 Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"У каждого из нас свои ожидания от 2017 года, который начался. Но все мы хотим, чтобы в конце концов все почувствовали, что жизнь в нашей стране меняется к лучшему. Я всегда был убежден, что изменения в Украине начнутся именно с местного самоуправления, децентрализации. Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами. Радуюсь, потому что каждому человеку приятно видеть, как затраченные усилия начинают приносить результаты", - написал он.
"Хочу заверить, что децентрализация дальше остается нашим приоритетом и будет только набирать обороты. Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", - резюмировал Гройсман.
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http://hyser.com.ua/community/ukraina-do-sih-por-torguet-s-rf-opredelennymi-vidami-tovarov-150031
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Гройсман!!! Ты радуешься не появившимся ресурсам нa местах, а тому шо тебе удалось свалить полную жопу в стране, на местную власть.
А на местах тоже пока радуются, потому шо теперь есть шо воровать.
В итоге, очень скоро начнут футболить людей: местные - нам мало дали денег из Киева, на все не хватает, а в Киеве - мы все деньги отдали на места.
Так работает вся ваша воровская хитрожопая жид*вская система, когда валите друг на друга, а отвечать некому.
В разграбление страны втягиваете как можно больше властей, разных уровней, шобы невозможно было найти крайнего.
Но, это вам пид*расам - не удасться сделать!!!
Будете помойные воровские мрази офшорного барыги отвечать за все свои воровские мансы - перед народом!!!
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