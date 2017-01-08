 Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", инцидент произошел у села Спасское Татарбунарского района. Тело не могут доставить в райцентр из-за снежных заносов.
В "Укравтодоре" подтвердили гибель сотрудника. По информации ведомства, событие произошло во время пересменки. Причиной смерти было не обморожение, а что-то другое - возможно, заболевание сердца.
Там же, в Спасском, получил обморожение обеих рук сотрудник ГСЧС.
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https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=b3SNeC1Eyis
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заголовок хоть прочитали б
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сама статья на цензоре,может быть.
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да здравсвует нынешний гройсман ...
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Выбирайте и дальше популистов ,мудаков с вылами и совкорыгов опоблокошников которые целовали сраку зеку но лицо его в жизни не видели .., вот они дадут вам мир труд май...
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