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Все про:испытания (138) КНДР (154) ракеты (433)

 КНДР утверждает, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету в любое время и в любом месте, которое определит лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.

"Межконтинентальная баллистическая ракета будет запущена в любое время и с любого места, определенного верховным командованием КНДР", - сказал он. Чиновник подчеркнул, что причиной разработки такого вооружения стала политика США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын заявил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты: "Выросла ядерная мощь"

В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.
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Не надо Воронеж снимать со счёта! Он еще с чеченской ждёт)
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седня днюха у севкорейского вождя, армия рапортует об ох.успехах) Все как в совке
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Хуйло таки привез дикарям списанную ракету.Теперь опять будет требовать своей роли посредника в роли миротворца между комунистами и западом...
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Любопытно, когда этот косорылый винипух довыОЙбуется?
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Когда ласты склеит! Как и все его предшественники - деда с папой!
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пока под протекцией Китая, то будет говорлив и нагл..
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Даю координаты для испытаний: 55°45′06″ с.ш. 37°37′04″ в.д.﻿
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Катастрофа, повлёкшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику - годовщине октябрьской социалистической революции. https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_на_Байконуре_(1960)
За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М. И. Неделин.
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У этой узкоглазой макаки с гранатой такие же ракеты, как и в Педерации. Давай запускай!!!
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А отряд кочегаров - добровольцев для запуска первой ступени уже подобран?
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прикольно . а он не хочет проверить ее на максимальную дальность полета . пролетит она 6413 километров или нет ?
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Судя по риторике будут не просто просить еды, а много еды..
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Американцы как-то уже сказали,что все ракетно-ядерные прграммы КНДР-это тайные программы россии и Китая.А значит в случае чего и ответный удар Америки не ограничится только Северной Кореей!Дэн Сяопин это усвоил.Насчет путина-вопрос.Большой вопрос... В любом случае отсидеться за спиной своего корефана Кима,принеся его в жертву,путину не удастся!
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Жалко корейцев. Можна одним махом накрыть всю ченынию.
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Пожелаем этой ракете успешного схода с траектории и приземления на базе ТФ во Владике, чтобы им на голову вылилось тонн 30 гептила.
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Этож сколько жратвы ушло, на постройку ракеты ?! Теперь корейцам голодать и голодать !
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неее...цель не Перл- Харбор, а ХАБАР со всего мира)))))
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в то время, как Самсунг с Хьюндаем инновации воплощают в жизнь, эти пробляди к тысячам смертей готовятся, убогие кремблядские отрыжки.
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Эту мордатую обезьяну Китай, и, возможно кацапия, держит как пугало. Он гавкает, его за это кормят. А сами типа не при делах. Но понятно, что захудалая дальневосточная провинция,населенная безмозглыми колхозниками не могла вдруг ниоткуда такой технологический прорыв совершить. Его конечно грохнут, если чересчур распетушится, но как это аукнется окружающему миру кто знает.
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Обратили внимание, они уже угрожают не конкретно кому-то, а просто угрожают в целом!!!
Точно жрачка закончилась...
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до пендоссии не долетит...
а вот есть еще одна нехеровая цель куда сложно промазать
надо так сказать вернуть должное
тем кто вам экспортировал херь в башку
ебашьРашьте !
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Даже у КНДР уже есть МБР. Украина в прошлом лидер в этом деле. Как можно было так быстро всё похерить? Пичалька...
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Украина уже 26 лет в глубокой опе ! И конца и края этому не видно .
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Испытайте ракету на точность . Попадет - ли она с первого разу по Пхеньяну ила со второго?
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Вообще то ракетное устройство изначально было придумано как террористическое оружие. Кажись на Царя Батюшку хотели покусится. Кибальчич и придумал как.
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...толстый Суслик хочет стать тонким политиком...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР утверждает, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету
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