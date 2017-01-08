 Вследствие теракта в Багдаде украинцы не пострадали, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Twitter.
"Посольство Украины информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших вследствие теракта в Багдаде 08.01.17", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня на рынке в Багдаде было совершено 2 теракта, в которых погиб, по меньшей мере, 31 человек.
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