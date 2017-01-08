 Общество должно доверять этому правительственному проекту, - Ющенко о национализации "Приватбанка"

Об этом заявил третий президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Что касается "ПриватБанка", есть несколько хрестоматийных моментов. Если банк системный, его опасно банкротить. Если вы вспомните, что 3,5 года назад было в Италии, что было в Испании, что было на Кипре, что было в Америке. Испания выкупила три банка, правительство для того, чтобы поддержать их на плаву, потом перепродать и снова пустить в частный сектор для банковского дела. Что делается с "Приватом". Вопрос только в другом, что вторая половина этой задачи: такие банки нельзя бросать на произвол. Их надо поддерживать, и академически поступать, это очевидно. Как случилось, что самый системный банк попадает в финансовый разрыв, который в худшем варианте может оцениваться в 160 млрд? А 160 млрд - это четвертая часть национального бюджета. Это военный бюджет воюющей страны", - заявил экс-президент.
"Мне в этом сюжете хочется сделать акцент на такую вещь. Состоялась национализация "ПриватБанка". Финальная часть сделана правильно, и просто альтернатив других нет. И я не хотел, чтобы нация продолжала эту дискуссию. Это правильная работа. Меня беспокоит, если мы не найдем общественное понимание этого процесса и власть, особенно банковская власть, не подкрепит это ростом или широким доверием спасения "ПриватБанка". Когда говорят в бегущей строке телевизора, что за последнюю неделю 10 млрд на поддержку "ПриватБанка" ушло, мы понимаем, что это 10 млрд эмиссии. Это то, что банкротит стабильность гривны и провоцирует инфляцию", - пояснил Ющенко.
"Почему это случилось. Сегодняшняя система регулирования ликвидности говорит о том, что стратегические активы и пассивы банка связаны. Человек не может взять депозиты досрочно. Проблемой может стать то, когда люди разочаровываются в деятельности, и те текущие операционные средства, которые они ежедневно приносили в этот банк, они перестают приносить, в банке возникает платежный дефицит, банку предоставляется эмиссионная помощь. И в конце концов мы подходим к разрушению финансовой стабильности в виде стабильной гривны и стабильных цен. Что бы мы сделали как нация. Я думаю, что должен быть диалог НБУ с обществом, хорошо объяснять, что мы должны этого не делать. Мы должны доверять этому правительственному проекту. Мы должны встать на сторону действий НБУ по национализации и не допустить витка кризиса, который у нас может быть", - резюмировал Ющенко.
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Президент Украины Леонид Кучма обвиняет Национальный банк Украины в ситуации, сложившаяся в банке "Украина". Он напомнил, что к банковской системе в Украине не причастен никто, кроме Нацбанка, поскольку это "закрытая система", доступ к которой имеет только НБУ. Ющенко был председателем НБУ в 1997-2000 годах.
Старые новости, а как свежо звучат!
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49,99% акций страховщика опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал").
22,72% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенк
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тебе никто не доверяет...
так что разводи пчел, занимайся посильным для себя делом...пчеловод...
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Пока пчелы спят оно вспомнило шо имеет профу бухгалтера?
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- Да.
- У меня проблема
- Какая ?
- У меня из крана течет вода.
- А что должно течь из крана ...???
- Судя по платежке, то коньяк ...
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Думаете он какется за то что отдал Овощу и банде Украину ? Щас.
Вопрос Ющу:
- назовите три главных свои ошибки на посту президента.
Ответ Юща:
- у меня больших ошибок не было...
Вот скотина...
Чтоб ты, кирзовая тварь, сдох !
Чтоб ты, тварь никчемная, испытал на своей семье и детях то, чему ты подверг страну, продав Януковичу. Аминь.
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http://kurs.com.ua/mariupol
Я такого не понял. Всегда курсы валют обновляются максимум в 11:00. А я за этим слежу пристально. Ларчик открывался просто: заместитель Гонтаревой, в 17:30 подтвердил о выпуске в оборот банкноты 1000 гривен. Потому: главное событие, я о курсе- ещё впереди. Думаю, что дело в днях, как максимум.
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Ющенко!!! А как можно доверять свои деньги ворам?
Вот, ты например: возьми и покажи пример, положи на депозит Приватбанка несколько лямов.
Ты, не только на Янукоовоща, но похоже уже работаешь и на эту власть, давая подобные интервью, лишь бы платили.
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тварюка!
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Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Машина времени - Марионетки
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Коломойский свои капиталы слил, теперь государство его будет оздоравливать за счет налогоплательщиков и потом счастливый покупатель его купит за безценок!?
А как на счет статейку завести за преднамеренное доведение до банкротства?
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Тем более порохатой шобле. Они и доверие - вещи несовместимые.
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