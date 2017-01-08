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 На некоторых автодорогах сняты ограничения движения

На автомобильных дорогах нескольких областей ограничения на движение сняты, в других регионах они продолжают действовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Днепропетровская область

Сняты ограничения движения всех категорий транспортных средств, за исключением грузового и пассажирского транспорта, на участке Кировоград - Кривой Рог - Запорожье.

Херсонская область

Сняты ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Николаевская область

Сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Кировоградская область

Сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Винницкая область

Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Житомир - Могилев-Подольский (участок от Винницы до Могилева-Подольского).

Одесская область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств, и еще нескольких участков).

Хмельницкая область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на автодороге Ярмолинцы - Каменец-Подольский, ограничено движение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автодорогах Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Житомир - Черновцы и Каменец-Подольский - Сатанов - Войтица - Белогорье.

Черкасская область

Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных транспортных средств и пассажирского транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения.
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Дивуйтесь, паничі в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Василь Ковтун 04.01.2016
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Під Москвою -35, і, як на зло, ні французів, ні німців, ні НАТО... Мерзнуть даремно кацапики.
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На некоторых автодорогах сняты ограничения??? А где дороги??? Дорог нет,есть направление.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа некоторых автодорогах сняты ограничения движения
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