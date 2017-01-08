 Водитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что нападающий идентифицирован. Израильские СМИ сообщают, что речь идет о палестинце.
В полиции заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. При этом пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.
Напомним, в результате наезда грузовика на группу военных в Иерусалиме погибли 4 человека, не менее 15 были травмированы.
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Если Путин рассматривает вмешательство в сирийской конфликт в контексте "геополитического противостояния" с США и расширения влияния в регионе, то для иранских шиитских аятолл Сирия - это единственный форпост для укрепления своих позиций во враждебном суннитском окружении и расширения своего влияния на соседний Ливан, практически приблизившись таким образом непосредственно к своему главному идеологическому врагу - Израилю. Пока Израиль реагирует на удивление спокойно. Не исключено, во время участившихся встреч Путина и Нетаньяху Москва и Иерусалим работают над неким соглашением. Если же нет, то напряжение будет нарастать.
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что ИГИЛ всегда появляется там где кризис какой то начинается...
прямо какое то мифическое образование.
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