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 Вследствие теракта в Багдаде украинцы не пострадали, - МИД

Вследствие теракта в Багдаде (Ирак) граждане Украины не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Twitter.

"Посольство Украины информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших вследствие теракта в Багдаде 08.01.17", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, сегодня на рынке в Багдаде было совершено 2 теракта, в которых погиб, по меньшей мере, 31 человек.
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спрашивал своего соседа: почему он уехал жить в Багдад? а он говорит что дальше Киева никуда не ездил
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Странные. Откуда на рынке Багдада возьмутся украинцы. Тут на свои ранки не пробьешься. Везде все схвачено.
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А вот не хрен было американцам совать свои цивилизованные полированные роги в средневековое кубло. То же касается Ливии и Сирии. Штирлиц никогда не торопил события. Пусть бы развивались естественным путём. Решили ближневосточных цыган до современной демократии? У китайцев на этот случай есть притча про нетерпеливого жителя какого-то древнего царства, который тянул руками вверх рисовые побеги, чтобы они быстрее росли.
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Как раз Хусейн угрожал Америке. Я был рад когда их бомбили.
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Хусейн мог постелить портрет Буша у входа в мечеть,чтобы все входящие вытирали ноги и это была самая большая угроза для США. Но он, как и Каддафи держал всё в руках и не было расползания террористической угрозы для этого региона. А теперь нет никакой власти и все племенные и религиозные шейхи почуяв свободу стали создавать свои собственные эмираты.
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просто вырастает поколения не видевшие ужасы войн и диктаторства и их легко увлечь обещая острые ощущения и возможность выделиться из болота! не ценят стабильность и мир!
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В Бахмуте сейчас отчетливо слышны взрывы со стороны Светлодарска. Более 2 часов уже
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие теракта в Багдаде украинцы не пострадали, - МИД
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