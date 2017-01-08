 Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, - заявил глава Беларуси. - Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам".
"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", - заявил Лукашенко.
"Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство - суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). Кстати, уходящее своими корнями далеко в историю. И мы это прекрасно знаем. И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира", - сказал Лукашенко.
Президент назвал главной своей задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность. "И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь", - добавил он.
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Вот тут поподробнее бы, кто там беларусов, ИМ же самим униженных и обиженных, обижает и унижает?
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Ведь это говорит сначала одно , потом это говорит противоположное; а литвин и ему подобные вторят - правильно же говорит...
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А что твой любимый президент из-за больной своей головушки создал все условия для войны на той территории , которой управляет , то только такое неадекватное как ты видеть этого не желает.
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Парашке не нужно оказывать давление на Беларусь. Прорашистское давление на белорусов оказывает сам лука-мозаичный, являющийся агентом кремля ещё с совковых времён.
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям. Вот если в Украине не понимают всего вышесказанного, то Украина ещё обязательно столкнётся с целым рядом угроз и пакостей источником которых будет именно луфашистская Беларусь.
Слава Украине!
Жыве Беларусь!
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А язык у нас забрали давно. А Лука подчистил это окончательно. Ведь ещё Екатерина говорила: "Для того, чтобы поработить эти земли необходимы русский язык, русский чиновник и русская православная церковь." Всё это успешно внедрялось в нашей стране не одно столетие. Результат уже налицо...
Русская православная церковь даже наградила лукашенковского киллера Павличенко своим орденом Владимира. Наверное за физическое уничтожение цвета нации.
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А вот цитата: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут делать ничего, кроме как разговаривать на белорусском языке, потому, что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык -- бедный язык. В мире существует только два великих языка -- русский и английский". (Президент РБ А. Лукашенко. Из выступления на сессии Гомельского горсовета 1 декабря 1994 г. "Народная газета", 1 февраля 1995 года;
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У нас вон гарант сам у истоков создания ПР стоял, теперь типа главный антогонист -и ничё, прокатывает..пока..
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"бацька". Александра Гиршевича (а он сын еврея по имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа, задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише "олень". Так вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не срослось"... Была у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика (клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме 6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата, проходившего неподалёку срочную службу.
Вот такая генетика у этого выродка.
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https://youtu.be/tLWY7GJBNb8
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"мы не допустим..", "мы потеряли..." и т.д. как бабосы загребать, так никакого "мы" не было, а как ответственность переложить, тут же "мы" появляется.
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- Годы, батенька, годы! - отвечает доктор.
- У нас во дворе одному восемьдесят, а он пиздит, что каждую ночь старуху е''''т.
- А кто вам мешает пиздоболить?Фольклор
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дуда пустопорожне место, убогий клоун за что и огребает теперь, с им ещё разберутся, не в лучшие для Польши времена всплыло это дерьмо -дуда
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Ты безработный? Плати налог на тунеядство
Вот Вам и Беларусь.СЛАВА УКРАИНЕ.
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Если бы ты хоть немного был (была) в курсе того, что режим полностью развалил даже имевшееся производство, что склады затоварены неконкурентной продукцией предприятий пока ещё, что-то выпускающих, что малый и средний бизнес находится в умирающем состоянии, что весь частный бизнес прямо-таки стоит в очереди на вымогательство денег бандой луки мозаичного, который считает страну своей собственностью, что закон и право СОВСЕМ не работают в этой стране, что лука и его банда живут за счёт откровенного грабежа населения и подачек своего кремлёвского куратора, что нет того вида преступного "бизнеса" которым бы не занимался лука, что инвестиции в эту страну делают только лохи и преступники, отмывающие деньги по договорённости с властями, что экономики в этой стране нет вообще и многое другое, то ты бы не стал (стала) задавать вопросов, которые выглядят совершенно глупо. Ты выглядишь инопланетянином, который совсем не знает, что здесь происходит. А для объяснений тебе ситуации в республике понадобилось бы написать комментарий в сотни страниц. Это равносильно тому, что пытаться объяснить специальную теорию относительности пожилому человеку из племени незнакомого с цивилизацией. Только без обид. Тебе ведь не понять, что в Беларуси даже министр финансов не может организовать никакой приток финансов без личного "одобрямс" тирана.
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газовые компании Омерики строят на острове Крк в Хорватии, терминал для снабжения газом Украину,Венгрию и Словакию..,и что самое интересные газовые плавающие блоки предоставят газ БЕСПЛАТНО..,при условии, что указанные страны будут покупать газ только у них в течении 5 лет.., США настоящий огрессор
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Я бы еще добавил, подконтрольное, безвольное и бесправное.
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