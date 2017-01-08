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Все про:Беларусь (2381) Лукашенко (1532)

 Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что никому не позволит унижать свой народ и страну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, - заявил глава Беларуси. - Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам".

"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример", - подчеркнул белорусский лидер.

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"Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", - заявил Лукашенко.

"Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство - суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). Кстати, уходящее своими корнями далеко в историю. И мы это прекрасно знаем. И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира", - сказал Лукашенко.

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Президент назвал главной своей задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность. "И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь", - добавил он.
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"...нравится это кому-то или нет..." -- бльшинству пофуй... -- Беларусь не государство, а странная страна...
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"Никому не позволит унижать наш народ и государство"....
Вот тут поподробнее бы, кто там беларусов, ИМ же самим униженных и обиженных, обижает и унижает?
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путину это напомни при встрече и на камеры.
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Все правильно говорит, поэтому его народ и уважает.
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ПНХ мудазвон !, вместе с уважающим усатую пачвару нароТам!
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Странный этот народец , странный и литвин, плоть от плоти этого народца...
Ведь это говорит сначала одно , потом это говорит противоположное; а литвин и ему подобные вторят - правильно же говорит...
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Обязанность президента сохранять мир в стране, он и сохраняет. Где он призывал к войне7
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Кто бы говорил.
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не корчь из себя идиота. нам разговоры этого сторожа мира до лампочки. интересует только одно - действия. а как действовала Беларусь, голосуя в ООН по резолюции о нарушении прав человека в Крыму, мы все прекрасно помним.
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Обязанность президента вешать тебе "лапшу" на уши . Именно за это ты его и уважаешь- ведь это именно так.

А что твой любимый президент из-за больной своей головушки создал все условия для войны на той территории , которой управляет , то только такое неадекватное как ты видеть этого не желает.
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Ага, сейчас прямо и побежим воевать друг с другом(в такой то мороз).
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Ты меня понял, идиот. Кстати , я уверен , что ты и сам всё это видишь , вот только срать на форуме - это твоё ...
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Хрущев уроженец Курской Губернии.Брежнев калмык волжской степи.. :D нашел УРКАинцев..
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Каменское это Калмыкия? Хорошо знаешь географию
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Пробежал оскорбления, выложенные тут, в адрес бацьки Луки и порадовался за нас, хохлов-идиотов. Поцы, имейте в виду, что бацька куска своей территории не сдаст. Он за нее будет воевать. Вы чо, этого не поняли?
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яник бы тоже не допустил и такими же методами.
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та да - сдаст усьо без боя)) будут еще одной "автономией" в составе хуйловской империи
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Бацька куска своей территории не сдаст???Да он страну сдает в наем Путину.Пока под его дудку поет его и не трогают.А вот то что дерибана не дозволяет у себя князькам МОЛОДЕЦ.
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Поц, пойми , усатая казлина не куском, а полностью прода(л)ст Беларусь , ибо кроме своей шкуры и наворованного бабла ,этого иплана ничего не волнует. За это оно и будет упираться, больше ни за что! Ты чо, поц, этого не понял?
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Хватит брехать лукавый.Заложил ты суверенитет своего государства хуйлу целиком и полностью.Беларусов мы любим и уважаем как самый близкий для нас украинцев народ, а таких персонажей как ты презираем.
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"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, - заявил глава Беларуси. Перевожу на понятный язык с лукавого :Вы должны пАнимаЦь главную формулу мАих действий: унижать наш народ и государство позволено только мне , ну и коле, когда подрастёт. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить Атношения, но и разгАварЫваЦь.
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нужно срочно принимать закон в Беларуси, в котором президентом можно стать с 14 лет
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Законы у нас не прокатывают! Усатая почвара указами рулит страной или тем, что от неё осталось :
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Самая укрепленная в военной отношении республика СССр была Белоруссия,её Гитлер забрал за 8 дней..
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Замечание не корректно. Был единый СССР. К тому времени Гитлер уже забрал пол-Европы.
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Лариса,причём тут Европа и советское ОРУЖИЕ, ТАНКИ САМОЛЁТЫ АРТИЛЛЕРИЯ и тд..,дислоцированная в Белорусской ССР на 22 июня 1941 года?
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В качестве ликбеза:

Парашке не нужно оказывать давление на Беларусь. Прорашистское давление на белорусов оказывает сам лука-мозаичный, являющийся агентом кремля ещё с совковых времён.
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям. Вот если в Украине не понимают всего вышесказанного, то Украина ещё обязательно столкнётся с целым рядом угроз и пакостей источником которых будет именно луфашистская Беларусь.
Слава Украине!

Жыве Беларусь!
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Беларусам нужен президент-патриот,который будет любить и уважать беларуский язык,культуру и делать все для её возрождения.Очень жаль, но беларуский язык практически мертв.А ведь украинцы понимают его без переводчика..Это свидетельство того,что украинцы и беларусы самые родственные народы.
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Все украинские президенты говорят на украинском , но вряд ли среди них есть хоть один настоящий патриот.
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Можно говорить и по-русски и быть патриотом, но просто в Беларуси ситуация с языком плачевная и надо что-то делать.Радикально желательно.
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Україні так саме не завадило б ,більш радікально підійти до мовного питання ))))
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Основа любого национального самосознания - это язык. Нет языка - нет нации.
А язык у нас забрали давно. А Лука подчистил это окончательно. Ведь ещё Екатерина говорила: "Для того, чтобы поработить эти земли необходимы русский язык, русский чиновник и русская православная церковь." Всё это успешно внедрялось в нашей стране не одно столетие. Результат уже налицо...
Русская православная церковь даже наградила лукашенковского киллера Павличенко своим орденом Владимира. Наверное за физическое уничтожение цвета нации.
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Не всё так плачевно..у вас всегда под боком Украина..подопрём если что
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Не, но все таки Лука начал какой то танец...шо - то торгует...С одной стороны -чего то сильно хоцца, с другой - оченно сцыкотно.. Ответом та брех Решетникова это не может быть - время прошло много, А вот вторым тактом вальса с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза - вполне...он же его не подписал таки, одобрил указом-типа хорошо, но не подписал сам Кодекс от имени страны..
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Все его речи и телодвижения - это симптоматика и ничего более. Когда этот придурок слишком сильно начинает прыгать, кремляди просто ставят его в стойло.

А вот цитата: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут делать ничего, кроме как разговаривать на белорусском языке, потому, что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык -- бедный язык. В мире существует только два великих языка -- русский и английский". (Президент РБ А. Лукашенко. Из выступления на сессии Гомельского горсовета 1 декабря 1994 г. "Народная газета", 1 февраля 1995 года;
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У-у-у-у какой ты злопамятны-ы-ый! :D
У нас вон гарант сам у истоков создания ПР стоял, теперь типа главный антогонист -и ничё, прокатывает..пока..
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У луки-мозаичного преимущество: ваш только стоял у истоков, а лука состоял на учётах в брестском и могилёвском обпсихдиспансерах и был комиссован из армии по ст. 7-б, как психопат...
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Пора этот ЕАЭС расчленить, нет никакой выгоды от него.
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Да, все это фикция.Какой же это союз если товарооборот между странами-участниками этого союза падает?Ничего не умеют толком сделать старые совковые дятлы.
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В отношении оценок луки-мозаичного задолбали не только ватники и прокремлёвские зомби, но и те, кто пытается оценить этого субъекта не зная ничего, кроме сведений, полученных из телевизора. Но и особенно удивляют те, кто, подобно его жополизам называет его
"бацька". Александра Гиршевича (а он сын еврея по имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа, задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише "олень". Так вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не срослось"... Была у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика (клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме 6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата, проходившего неподалёку срочную службу.
Вот такая генетика у этого выродка.
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честно скажу, мне похер у кого какая генетика. каждый сам отвечает за свои действия.
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ОН прибежал взвалнован крайне...И ....Саабщеньем НАС потряс...(с)
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старий підор щоб залишатись при владі вічно продав Білорусь кацапам в іго, а тепер бавиться в патріота і мичить про незалежність. взяв би і гордо застрелився в прямому ефірі, може потім білоруси і не ходили б срати на його могилу
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председатель колхоза Лука постоил суперКолхозное хозяйство..,первый кредит дал Боря Ельцин в далеком 1993 году,когда жрать было совсем нечего...,потом от продажи Урана-235 в США Виктора Черномырдина Альберту Гору, Боря расщедрился еще на 3 ярда долларов..
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Чуе сіпаты,што трон пад ім хістаецца-вось і пра суверэнітэт, і пра незалежнасць успомніў.І нават пра народ Беларусі,які раней называў "народцам".Пра такое быдла ва ўладзе прымаўка ёсць:"Як п"юць і ядуць-дык нас не завуць.А як серуць і дрышчуць-дык нас ішчуць".
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мне лично больше всего противна эта совковая манера речи, когда говорят от лица якобы народа.
"мы не допустим..", "мы потеряли..." и т.д. как бабосы загребать, так никакого "мы" не было, а как ответственность переложить, тут же "мы" появляется.
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Врачу жалуется семидесятилетний старик, что у него перестал стоять х'''''й.
- Годы, батенька, годы! - отвечает доктор.
- У нас во дворе одному восемьдесят, а он пиздит, что каждую ночь старуху е''''т.
- А кто вам мешает пиздоболить?Фольклор
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Не всё так просто, как многим кажется. Экономика Беларуси действительно полностью в руках путена, ибо плотно сидит на нефтегазовой игле. Но Лукашенко слишком честолюбив, что бы безропотно превратиться в марионетку. Где-то в глубине души ему несомненно льстит титул последнего диктатора Европы. Он изо всех сил пытается сохранить определённую личную независимость от Кремля. И в последнее время это всё более очевидно раздражает путена. И как бы нелепо для кого-то не звучало, но "зелёные человечки" в Беларуси очень даже возможны. Если путену понадобится ввести очередную дозу величия своему стаду, "зелёные человечки" в Беларуси гораздо более вероятны, чем в Прибалтике. Лука это понимает. Отсюда и всё чаще слышится его риторика о суверенитете, независимости, и о дружбе и партнёрстве с соседями в том числе и европейскими.
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А чё не сказал кому-это не нравится независимая Беларусь?Неужели Украине или наверно Госдепу,ссыкун и Церковь приплёл к чему не понятно.
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Як може бути "Беларусь - суверенное, независимое государство" й одночасно досі існувати "Союзное государство Беларуси и России"? Ну, наче в анекдоті про штані та хрестик.
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А вообще, Лука не вечен.Лично я, как гражданин Украины, сторонник Балто-Черноморского союза(Междуморья).Думаю,что и многие беларусы его поддержали бы.

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Кстати, президент Польши Дуда говорил,что раздумывает над этим проектом, но не знает позиции Беларуси.Понятно,что пока Лука у власти - это не реально, но если это воплотилось бы в жизнь, то было бы просто замечательно.

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ну и харя у него . сковородка, шляхтинская падаль( не всех этих падлов.. это неважно
дуда пустопорожне место, убогий клоун за что и огребает теперь, с им ещё разберутся, не в лучшие для Польши времена всплыло это дерьмо -дуда
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РАБссия тоже незалэжный СаРай с 12 июня 1990 года..,ножки Буша и Аргентинская говядина спасли РАБссию от голода 1991-93 годах,Рыба из Финляндии не в счёт,её жрали только Питерцы Путлера..
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https://www.youtube.com/watch?v=uvMMKAXhAXo&t=3s
Ты безработный? Плати налог на тунеядство

Вот Вам и Беларусь.СЛАВА УКРАИНЕ.
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Білорусь - це Україна!
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Провокатор рашистский.В Украине на Беларусь никто не претендует.Мы не кацапы и нам чужого не надо.
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Белорусь будет независимой в конце 2017 года.Ставлю тугрик против миллиона баксов..
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Риторический ответ:

Если бы ты хоть немного был (была) в курсе того, что режим полностью развалил даже имевшееся производство, что склады затоварены неконкурентной продукцией предприятий пока ещё, что-то выпускающих, что малый и средний бизнес находится в умирающем состоянии, что весь частный бизнес прямо-таки стоит в очереди на вымогательство денег бандой луки мозаичного, который считает страну своей собственностью, что закон и право СОВСЕМ не работают в этой стране, что лука и его банда живут за счёт откровенного грабежа населения и подачек своего кремлёвского куратора, что нет того вида преступного "бизнеса" которым бы не занимался лука, что инвестиции в эту страну делают только лохи и преступники, отмывающие деньги по договорённости с властями, что экономики в этой стране нет вообще и многое другое, то ты бы не стал (стала) задавать вопросов, которые выглядят совершенно глупо. Ты выглядишь инопланетянином, который совсем не знает, что здесь происходит. А для объяснений тебе ситуации в республике понадобилось бы написать комментарий в сотни страниц. Это равносильно тому, что пытаться объяснить специальную теорию относительности пожилому человеку из племени незнакомого с цивилизацией. Только без обид. Тебе ведь не понять, что в Беларуси даже министр финансов не может организовать никакой приток финансов без личного "одобрямс" тирана.
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Я канешно не Белорус та и зла им не желаю , но там стоят войска оттого поноса что пришло войной на мою землю и убивает моих родных,друзей и близких , к чему я веду , пока в Белорусии стоят москали я не уверен в том что они оттуда сами уйдут раз , и два если там кацапы начнут "шото решать , я не считаю Белорусов как народ дружественным, до того когда министры искрене не боясь смогут говорить знаменитую песню про вову длиннофамильного .., потому что как ни крути а гайки там огого и сейчас ,смогут ли они оторвать кацапский рыпях , очень сложно сказать , по крайней мере с нашего берега смотрится там все туманно , особенно с фактом что там москали уже стоят- и тут что всего важнее ,это еще никому добра не принесло , ни молдове ни грузии ни сирии не нам, везде где стоит москальский сапог, и он начинает говорить о защите своего языка и интересов, начинается литься кровь людей.
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Будет независимой от независимости-это более реально
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Хорошая новость из США.
газовые компании Омерики строят на острове Крк в Хорватии, терминал для снабжения газом Украину,Венгрию и Словакию..,и что самое интересные газовые плавающие блоки предоставят газ БЕСПЛАТНО..,при условии, что указанные страны будут покупать газ только у них в течении 5 лет.., США настоящий огрессор
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Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

Я бы еще добавил, подконтрольное, безвольное и бесправное.
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беларусы когда уйдёт бацька вам придёт писец с мордой кадырова и будете тогда реально очередной республикой России
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко
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