 Оккупанты планируют развернуть полк ВДВ в Крыму

Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. Это формирование общевойскового корпуса, который по существу во многом обеспечит полную устойчивость сухопутной составляющей. Принято решение, что в 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму", - отметил Шаманов.
По его словам, значительную лепту в укрепление обороноспособности оккупированного полуострова вносит обновление материально-технической базы Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что первый батальон 97-го полка 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ России будет развернут в крымском городе Джанкой в 2017 году.
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Роиссей и на Роиссе. Недавно один такой Пинчук поделился своим планом сдачи Украины Путлеру. Своё бабло не пахнет...
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"Военные стратеги из генштаба РФ, переоценили свои возможности, просчитались в планах и винят во всём свою разведку, предоставлявшую, мягко говоря, не правдивую информацию, в части поддержки населения, экономического потенциала и прочей гражданской информации.
Количество вернувшихся "социально не обеспеченных гражданских"", а попросту пенсионеров, привело к перегрузке расчётного финансирования. А выезд за пределы специалистов к невозможности восстановления и запуска промышленности...И Донбасс существует по российскому экономическому принципу - сырьевая зона.
Вместо поданных 20 %, желающих вступить в ряды так называемого "ополчения", из общей массы не набралось и 1%...
Поэтому проводятся так необходимые передислокации и показушные накопления, и прочие "мероприятия" для поддержания критически низкого уровня дисциплины.
Жалобы в штаб по поводу невозможности обуздать уголовно-наркоманско-бухую "армию" зашкаливают.
Если в Луганской области всё боле-менее ещё контролируется, то в Донецкой объединить до сих пор не представляется возможным...
Реально боятся наступления ВСУ, так как оборона просто не выдержит, даже усиленная регулярной армией рф.
Возможно по этому вдоль границы рф на донецко-луганском направлении построена и находится в полной боевой готовности оборонительная линия
Далее в разговоре мы услышали информацию по подготавливающемуся масштабному, весеннему разминированию территорий ( кстати сейчас происходит разминирование стратегических для Украины объектов ), а увиденный армейский робот для разминирования, доставленный в Горловку и новое сапёрное подразделения вс рф, получившие "прописку" в здании бывшей американской церкви за художественным музеем, является прямым тому доказательством.
И главный вывод озвученный им - в этой войне победит административная бюрократия...
Последний вопрос - а куда деваться тем, кто так рьяно ждал русский мир и путина ?
Это с самого начала ваша проблема, нам они и на х*й не нужны, предатель он по жизни предатель, а потом тратить силы и средства на поиск военных преступников... подумайте сами это уже отработанный материал.
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вы так глубоко его заглотнули - глубже чем по самые гланды...
пусть помаринуются крысчане - и вам польза, вы с ним однозначно стали лучше жить...
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еще полк кастрюлеголовых расиян и пи...ц крыму
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 часа назад
Севастополь
Очередь за подарками и давка детей - впечатления от гауляйтерской йолки Овсянникова гардемарины не довольны
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