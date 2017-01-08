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 Оккупанты планируют развернуть полк ВДВ в Крыму

В 2017 году на территории аннексированного Крыма будет развернут десантно-штурмовой батальон ВС РФ, на базе которого в последующем будет сформирован 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

"Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. Это формирование общевойскового корпуса, который по существу во многом обеспечит полную устойчивость сухопутной составляющей. Принято решение, что в 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму", - отметил Шаманов.

По его словам, значительную лепту в укрепление обороноспособности оккупированного полуострова вносит обновление материально-технической базы Черноморского флота.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "За что воюет Россия? За мир во всем мире. Жертвы еще будут", - жители Москвы объясняют присутствие армии РФ в Сирии. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что первый батальон 97-го полка 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ России будет развернут в крымском городе Джанкой в 2017 году.
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В Крыму скільки не розміщуй військ, вони все одно в знаходяться в пастці, у випадку реальних бойових дій за місяць закінчаться набої та снаряди і всі ці війська можна бути брати голими руками.
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Да пусть разворачивают,кацапы давно превратили Крым из курортной области в грязную,экологически опасную военную базу.
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путен так и планировал! Казино, бордели и пушечное мясо из расеи!
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как показал опыт Второй Мировой патронов у них может и хватит а вот продуктов ... в общем через какое то время начнут друг дружку есть
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Был бы шоколадный, рыго-анальный барыга полководцем своей страны и не прятал бы голову под юбку ГЕЙропейской толерастии, то намотал бы себе на ус этот факт
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ну, ты и гнида!!! Вот так ты о своем Путине?!!!!
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Блин, у вас что одни предатели что ли? Сколько % украинцев манкурты примерно, которые за рюзкий мир?
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Те которых ты видел на картинках не против нато , они за бабки .
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А в Раде то не бедные люди сидят ведь, а че их будущее Украины не волнует?
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Та гниль которая в раде с этими шариками сидела называлась - партия регионов .
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В Раде и вокруг Рады много бизнесюков, которые делают бизнес с
Роиссей и на Роиссе. Недавно один такой Пинчук поделился своим планом сдачи Украины Путлеру. Своё бабло не пахнет...
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ну и рожи на твоих фотках... завезенные.. не наши.
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О, еще одни а ля "псковские" десантники появятся.
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Да хоть двадцать полков... будуть штурмовать разве что ларьки с боярышником и сараи с проститутками которые звали Разею ввести войска... крым превратится в самый большой и грязный бордель в мире по типу пиратского острова...
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для развития курортной инфраструктуры еще один полк парашютистов это самое то
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По словам одного из российских военных, находящегося в городе - военная компания может закончится

"Военные стратеги из генштаба РФ, переоценили свои возможности, просчитались в планах и винят во всём свою разведку, предоставлявшую, мягко говоря, не правдивую информацию, в части поддержки населения, экономического потенциала и прочей гражданской информации.
Количество вернувшихся "социально не обеспеченных гражданских"", а попросту пенсионеров, привело к перегрузке расчётного финансирования. А выезд за пределы специалистов к невозможности восстановления и запуска промышленности...И Донбасс существует по российскому экономическому принципу - сырьевая зона.
Вместо поданных 20 %, желающих вступить в ряды так называемого "ополчения", из общей массы не набралось и 1%...
Поэтому проводятся так необходимые передислокации и показушные накопления, и прочие "мероприятия" для поддержания критически низкого уровня дисциплины.
Жалобы в штаб по поводу невозможности обуздать уголовно-наркоманско-бухую "армию" зашкаливают.
Если в Луганской области всё боле-менее ещё контролируется, то в Донецкой объединить до сих пор не представляется возможным...
Реально боятся наступления ВСУ, так как оборона просто не выдержит, даже усиленная регулярной армией рф.
Возможно по этому вдоль границы рф на донецко-луганском направлении построена и находится в полной боевой готовности оборонительная линия

Далее в разговоре мы услышали информацию по подготавливающемуся масштабному, весеннему разминированию территорий ( кстати сейчас происходит разминирование стратегических для Украины объектов ), а увиденный армейский робот для разминирования, доставленный в Горловку и новое сапёрное подразделения вс рф, получившие "прописку" в здании бывшей американской церкви за художественным музеем, является прямым тому доказательством.
И главный вывод озвученный им - в этой войне победит административная бюрократия...
Последний вопрос - а куда деваться тем, кто так рьяно ждал русский мир и путина ?
Это с самого начала ваша проблема, нам они и на х*й не нужны, предатель он по жизни предатель, а потом тратить силы и средства на поиск военных преступников... подумайте сами это уже отработанный материал.
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И с этим они готовы на танки НАТО бежать
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Вот и славненько. Нашему еврею Петьке еще одна заноза в его целлюлитной сраке. Прощай Крым, здравствуй Затока и Арабатская Стрелка.
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Это ответ рассеи на танки в Польше? ВДВ рассеи готовы на танки переть с криками УРЯ!!!
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Зато на день десантника крымские сепары будут любоваться, как это быдло в тельняшках будет разбивать о свои репы кирпичи и купаться в фонтанах!

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Обсуждают Пабеду? Вон сколько бутылок пабедили
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Полуостров превращается в режимный объект.
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В Джанкое базировался полк военно - транспортной авиации . Там и полоса достаточной длинны и есть вся необходимая инфраструктура .Украина подарила им все что могла.
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Да.Что самое удивительное,что наша чокнутая преступная власть подарила оккупанту все что можно и в Крыму и на Донбассе. И сейчас благосклонно разрешает оккупанту работать в Украине и торговать с нами. Олигархическая барыжная власть не слышит народ,не понимает и не хочет понимать.Власть Украины глубоко преступна и аморальна,полностью зависит от РФ,Путина,Европы,Америки и т.д, Всем услуживает кроме собственного народа.Порошенко уже лес договорился вывозить из Украины.Скоро будет и землю вагонами вывозить и людьми торговать.При этом на праздники в вышиванке будет говорить о том, как он любит украинцев и Украину.
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Нахрена там полк? Все-равно никто не собирается отвоевывать Крым.
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А ВДВ- никогда и не планировались для обороны. Это войска агрессии.
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кацап - а нафига его сейчас у вас его забирать...
вы так глубоко его заглотнули - глубже чем по самые гланды...
пусть помаринуются крысчане - и вам польза, вы с ним однозначно стали лучше жить...
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Пусть лучше раша отправит в Крым инструкторов дальнему по плаванию. Когда вернется в Крым Украина, многим придется в спешном порядке прыгать в черное море и грести ластами аж до россии.
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пускай они себе там хоть сраку порвут, Крым это Украина.
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А тут - кримська любофф по-сьогоднішньому:

RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 2 часа назад
Севастополь
Очередь за подарками и давка детей - впечатления от гауляйтерской йолки Овсянникова гардемарины не довольны


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Главное побольше фонтанов. Раша-вэдэвэ любит туда справлять нужду и блевать.
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Ну, Россия хотела же сделать из Крыма непотопляемый авианосец. А какой же русский авианосец без столба вонючего дыма над ним?
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Тільки не потрібно лякати Українців своїми ВДВ .. ви в Чечні всю Псковську Дивізію положили , думайте , як захищатись будете від Китаю ......
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Будут пустые бутылки собирать... Вот поэтому руссодесантники и ненавидят бутылки...

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От крысянам поперло так поперло в 2017, и ракеты и десантники-витязи сруцкие..... очело не болит иуды?
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Ото нехай континентальні кацапські "трудящієся" пашуть на армію та оборонку. Хотіли "шоб вас фсе боялись" - терпіть. А крисянам ще рано поглядати у наш бік. Ваш термін перевиховання триває і на УДО не сподівайтеся.
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"Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. ....... - отметил Шаманов.... (из текста)....... "Воздушно-десантные войска являются ВЫСОКОМОБИЛЬНЫМ родом Сухопутных войск и предназначены для выполнения задач В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА в качестве воздушных десантов.".........(Из "Боевого устава воздушно-десантных войск)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты планируют развернуть полк ВДВ в Крыму
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