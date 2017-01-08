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Все про:Гройсман (1939) децентрализация (281) территориальная община (10)

 Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман

Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"У каждого из нас свои ожидания от 2017 года, который начался. Но все мы хотим, чтобы в конце концов все почувствовали, что жизнь в нашей стране меняется к лучшему. Я всегда был убежден, что изменения в Украине начнутся именно с местного самоуправления, децентрализации. Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами. Радуюсь, потому что каждому человеку приятно видеть, как затраченные усилия начинают приносить результаты", - написал он.

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"Хочу заверить, что децентрализация дальше остается нашим приоритетом и будет только набирать обороты. Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", - резюмировал Гройсман.
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Децентрализация прошла в СССР осенью 1953 года,после окончания так называемой "ссученой войны",начатой в 1947 году...,бандюки дохлого сссра поделили союз на зоны ВЛИЯНИЯ местных "князей" типа Пахан всея Мацковии,Питербюргера или Тамбова..
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Крым уже децентрализовали, Луганск и Донецк уже почти.
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ну так,це невдалий досвід,серед цих регіонів тільки Луганськ став перераховувати гроші в український бюджет,та й то мало
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кацапня все о своем,наболевшем...как на троих разлить
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Ты прав . На этой фотожабе - одна сплошная кацапня .
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Заставили счетчик тепла поставить за счет потребителя. Я денег не дал. Странные у них тогда рожи. И ни копейки не дам. Ни на что. Вот написали закон. Все. Я буду читать закон. У меня есть много прав. Лучше со мной не связывайтесь.
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в Ютубе есть документальный фильм о захвате бандитами станицы Кущевская на Кубани 20 лет назад..,так на РАБссии живут по сути все регионы...
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Украинские руководители - это такая порода людей , лживые рты которых , не закрываются никогда : ни в праздничные , ни в будничные , ни в траурные дни ....
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Щось сумно без казочки про "безвіз", малята...
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Не сумуй. Воны как и Кацапия вважают, что Украина не поверне до себе увагу. Колы це станется, в нас буде имунитет вид жалю до ных.
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То есть сегодня государство фактически, а это должен инициировать Кабмин, до сих пор не инициировало прямые санкции в торговле с РФ. Это означает, что мы на сегодня продолжаем помогать и платить агрессору за определенные услуги.

http://hyser.com.ua/community/ukraina-do-sih-por-torguet-s-rf-opredelennymi-vidami-tovarov-150031
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И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами.
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Гройсман!!! Ты радуешься не появившимся ресурсам нa местах, а тому шо тебе удалось свалить полную жопу в стране, на местную власть.

А на местах тоже пока радуются, потому шо теперь есть шо воровать.

В итоге, очень скоро начнут футболить людей: местные - нам мало дали денег из Киева, на все не хватает, а в Киеве - мы все деньги отдали на места.

Так работает вся ваша воровская хитрожопая жид*вская система, когда валите друг на друга, а отвечать некому.

В разграбление страны втягиваете как можно больше властей, разных уровней, шобы невозможно было найти крайнего.

Но, это вам пид*расам - не удасться сделать!!!

Будете помойные воровские мрази офшорного барыги отвечать за все свои воровские мансы - перед народом!!!
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тю дурний запар.Для того все й робиться,щоби народ контролював і зносив крадіїв
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третий год реформ, говоришь? И в чём же они проявляются, кроме звездежа? Как у нас растёт экономика? Сколько новых предприятий?
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децентралізація у воюючій країні? Гройсман дебіл?
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Что в твоем гадюшнике децентрализовывать. Это не страна. Муниципалитет. И вы теократическое государство.
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Мер Вінниці - це абсолютний апекс Гройсмана, де він міг не принести скільки шкоди державі як за останні два роки! Ох, даремно цей неун, нехрист пішов за великим баблом до Києва! Даремно! Це йому повинно вийти боком! Чи - в бік!
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в селе у родителей закрывают и школу и детсад и фап. село умрет.какие дороги? просто воровство старое под новыми лозунгами
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Вот и я о том же. Какие нафиг мне дороги. У меня нет машина. Принципиально. Зачем я буду на дорогу денег давать. Я согласен только на Литак. Пусть тогда мне инфраструктуру создадут.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО, СБАВЛЯЙ ОБОРОТЫ-СТЫРЕНО УЖЕ ВСЕ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДецентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман
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