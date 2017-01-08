 "Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу, они уже год работают с нами. Наоборот, надо было поддержать нас", - заявил Мутко.
Также спортивный чиновник высказал мнение о решении Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) снять с российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой временное отстранение.
"Могу сказать, что если мы будем ориентироваться и опираться на правовую основу, на объективность, то такие решения примут и другие федерации. Мы в своей команде уверены, мы уже год работаем под контролем Британского антидопингового агентства, поэтому решение Международной федерации бобслея и скелетона объективно", - заявил Мутко.
В ноябре 2015 года совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Позже было определено, что UKAD будет помогать РУСАДА осуществлять работу в период восстановления.
РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года.
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Народний депутат Андрiй Лозовий у соцмережі написав про власне бачення проблеми з незаконним гральним бізнесом у столиці:
"Історія із затриманням Олеся Вахнія, який вже на волі, та інших активістів під час спроби закриття незаконного грального закладу в Києві дуже показова. І вчергове підтверджує загальновідомі речі.
Далі просто факти, а логічний зв'язок ви побачите самі:
1. В столиці постійно виникають сутички між активістами і охороною гральних закладів, які заборонені законом з 2009 року, а з 2010 - діє кримінальна відповідальність завдяки змінам до статті 2032 кримінального кодексу.
Але чомусь Київська поліція на чолі з Андрієм Крищенком нині має претензії до тих, хто замість неї виконує її роботу - припиняє роботу ігрових притонів. А до тих, хто порушує закон, займачись гральним бізнесом і калічачи людські долі - ніяких претензій нема. Більше того, по факту Київська поліція їх на ділі захищає.
2. Влітку минулого року в центрі Києва на Хрещатику, біля Печерського райсуду, тітушками з банди тушки Сергія Мельничука був скоєний напад на народних депутатів Ігоря Мосійчука та мене, а також командира батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта. Відбулося це в присутності понад сотні (!!!) озброєних правоохоронців (які не проявили жодної реакції), начальника Шевченківського районного управління нацполіції Германа Приступи. Більше того, був присутній особисто і спокійно спостерігав за цим злочином ...начальник Київської міської нацполіції, полковник Андрій Євгенович Крищенко. До речі, згаданого вище Приступу Крищенко привіз із собою з Горлівки (як і багатьох інших) - це так, деталь для повноти картини.
Все це було зафіксовано камерами понад десяти каналів, є купа свідків, слідчо-оперативна група опитала ряд людей включно зі мною за годину після цього, зафіксовані порізані шини і купа вм'ятин на машині, на якій ми звідти, дякувати Богу, уїхали.
...Пройшло понад півроку. Як ви думаєте: скільки зловмисників було затримано за публічний напад на народних депутатів із ножами в центрі столиці у присутності т.зв. правоохоронців і журналістів? ЖОДНОГО! Пройшло понад півроку - і жодного затриманого. Зате громадських активістів, які боряться із незаконним гральним бізнесом - затримують чи не щотижня.
3. Зверніть увагу, фактично всі ці ігрові заклади, з вимогою закриття яких туди приходять патріоти, з'явилися буквально за останній рік. Після Революції гідності - вони не працювали! Але зараз вони ростуть, як гриби після дощу, і начальник Київської поліції Крищенко разом із Приступою та іншими начальниками районних управлінь ніяким чином не перешкоджають відкриттю гральних закладів. Коли ці притони вже функціонують - не закривають їх. А коли закривати гральні зали приходять громадські активісти - б'ють їх та затримують.
Звертаюсь до членів профільного Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Володимира Соляра, Ігоря Котвіцького, Владислава Бухарєва, Антона Геращенка, Юрія Мірошниченка, Євгена Дейдея, Ігоря Мосійчука, Віталія Купрія, Павла Костенка з пропозицією негайно, вже на найближчому засіданні, 18 січня 2017 року, розглянути питання про відповідність займаній посаді начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві, полковника Крищенко Андрія Євгеновича.
***
Те, що Крищенко треба гнати в шию - очевидно. І погоджуюсь із думкою, що якби у нього була офіцерська честь - Андрій Євгенович сам би пішов у відставку після подій у Княжичах, адже несе за них ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Оскільки Крищенко особисто здійснював координацію цієї спецоперації, внаслідок чого загинули люди - його ж співробітники. Про це свідчать матеріали розслідування. Себто саме Крищенко докерувався до того, що поліція постріляла поліцію...
***
P.S. Особисто зайнятися розслідуванням нападу, згаданого у пункті 2, мені обіцяли, "чесно" дивлячись в очі, той же Крищенко і тодішня керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе. Палець об палець не вдарили. Пані Хатія, зрештою, пішла з посади, але, на жаль, не забрала Крищенко з собою. А було б непогано."
Андрій ЛОЗОВИЙ
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и соманные судьбы не ипут -главное,чтобы баблишко капало,правда?
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это всё будет до тех пор,пока эту пзидоту в следующий раз кто-то не сложит в рядочек и наделает дырок в их пустых кастрюлях..
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Пускай проводит свой ЧМ-2018...посмотрим))))
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"Ворлд кап из Раша из ноу проблем. Из вери гуд темп, оупен нью стэдиум ин нью эрия, ноу проблем, ноу криминалити".
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Чи я правильно розумію, що згідно Кримінального Кодексу України (див. нижче) я не буду звинувачений у неправомірному чи надмірному застосуванні офіційно придбаної і зареєстрованої зброї, якщо, захищаючи свій будинок від двох незнайомців, які намагаються вдертися до нього через закриті двері чи вікна, я прострелю одному з них між ніг, або виб'ю пострілом око?
Вибачте за крайність прикладу. Дякую.
Читайте також: "Використання зброї: дозволити не можна заборонити!" - Лапiн
Ст. 36.5 ККУ: "Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає".
Олег НОВОСЕЛЬСЬКИЙ
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Як нам пояснювали: коли на тебе нападає озброєна людина або група осіб - то ні.
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Читаем между строк - Мы же взятки им даем
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-Он защищает нашу Родину. Он офицер ФСБ.
-Ух ты! Ребята обзавидуются. А что он делает?
-Он меняет мочу у спортсменов
-?????
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тю, так они свою работу и выполняют - ловят разных ГэБистов-мельдонистов. А если бы давали еще и хорошие премиальные за результат (наказание), то Мутко даже не смог бы открыть свой рот с расейскоговорящей челюстью.
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