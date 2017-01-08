 Полиция квалифицировала смерть неизвестной женщины под Красногоровкой как теракт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Ранее детали происшествия сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Женщине на вид 25-30 лет. Была одета в шапку черного цвета, коричневую куртку, серую футболку с надписями, спортивные штаны черного цвета, серые сапоги.
Досудебное расследование по данному факту проводит следственный отдел Марьинского отдела полиции. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Правоохранителями организовано проведение первоочередных следственно-оперативных мероприятий для установления личности потерпевшей и обстоятельств ее гибели. Если у вас есть какая-либо информация, просим сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов).
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Дивуйтесь, паничі в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Василь Ковтун 04.01.2016
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