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Все про:Арктика (42) конфликт (591) НАТО (5106) Россия (64564) противодействие (28)

 НАТО должно принять меры для сдерживания России в Арктике, - экс-главком Альянса Ставридис

Государствам, имеющим выход к Арктике, следует усиливать свои позиции в этом регионе, чтобы сдерживать притязания России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

"Нам следует усилить наблюдения в Арктике и строить больше ледоколов. Без агрессии, но чтобы дать российским коллегам понять, что мы предоставляем Арктике большое значение", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские стратегические бомбардировщики В-52 пролетели вдоль всего арктического побережья России

Он выразил надежду, что Арктика будет регионом многостороннего сотрудничества, однако заявил о необходимости сохранять бдительность. "Трудно игнорировать наращивание военных сил, которое происходит в Северном Ледовитом океане", - отметил Ставридис.

По его словам, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".

Напомним, ранее Россия подала новую заявку в ООН на расширение своих территорий в Северном Ледовитом океане.


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Путин уже и на Арктику свои клешни замахнул? Ох и неугомонное ничтожество,ох и сатанинская ненасытная утроба.Такой клоп,а так воняет.
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Уже два года как там вот...Санкт-Петербург - САНА8 декабря Россия в этом году сформировала и развернула в Арктике два отдельных зенитных ракетных полка, оснащенных системами С-400. Об это сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генштабе РФ.«В текущем году сформированы и развернуты на архипелаге Новая Земля и в якутском населенном пункте Тикси два полка С-400», - сказал источник в рамках пятого международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.Для прикрытия этих систем от воздушных атак развернуты батареи ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь», отметил источник. Кроме того, по его словам, на Новой Земле также развернут береговой ракетный дивизион, оснащенный комплексами «Бастион».«Эти части и подразделения круглосуточно несут боевое дежурство», - добавил он.Ранее источник в Генштабе заявил, что в Арктике практически обустроены шесть российских военных баз. В их число входят базы на островах Котельный (Новосибирские острова) и Средний (Северная Земля), Земле Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Земле, а также на острове Врангеля и мысе Шмидта на Чукотке.И.А./С.А. ...
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НАТО:
-"Вах,баюс,баюс...денга на ВПК давай,да?"
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Это гавно здохнет от гангрены жопы...
Ему Крым там всё на свете на выходе порвёт...)))
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Да. Рашка за Арктику взялась круче чем совдеп, хотя при нем именно это направление было самой вероятной зоной прорыва и ракетного, и авиационного.
А что ж так?
-Так во льдах нефть нашли!!!! Там!!! На глубине... Дохрена метров!
-А у вас есть возможность ее оттуда достать?!.
-Ну, ваши же, продажные сучки, помаши только перед их лощеными мордами пачкой баксов, всегда со всем своим приедут! Включая кредиты!!! Выкуси, буржуй! Мы ваших канцлеров с премьерами оптвыми партиями скупаем!!! )))))))
- Рад за вас.
- Да удавись буржуй! Скора вы в своих манаках с денверами будете строго по рОсски говорить! И попробуйте мне только не по-православному перекреститься, твари! Тут же всех фашиздов объявим нациками и заберем все, от жизни до ковролина и подвала до бензиновой газонокосилки! Выкусил, урод?!!! )))))))
- Хм... Не очень-то дружелюбно, но...
- Че но, урод!?! А че на карманах есть? А если найду че?!!
Адекват, ломая ватнику кисть правой руки:
- Но вы несколько торопитесь... Вернее отстаете. Ну это все как всегда у вас - в комплексе идет.
- Ты че?!?! Ты О..ел ваще?!?!?!?! Я ж по братски!!!
- Мне пох... Как это у вас называют?.. "Отстойник"?
- Отстой!!! - гордо отвечал ватник.
- Вот-вот, отстой, всем глубоко все равно. Ты видел, чтоб люди за месяц по 20+ нефтяных скважен в строй вводили?
- Такого не бывает, - потирая кисть, обиженно продолдонил ватник.
- Такое канадцы делают уже который месяц подряд. В Штатах динамика примерно та же. Ватник, дурачек ты убогий. Ты думаешь куда это они так торопятся?

Внимание вопрос:
А вы думаете куда сейчас, при цене "Брента" в 56,83 торопятся нефтедобытчики. Причем торопятся настолько, что ни за саудитами, ни за кувейтцами, наращивающими добычу ни на какие договоренности не глядя, амеры с канадцами просто не поспевают? )))))
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Надо сначала душить парашию экономически, чтобы ей жрать нех-р было... тогда можно и новые ледоколы строить, ёпть...
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Какая н...уй Арктика, на Марсе давайте дибилы!!
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Никак земной шар не поделят...
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И не говорите,одним словом-россияне,не дают этому миру покоя....
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НАТОвцы лукавят..
Маленькие ракеты,посланные в кочегарки кацапских алкогарнизонов - и всё,вяличие вымерзает в течение часа в ноль...
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Без пачки Беломора москали Арктику не найдут
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Поговаривают, что именно такая же пачка "Беломора" встроена в материнскую плату всех спутников "Глонас"...
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все правильно! нужно кацапов вежливо попросить не околачивать там груши, все равно им ничего не перепадёт
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Ледокольный флот есть только на Руси
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Дада, это старинная расейская традиция, плавать на ледоколе там, где другие летают самолётами...)))
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да да, именно засраша и завоюет своими глубоководновоздушнокосмическими силами
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папанин и маманин очень любили кататься на айсбергах (с)
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Хуйло наглеет на столько на сколько ему это позволяет весь мир и собственно само нато, карлик сам перепуганноокуевший от того как он водит по губам этим озабоченцам-пиздоболам и с каждым разом смелеет наблюдая беспомощный трёп. С поддержкой штатов этот блок сдал позиции, а с трампом он будет сдавать с такой же вонью своих членов граничащих с педорашкой...
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Ледоколы россии нужны для северного морского пути. А на кой ледоколы нужны Норвегии, Исландии, Гренландии??? Если США от них отказалась, так как путь по северу Канады абсолютно не выгоден.
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Вообще то уже перепало, в настоящее время уже (с 14года) ведется добыча на Российской части арктического шельфа


что касается пиндосов, они от того воняют, что их доля в соответствии с международными правилами разделения шельфа, является наименьшей

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оборудование уже под санкциями, так что мимо кассы
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а оборудованию на эти санкции чхать с высокой колокольни, как работала, так и работает >10млн. баррелей, к тому же те, кто эти самые санкции наложил, эту самую нефть и покупают и не морщатся

или вы думаете что санкции это всерьез? наложил санкции - платформа перестала работать? впрочем чего только не покажут на тв, и главное люди верят
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оборудование имеет свойство ломаться и изнашиваться
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А як там крисський міст і газопровід? Га, кацапчику? Нахріна засрашці стільки нафти? Хто її купує?
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а що газопровід? газопровід качає газ, а міст будується відповідно до графіка, життя йде своєю чергою
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О, ти не просто абізяна, а гаваряшшая обізяна! Тримай банан (11.80). Завтра ще один дам.
Маю прохання: поділися з даунецькими та крисськими сородичами таємницею - де тобі зробили операцію на щелепі, після якої ти зміг вимовити кілька українських слів?
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Короче, Арктика наш, всем пингвинам по касабскому аусвайсу и нааести туда всякого атомного говна.
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Пингвины в Антарктике. В арктике моржи, тюлени и белые медведи.
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Если хряпнуть бутылку, то все моржи и тюлени становятся похожи на пингвинов...
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Еврика! Я зрозумів нафіга кацапам арктика: якщо кацапські холодильники згорять у битві з кацапськими телевізорами - усьо буде один великий і халявний морозильник - Арктика! А великого і халявного телевізора не буде: кацапів, яким пощастить потрапити у вольєри зоопарків інших країн, треба же годувати! Кусаць оцень хоцца однако!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО должно принять меры для сдерживания России в Арктике, - экс-главком Альянса Ставридис
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