Интересно а на России кто будет следующим президентом КИТАЕЦ или КИТАЕЦ?
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Китаец будет попозже,нельзя так сразу,сначала овцееп или оленевод,ну а потом и китайца можно.
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шайбУ разве что только на сартирный переворот спроможен, оно же тряпчаное
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Почему не семейный , Буш старший - Буш младший , Клинтон Билл - Клинтон Хилари ( просто её похерили ) , а так чем не семейный ? Ещё и какой семейный , поэтому жизнь народа ухудшается медленно , но уверенно .
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Мне вот интересно,почему удалили мой комент где я написал--После ботокса у Путлера лицо как у чукчи. Админ сторонник Путлера или чукча?
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Там ещё пост о кадырке и китайцах удалили. Может админ женщина и о ботоксе такого не потерпела)))
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