 Истребители НАТО совершат тренировочные полеты в небе над Эстонией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров вдали от населенных пунктов. Они будут проходить в первой половине дня.
С конца августа 2016 года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.
По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=i2P59zWLCis
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