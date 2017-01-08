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Все про:выборы (21375) информационная война (421) киберпреступление (194) Обама (1587) Президент (4379) пропаганда (1765) Россия (64560) США (11587) хакер (517) кибербезопасность (68)

 "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Сегодня информационная война и пропаганда оказывают большое влияние на демократическое общество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Барак Обама в интервью ABC.

"Я не думаю, что я недооценивал его (Путина. - ред.). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики", - сказал он.

По его мнению, Россия целенаправленно осуществляла хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США. Обама полагает, что РФ может в будущем совершать аналогичные действия в странах Западной Европы, где ожидаются выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

"Мы должны тратить больше времени, энергии и ресурсов на кибербезопасность", - сказал президент.

По его словам, следует "подумать о том, как мы подходим к нашим выборам и демократии". "Мы должны понимать, когда возникает пропаганда", - подчеркнул он.

Напомним, ранее разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы Президента США. В ней говорится, что президент РФ Владимир Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.


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Ага.Рашка зробила Трамплін для впливу на США
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Давай, Хусейныч, завязывай со своим президентством и айда к нам, у нас должность губернатора Одесской области вакантна до сих пор
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США не могла оценить настойчивость оборванцев...
Сделайте для русских Виндовз за деньги!
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Украина тоже недооценила и поэтому тут было куча рашосми и медиа..
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Не все так смешно...Это начало серьезной борьбы.Московский сатанат просто так не сдохнет, много проблем доставит цивилизованному миру...
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Обама откровенно лоханулся в 2013г, когда повёлся на развод Путина с хим. оружием в Сирии.
Эта была стратегическая ошибка, после которой Россия смогла открыто влезть в сирийский конфликт на стороне Асада и создать проблему беженцев для Европы с долгоиграющими последствиями.
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Два срока сидел и недооценивал, воистину дэбил.
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поздно батенька пить боржоми..... или после драки кулаками не машут.
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еще немного времени и мир поймет что война с московией идет в Украине.
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Одуплился !!!! Аж через восемь!!!!! лет президенства !!! Устраивал перезагрузки с путиным!!!! Мычал чёрт знает что!! Из-за его нерешительности началась война в Сирии! Потом наша ненька Украина!!! Слов нет! Как можно быть таким наивным?????
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порозумнішав заднім числом/? у нас в Україні майже усі політики такі ж гумні...
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Ого...обама намекает, что благодаря хакерским атакам Путин поставит везде своих президентов) ну не бред? И он намекает шо в их мегадемократической стране Трамп - избран незаконно? Та в сравнении с их демократией во Въетнаме, Сирии, Ливии...Путин просто ангел. И это они демократией назвали...
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Да разве только это ты Обамка недооценил?Можно этот вопрос задать ладно не нам украинцам,а тем же жителям Аллепо и особенно их детям?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России
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