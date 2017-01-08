 НАТО должно принять меры для сдерживания России в Арктике, - экс-главком Альянса Ставридис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.
"Нам следует усилить наблюдения в Арктике и строить больше ледоколов. Без агрессии, но чтобы дать российским коллегам понять, что мы предоставляем Арктике большое значение", - сказал он.
Он выразил надежду, что Арктика будет регионом многостороннего сотрудничества, однако заявил о необходимости сохранять бдительность. "Трудно игнорировать наращивание военных сил, которое происходит в Северном Ледовитом океане", - отметил Ставридис.
По его словам, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".
Напомним, ранее Россия подала новую заявку в ООН на расширение своих территорий в Северном Ледовитом океане.
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-"Вах,баюс,баюс...денга на ВПК давай,да?"
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Ему Крым там всё на свете на выходе порвёт...)))
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А что ж так?
-Так во льдах нефть нашли!!!! Там!!! На глубине... Дохрена метров!
-А у вас есть возможность ее оттуда достать?!.
-Ну, ваши же, продажные сучки, помаши только перед их лощеными мордами пачкой баксов, всегда со всем своим приедут! Включая кредиты!!! Выкуси, буржуй! Мы ваших канцлеров с премьерами оптвыми партиями скупаем!!! )))))))
- Рад за вас.
- Да удавись буржуй! Скора вы в своих манаках с денверами будете строго по рОсски говорить! И попробуйте мне только не по-православному перекреститься, твари! Тут же всех фашиздов объявим нациками и заберем все, от жизни до ковролина и подвала до бензиновой газонокосилки! Выкусил, урод?!!! )))))))
- Хм... Не очень-то дружелюбно, но...
- Че но, урод!?! А че на карманах есть? А если найду че?!!
Адекват, ломая ватнику кисть правой руки:
- Но вы несколько торопитесь... Вернее отстаете. Ну это все как всегда у вас - в комплексе идет.
- Ты че?!?! Ты О..ел ваще?!?!?!?! Я ж по братски!!!
- Мне пох... Как это у вас называют?.. "Отстойник"?
- Отстой!!! - гордо отвечал ватник.
- Вот-вот, отстой, всем глубоко все равно. Ты видел, чтоб люди за месяц по 20+ нефтяных скважен в строй вводили?
- Такого не бывает, - потирая кисть, обиженно продолдонил ватник.
- Такое канадцы делают уже который месяц подряд. В Штатах динамика примерно та же. Ватник, дурачек ты убогий. Ты думаешь куда это они так торопятся?
Внимание вопрос:
А вы думаете куда сейчас, при цене "Брента" в 56,83 торопятся нефтедобытчики. Причем торопятся настолько, что ни за саудитами, ни за кувейтцами, наращивающими добычу ни на какие договоренности не глядя, амеры с канадцами просто не поспевают? )))))
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Маленькие ракеты,посланные в кочегарки кацапских алкогарнизонов - и всё,вяличие вымерзает в течение часа в ноль...
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что касается пиндосов, они от того воняют, что их доля в соответствии с международными правилами разделения шельфа, является наименьшей
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или вы думаете что санкции это всерьез? наложил санкции - платформа перестала работать? впрочем чего только не покажут на тв, и главное люди верят
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Маю прохання: поділися з даунецькими та крисськими сородичами таємницею - де тобі зробили операцію на щелепі, після якої ти зміг вимовити кілька українських слів?
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