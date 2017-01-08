EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  788  3
Все про:смерть (4322) теракт (1941) Донецкая область (3500)

 Полиция квалифицировала смерть неизвестной женщины под Красногоровкой как теракт

В полиции Донецкой области сообщили, что квалифицировали смерть девушки, тело которой нашли 5 января на одной из автодорог области, как теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Ранее детали происшествия сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Женщине на вид 25-30 лет. Была одета в шапку черного цвета, коричневую куртку, серую футболку с надписями, спортивные штаны черного цвета, серые сапоги.

Досудебное расследование по данному факту проводит следственный отдел Марьинского отдела полиции. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранителями организовано проведение первоочередных следственно-оперативных мероприятий для установления личности потерпевшей и обстоятельств ее гибели. Если у вас есть какая-либо информация, просим сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Дивуйтесь, паничі в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Василь Ковтун 04.01.2016
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция квалифицировала смерть неизвестной женщины под Красногоровкой как теракт
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва жертвы Минобороны Нацполиция непогода обстрел ОГА Одесса Одесская область погода разведка ранение Россия смерть снегопад теплосеть теракт терроризм транспорт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти