 "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Барак Обама в интервью ABC.
"Я не думаю, что я недооценивал его (Путина. - ред.). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики", - сказал он.
По его мнению, Россия целенаправленно осуществляла хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США. Обама полагает, что РФ может в будущем совершать аналогичные действия в странах Западной Европы, где ожидаются выборы.
"Мы должны тратить больше времени, энергии и ресурсов на кибербезопасность", - сказал президент.
По его словам, следует "подумать о том, как мы подходим к нашим выборам и демократии". "Мы должны понимать, когда возникает пропаганда", - подчеркнул он.
Напомним, ранее разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы Президента США. В ней говорится, что президент РФ Владимир Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
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Эта была стратегическая ошибка, после которой Россия смогла открыто влезть в сирийский конфликт на стороне Асада и создать проблему беженцев для Европы с долгоиграющими последствиями.
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