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Все про:объединение (159) УПЦ КП (366) Филарет (285) церковь (929) православие (110)

 "Поместная церковь одна обязательно будет", - глава УПЦ КП Филарет

Процесс создания единой поместной православной церкви в Украине уже начался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире Радио Свобода.

"Поместная церковь одна обязательно будет. Почему будет? А потому, что будет государство. Будет государство, то должна в этом государстве быть и одна православная церковь, а не несколько православных церквей", - сказал он.

"Сейчас процесс объединения уже начался. Уже много верующих Московского патриархата переходит в Киевский патриархат. Почему они переходят? Потому что видят, что Киевский патриархат - это действительно украинская церковь, которая защищает украинское государство, украинский народ и украинские интересы", - отметил Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская власть едина в своем стремлении иметь поместную православную церковь, - Порошенко на встрече с представителем Вселенского Патриархата. ФОТО

По его словам, многие поместные церкви в других странах боролись за признание долгие годы. "Разве в болгарской церкви 70 лет не боролись? Или та же греческая церковь тоже боролась за свою независимость, когда на руинах Оттоманской империи возникло греческое государство. А русская церковь 141 год ждала признания. Поэтому мы не исключение в истории. Придет время, и у нас будет единая поместная православная церковь, и будет признана другими православными церквями", - заявил Филарет.
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А Пэдро хоть и обрезной,а все одно к кацапам на молебен ходит,а там молятся за "Пабеду Кацапскага оружия".
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- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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Україна - це коли я стою, як завжди, абсолютно тверезий, а навколо всі жінки красиві...
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гундяй московский костьми ляжет что бы не допустить надеюсь что у наших все получится
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Поместная церковь одна обязательно будет", - глава УПЦ КП Филарет
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