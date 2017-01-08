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 Истребители НАТО совершат тренировочные полеты в небе над Эстонией

9-13 декабря истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров вдали от населенных пунктов. Они будут проходить в первой половине дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии

С конца августа 2016 года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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глупая и кощунственная аналогия. Тогда получается - немчуре одна Россия противостояла, так, что ли?
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сейчас пердачилы у русни порвет на крысную звязду.
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Главный двигатель нато на восток- лично хуйло
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Естонія країна невелика, тільки нормально розгонишся на F16, як Петербург уже під крилом.
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А финны не забыли,как москва бомбила хельсинки в 1939 ,жилые районы?
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пора уже возвращать русне "хлеб" молотова взад на роисю.
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А может немного "ошибиться" и над Псковской и членинградской областью полетать?
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приехали танки и самолеты Нато в Прибалтику... Прибалтика в восторге, ведь эти ребята привезли не только защиту... Они привезли тысячи молодых мужчин которым надо есть, развлекаться и любить... ))) и за все это они готовы платить ))) санкции России? нет, не слышали.... Нато все сьело и выпило, и просят еще)))
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а разве у них другие потребности? )))) тоже хотят развлекаться, есть и любить ))) и тоже есть деньги в карманах )))
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Керосин сейчас дорогой, а они летают. Интересно, а антифриз для антиобледенения фонаря в немецких самолетах такой же как в старых советских?
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открытие макдоналдса в Томске....Запорожье отдыхает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители НАТО совершат тренировочные полеты в небе над Эстонией
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