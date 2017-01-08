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Все про:дороги (1511) Одесская область (1301) погода (2340) смерть (4323) снегопад (571)

 Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы

Во время расчистки от снега автотрассы Одесса - Рени (Одесская область) умер сотрудник дорожной службы - житель Измаила Александр Г.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", инцидент произошел у села Спасское Татарбунарского района. Тело не могут доставить в райцентр из-за снежных заносов.

В "Укравтодоре" подтвердили гибель сотрудника. По информации ведомства, событие произошло во время пересменки. Причиной смерти было не обморожение, а что-то другое - возможно, заболевание сердца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые дороги Одесской области открыты для движения

Там же, в Спасском, получил обморожение обеих рук сотрудник ГСЧС.
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Перед Россией стоит очень серьезный выбор: - или она отдаст Крым добровольно, или РФ исчезнет в ближайшее время!

https://www.youtube.com/watch?v=7przFd9Ag_Y

https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=b3SNeC1Eyis
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не только крым...сирию,приднестровье,абхазию,осетию,вывод флота из севаса...ну а далее-в зависимости от раскроя туши
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Надо отменить расчистку снега... Это опасно для жизни!...
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два дибіла це сила...
заголовок хоть прочитали б
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Каждый день на дорогах страны погибает 10 украинцев - согласно официальной статистике
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ну это не повод для сарказма.
сама статья на цензоре,может быть.
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кацапа,а сколько раз в жизни ты цензор прочитал?хорошо хоть название запомнил...
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пшло,пшло...мля,когда уже зимние каникулы у тебя недоросля закончатся...и не лень ему каждый день аккаунты менять,удивляя нас одним и тем же идиотизмом
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интересно сколько троллей за день погибают в сети, нет данных?
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Говорят что москальские тролли после смерти живут в виде вирусов Касперского в сети
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Виталик Кличко сообщил, что снег убирать лучше всего летом, а соль "не работает" при температуре ниже +20С
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Правильно. Он по другому хотел сказать что сейчас надо уже телегу готовить, а сани летом.Соль же лучше не употре блять, безсолевая диета самое то, спортсмены ее уважают.у и сам подумай, если у тела 20 вместо 36,6 градусов, то ясно что соль не работает. И в этом вся соль.
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Куда еще может устроится пожилой человек на работу? А труд тяжелый там!
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Каждый четвертый житель Украины не доживает до 60 лет, а каждый десятый - до 35 лет. Продолжительность жизни украинцев в среднем на 10 лет ниже, чем в странах Европы, и на 18-19 лет, чем в Японии.
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Бедолага...по новому закону о пенсии не смог выйти на пенсию...
да здравсвует нынешний гройсман ...
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Земля пухом. Человек может умереть в любой момент, даже без физ. нагрузки. Знал людей, которые в 30 лет от инсультов погибли (не путать с псковскими пидодесантниками).
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Прем'єр-міністр Румунії Сорін Гриндяну доручив міністру транспорту звільнити керівника Національної компанії з управління дорожньою інфраструктурою - за виявлену безвідповідальність при організації роботи з очищення національних доріг від снігу. З аналогічним формулюванням відправлений у відставку також і префект прикордонного міста Джурджу (на кордоні з Болгарією).Це при тому що дороги в Румунії прибирають на відміну від наших.........
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Земля пухом,соболезнования близким и родным.
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Вы в больнице давно были , у нас мужики которым за 45 по факту большинство сердечники , ешемия гипертония и все такое , бо мы нация которая пережила Чорнобыль и хуже только у кацапов (даже у бульбашей уже законно органы у мертвых изымать шоб живых спасти)та и такие як я тем кому около 30 через одного с хноническими заболеваниями .
Выбирайте и дальше популистов ,мудаков с вылами и совкорыгов опоблокошников которые целовали сраку зеку но лицо его в жизни не видели .., вот они дадут вам мир труд май...
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Мы нация живущая в постоянном стрессе и без нормальных лекарств для восстановления сердечной деятельности, кордарон от аритмии сегодня на пару дней стоит за 200 гривен,про более серьезные лекарства даже не заикаюсь.
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Люди гибнут за металл, а шоколадный Педро за офшоры и трасты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы
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