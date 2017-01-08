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 Общество должно доверять этому правительственному проекту, - Ющенко о национализации "Приватбанка"

Финальная часть национализации "Приватбанка" сделана правильно, и не имеет других альтернатив.

Об этом заявил третий президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: "Приватбанк" погасил задолженность по кредитам рефинансирования, - НБУ

"Что касается "ПриватБанка", есть несколько хрестоматийных моментов. Если банк системный, его опасно банкротить. Если вы вспомните, что 3,5 года назад было в Италии, что было в Испании, что было на Кипре, что было в Америке. Испания выкупила три банка, правительство для того, чтобы поддержать их на плаву, потом перепродать и снова пустить в частный сектор для банковского дела. Что делается с "Приватом". Вопрос только в другом, что вторая половина этой задачи: такие банки нельзя бросать на произвол. Их надо поддерживать, и академически поступать, это очевидно. Как случилось, что самый системный банк попадает в финансовый разрыв, который в худшем варианте может оцениваться в 160 млрд? А 160 млрд - это четвертая часть национального бюджета. Это военный бюджет воюющей страны", - заявил экс-президент.

"Мне в этом сюжете хочется сделать акцент на такую ​​вещь. Состоялась национализация "ПриватБанка". Финальная часть сделана правильно, и просто альтернатив других нет. И я не хотел, чтобы нация продолжала эту дискуссию. Это правильная работа. Меня беспокоит, если мы не найдем общественное понимание этого процесса и власть, особенно банковская власть, не подкрепит это ростом или широким доверием спасения "ПриватБанка". Когда говорят в бегущей строке телевизора, что за последнюю неделю 10 млрд на поддержку "ПриватБанка" ушло, мы понимаем, что это 10 млрд эмиссии. Это то, что банкротит стабильность гривны и провоцирует инфляцию", - пояснил Ющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил докапитализацию "Приватбанка" гривневыми облигациями

"Почему это случилось. Сегодняшняя система регулирования ликвидности говорит о том, что стратегические активы и пассивы банка связаны. Человек не может взять депозиты досрочно. Проблемой может стать то, когда люди разочаровываются в деятельности, и те текущие операционные средства, которые они ежедневно приносили в этот банк, они перестают приносить, в банке возникает платежный дефицит, банку предоставляется эмиссионная помощь. И в конце концов мы подходим к разрушению финансовой стабильности в виде стабильной гривны и стабильных цен. Что бы мы сделали как нация. Я думаю, что должен быть диалог НБУ с обществом, хорошо объяснять, что мы должны этого не делать. Мы должны доверять этому правительственному проекту. Мы должны встать на сторону действий НБУ по национализации и не допустить витка кризиса, который у нас может быть", - резюмировал Ющенко.
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та мля,меньше нос в эти дела суй-больше доверять будут...
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Видно на новой 1000ной номиналом банкноте Юща прыщавого домалёвывать будут,чтобы курс доллара удержать..??
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ну если сам Ющенко говорит, то да - надо доверять
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Адназначна! "Дитяча лікарня Майбутнього", побудована "руками, що нічого не крали" - найкраще тому підтвердження!
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краще б та тварюка ющ..мовчав...поки його теж хтось бутилкою не пригрів пару разів!!
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Один из крупнейших украинских коммерческих банков - акционерный коммерческий агропромышленный банк "Украина" прекратил свою деятельность после того, как правление НБУ 16 июля приняло постановление об отзыве лицензии на осуществление банковских операций банком "Украина" и о начале его ликвидации. По данным Минфина, на момент ликвидации банка "Украина" общее количество вкладчиков составляло почти 1,7 миллиона.

Президент Украины Леонид Кучма обвиняет Национальный банк Украины в ситуации, сложившаяся в банке "Украина". Он напомнил, что к банковской системе в Украине не причастен никто, кроме Нацбанка, поскольку это "закрытая система", доступ к которой имеет только НБУ. Ющенко был председателем НБУ в 1997-2000 годах.

Старые новости, а как свежо звучат!
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Добрий вечір Любі Друзі,таки довго мене Іуду не чути було!??
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Сам кидала всего украинского народа сказал - Ющер. Вот это эксперт по доверию,чтоб он провалился.
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Расскажи Ющенко обществу,как ты по свету банк "Украина" пустил.
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рефенансирование за 5 лет было около 50 млрд и теперь влитоещё 110 МИЛЛИАРДОВ -это гонТЫРЬЕВА лично сказала это не эмиссия это киздец укроине ... но самый смех будет тогда когда или шоколадник или его партнёры выкупят этот банк - а это уже озвучено -за 100 млн грн вот тогда вся старна АХНЕТ...вот тебе данные с рынка страхования Страховая компания "Краина" за 11 месяцев 2016 собрала 237 443 000 гривен страховых платежей. Это на140% больше показателя 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании.
49,99% акций страховщика опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал").
22,72% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенк
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о да, этот неродивый бухгалтер лучше всех знает, как разваливать страну, чего только один банк Украина стоит
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от мля выплыло оно, заговорило, забыло как само всё прос...ло
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сиди там с вулыками да прыщи дави - эесперт хренов
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это чмо, какого выползло?
тебе никто не доверяет...
так что разводи пчел, занимайся посильным для себя делом...пчеловод...
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Хай краще свиї черепки переклада,,банкір хренов.
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урод, просрал все что только можно просрать...
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Это Ющ спецом так Привату подгаживает? С его авторитетом ща даже те кто не парился, макитру чухать начнут и шукать в тихой панике шо там не так...
Пока пчелы спят оно вспомнило шо имеет профу бухгалтера?
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вот кому-кому ,так ющу точно молчать нужно до тех пор когда к нему придут следаки с прокуратуры по его деятельности на посту президента.
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Раз ЮЩЕРА з нафталіну витягли то тоді вже зовсім капець...
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його куму зараз вкрай необхідні позитивні відгуки та якась подоба успіху при повній його відсутності.
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Бджолярство - виявилося малорентабельним бізнесом, у порівнянні з торгівлею країною.
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- Алло, это одесса-водоканал ?
- Да.
- У меня проблема
- Какая ?
- У меня из крана течет вода.
- А что должно течь из крана ...???
- Судя по платежке, то коньяк ...
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тебе, гнломордый прохиндей, чьи руки ничого не крали, уже банк "Украина" как то доверили, как ты его выпотрошил, все знают.
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Позвольте задать Вам вопрос , пан эксперт-экономист? Вы какую сумму денег потеряли в Привате ? Спасибо.
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Вальцман ! Липецк! Шоколад! Соевый ! Порохосос!


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Слушай, бот, я тебе этого не писал, ты сам это написал и ещё свою фотографию разместил.
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Это фотография Нобелевского лауреата Шредера , которая висит в зале славы лауреатов в Стокгольме. И самые знаменитые и крылатые его слова.
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Ещё раз подобное под мои постом разместишь, полетишь на Совет Форумчан, как флудер.
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А что такое СФ? Это местная страшилка зрадодрочеров ,которые не умеют аргументировать?
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моя нація, мій народ..., пішов до сраки, злигався тоді з яником, падло.
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Знакомые эпитеты в коментах, я их в 2004 слышал от кремлеботов и антимайдана.
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И кто сказал, что Президент- это пожизненное звание? Как Глава Нацбанка Ющенко был на своем месте, это был лучшим главой Нацбанка. Почему бы его не вернуть на этот пост?
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Посмотрел "Hard Talk" и прыщавой падлюкой Ющом.
Думаете он какется за то что отдал Овощу и банде Украину ? Щас.
Вопрос Ющу:
- назовите три главных свои ошибки на посту президента.
Ответ Юща:
- у меня больших ошибок не было...
Вот скотина...
Чтоб ты, кирзовая тварь, сдох !
Чтоб ты, тварь никчемная, испытал на своей семье и детях то, чему ты подверг страну, продав Януковичу. Аминь.
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Идите в зад. Вы к чему лапы свои не приложите-все в прах.
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Помню был банк Украина, который Ющенко спас.
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Я бы промолчал. Но, если эта гнида советовать начала, то не стану: позавчера, в 17:01 случилось событие, которого я ни разу не наблюдал ранее. А именно: Приватбанк вдруг резко, с 27.00 за доллар, поднял до 27,70, за доллар. И переплюнул даже курсы валют в обменниках! Вот ссылка, он по прежнему в лидерах:
http://kurs.com.ua/mariupol
Я такого не понял. Всегда курсы валют обновляются максимум в 11:00. А я за этим слежу пристально. Ларчик открывался просто: заместитель Гонтаревой, в 17:30 подтвердил о выпуске в оборот банкноты 1000 гривен. Потому: главное событие, я о курсе- ещё впереди. Думаю, что дело в днях, как максимум.
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Да??? А я, отслеживаюший это, не встречал пока- ни разу!
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А я, в 2014-м, большую часть времени- за кордоном провел. А вот с лета 2015-го стал пристально следить за Приватом. Есть на то причины. Ну и- не встречал!
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Разрешено менять курс один раз в день. И нет ограничения ВО СКОЛЬКО по часам!!
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Зря! Я вижу, что Приват это проделывает, в последние дни, не просто один раз а два- запросто! А бывало и три! В 08:01, в 11:00 и вот этот случай- в 17:01.
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банку Украина и больнице будущего тоже многие доверяли, мля. а вообще, общество ни тебе ни проектам правительства ничего не должно, жаба корявая.
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Это серьезное преступление,организованное нашим соседушкой,не исключено,что состояние здоровья не позволило ему выполнить свои президентские обязанности в полном объеме.
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Словам и мнению Ющенко-банкира доверять можно.
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Верно. В этой сфере он профессионал, и не ручной в пользу одного из клана. Вот бы его вернуть главой Нацбанка.
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За такие мысли здесь можно получить шквал критики.
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Ой, мы привыкшие. А Ющенко реально был лучшим главой Нацбанка.
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Премьером надо назначить Саакашвили. Ющенко- главой Нацбанка, Президентом- Гройсмана, а Тимошенко- главой Минфина.
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Только без Юльки,это ложка дегтя в бочке меда.
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В Минфине она бы охраняла финансы так как никто.
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Сейчас тролли запинают)) Ющенко можно только матом крыть.
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А когда твоя Катерина вернет деньги за "Лікарню майбутнього".
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как только так сразу, а пока держитесь и хорошего настроения
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Гнида прыщавая продала Овощу пост президента за 1 млрд. и свою неприкосновенность. Вспомните, как он тогда за день до выборов по всем каналам призывал голосовать за рецидивиста и обсирал Юлю. И эта мразь еще что-то вякает. Ничего, и до него дойдет народная месть, как впрочем и до Кучмы, Литвина, Ахметова, Пинчука, Порошенко и всех остальных барыг.
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А кто доверяет Ющенко ??? Тоже мне моральный авторитет выискался ... Заявление таких "деятелей" , только вредят имиджу банка !!!
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А он не как моральный авторитет, а как банкир-профессионал сказал. А банкиру Ющенко, думаю, доверяют почти все, в отличие от политика Ющенко.
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Его дутый авторитет в банковских кругах , очень напоминает историю о том , как Арбузов стал лучшим банкиром Европы ...))
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Кто бы еще замычал, как не Ющенко по этому вопросу. Большой проФФессионал Витя Ющенко нам советует на основании своего охрененного опыта в разорении банка "Украина".
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Мы должны доверять этому правительственному проекту.
=========================================

Ющенко!!! А как можно доверять свои деньги ворам?

Вот, ты например: возьми и покажи пример, положи на депозит Приватбанка несколько лямов.

Ты, не только на Янукоовоща, но похоже уже работаешь и на эту власть, давая подобные интервью, лишь бы платили.
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прочитав коментарі і жахнувся: жодного по суті статті,а всі стосувались "діяльності" Ющенка.нормальна людина після таких коментарів перестала писати назавжди.А він і далі у своєму стилі"...-я не хотів би щоб нація продовжувала цю дискусію".Ніяк не зрозуміє,що він вже давно навіть не екс-посередній президент.
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то что происходит сегодня война -это деятельность юща на посту гаранта.
тварюка!
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Машина времени - Марионетки
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Вы не до деланная раса. Ну как так может быть, что все ошибаются одинаково?. При больших числах должно делить на пополам. Если вы все тут тупоголовые. Значит ничего не понимаете. И все что вы пишете, это на угад. Значит должно быть половину тех и половину этих.
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так ещё в прошлом году Приват был прибыльным банком, а теперь хрясь и обанкротился?
Коломойский свои капиталы слил, теперь государство его будет оздоравливать за счет налогоплательщиков и потом счастливый покупатель его купит за безценок!?
А как на счет статейку завести за преднамеренное доведение до банкротства?
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Когда эта гниломордая свинья была президентом, а его шестерка стельмах главой НБУ, тогда и доллар стал по 8 гривен, нажились скоты на этом они хорошо, теперь гидрант панамский, любый друзь, знамя с курвой гонтаревой у них подхватил.
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Ющара-сволочь,ліг під Овоща,здав країну,пясдуй нафіг .
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о да, этот неродивый бухгалтер лучше всех знает, как разваливать национальную валюту, чего одна афёра с гривневыми депозитами доверчивым вкладчикам стоит
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Общество никому ничего не должно(вернее теперь должно, 150 млрд.).
Тем более порохатой шобле. Они и доверие - вещи несовместимые.
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о да, этот неродивый бухгалтер лучше всех знает, как разваливать национальную валюту, чего одна афёра с гривневыми депозитами доверчивым вкладчикам стоит
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Ты, мразь, которую надо повесить на столбе еще 10 лет назад что то еще варнякает, падла. Твое место на висилице, Ющенко. Тебя народ проклинает уже 10 лет, мразина.
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хорошо бы на старый новый год украсить иолку президентами Украины. когда там надо желания загадывать?
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Почему бы не назначить Премьером Саакашвили, Ющенко- главой Нацбанка, Президентом- Гройсмана, а Тимошенко- главой Минфина? Эффективная команда бы вышла.
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Продажный ющ призывает нас верить уголовной пейсатой власти.Мы должны верить по его призывам тем кто нас ограбил,устроил геноцид,отдал территории врагу,,торгует и ведет бизнес в врагами.А верить президенту который нагло лжет,финансирует убийства украинцев,нарушает законы и конституцию,имеет офшеры . создал уголовную вертикаль власти может только полный идиот.А может верить банковой системе или верить ворам ограничивших население в пользовании своими накоплениями которые они еще не украли.Господа уголовники вам нет веры и народ будет защищать свои сбережения и не верить вам.Сколько бы не триндели ваши холуй.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщество должно доверять этому правительственному проекту, - Ющенко о национализации "Приватбанка"
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