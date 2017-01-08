 На некоторых автодорогах сняты ограничения движения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Днепропетровская область
Сняты ограничения движения всех категорий транспортных средств, за исключением грузового и пассажирского транспорта, на участке Кировоград - Кривой Рог - Запорожье.
Херсонская область
Сняты ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Николаевская область
Сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Кировоградская область
Сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Винницкая область
Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Житомир - Могилев-Подольский (участок от Винницы до Могилева-Подольского).
Одесская область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств, и еще нескольких участков).
Хмельницкая область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на автодороге Ярмолинцы - Каменец-Подольский, ограничено движение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автодорогах Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Житомир - Черновцы и Каменец-Подольский - Сатанов - Войтица - Белогорье.
Черкасская область
Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных транспортных средств и пассажирского транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения.
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Дивуйтесь, паничі в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Василь Ковтун 04.01.2016
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