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Все про:киберпреступление (193) Россия (64556) США (11586) хакер (516) Трамп (406)

 Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России.

Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Сенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку "иностранной структуре", что и привело к утечке данных.

По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО

Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.




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Да. Оливье с шампанским выпитое в госдуре боком выходит)
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просто Анаконда сбросила старую шкуру. Но это рузькаму казлу не поможет.
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Все так, як тільки конгрес визнав його президентом Трамп визнав атаки параши. Раніше не можна було йому це робити.
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Вывсёвретенастамнетдебилыбл....)))))))))))) знакомая причиталовка .....теперь уже от рыжего клоуна
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Ага, посмотришь что будет, демократы это сопли в сахарине.
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Кацапы еще не определились,по этому наклейки "Трамп Чмо" продают с добавкой "Не",которую можно наклеить и содрать по обстоятельствам.
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Кацапы не определились - нашли ли они себе нового хозяина, или нет...
Такой вот свободолюбивый народ.
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Костянтин Кукушкiн казав,що на контейнері Трампа назвали підаром
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догрався комп*ютером, гіббон ! ще й гранатою дограється!

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Еще паре чиновников запретят въезд в США? Это хорошо
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Забанят доступ в интернет всем компаниям из санкционного списка и свифт порежут по скорости проводки на неделю и усё нормально будет)
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Самое главное - не снимут уже имеющиеся. И часики :"до отмены санкций осталось-" будут остановлены на неопределённое время.
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"Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано."

Правильно. Перво-наперво отправить в Кремль бочку вазелина. Мы ж не варвары какие-нибудь.. Тем более, что её всё равно не хватит..
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ЦРУ , ФБР И АНБ просто провели с рыжим воспитательную беседу и напомнили о Никсоне.
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Сомнния у меня вызывает "искренность" этого примуса....
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Конечно согласиться! Или интересы национальной безопасности,или импичмент получит .
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Этот трамп как тупая курица блондинка - то признал то не признал...
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Снизошел, наконец, благодетель, осчастливил, отец родной.
Вспоминается "...ну тупые!"
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Симметричный ответ: Результаты ответной кибер-атаки США на российский почтовый сервер. ФОТОФАКТ:
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то ж была фишка Обамы. А Трамп он же другой)
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Почему почтовые ящики не истекают дерьмом?
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Шо теперь кацапам делать?и методичек новых,ни разьяснений...
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"Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России", - предлагаю теперь оптом изготовить много наклеек - "Трамп чмо" и продать в россию думаю спрос будет
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Обама напоследок преподнес Путину шикарный подарок с делом о российских хакеров.
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Увидишь после 20 января.
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ты знаешь до того как...? офигеть ванга кацапского разлива боярышником...
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Закон для бояр , любую плюху рашке называть победой хуйла .
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Ну если кто-то тормозит, то это не мои проблемы. Выпей тоже боярышнику, может поумнеешь.
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Прикольно , расейский бот пытается доказать украинцам что глава администрации Трампа не говорил того что сказал .
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Какая разница что кто-то что-то говорит. Главное что делают. Вот Обама выслал дипломатов и считает что кого-то наказал, а получилось что хороший имидж потерял и с ним сейчас уже никто точно общаться не будет.
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Параша конечно влияла на зхбирательную компанию в США, но Трамп победил все равно, РУСКИЕ? "ИХТАМНЕТ"
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У Трампа нет вариантов и места для маневров, выборы прошли достаточно скандально, а республиканское большинство хочет разорвать кремлядей, поэтому либо друг ху%ло, либо нахрен из Белого Дома.
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Назад Украине? Так китайсям продадаим, оне доведут до ума
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Juli Schubs
Сомнния у меня вызывает "искренность" этого примуса

Юлька- дура,а твой муж Ахмэд у тебя сомнения не вызывает?
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А я уже было засомневался что Трамп не пиндос...
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Почему об этом говорит Прибус, а не сам Трамп?
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сам Трамп это скажет вам кацапам..., а Прибус другому миру...
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Похоже, Конгресс с Обамой защимили ему кое-что дверью..... Пытали, как пытали!
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Спецслужбы США сделали Трампу предложение, от которого нельзя отказаться
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Если женщина в США получила 25 лет тюрьмы проголосовав чужим белютенем, то путину - за это электрический стул, приговор выполнять, афишировать и пугать больше не будут...
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Нормальная статистика. 45 президентов и всего лишь один Трамп. А у нас пять и всем им до Трампа, как до Луны.
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Дааа, если бы он ещё один срок побыл Президентом США, все американцы не только руку к сердцу прикладывали, а и Гимн Украины пели... Реформа?
https://pbs.twimg.com/media/C1qdzbNXEAApv1g.jpg
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Переписываю то, что я сегодня говорил на Цензоре:
А вообще, ку-кутину, мнящему себя царём всея Всея , не позавидуешь. Если учесть, что он свою быдло-охрану превращает то в рыбаков, то в прихожан храма, можно предположить, что и в стриптиз-клуб он с этой же шоблой заваливается.
Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :

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Juli Schubs
Вот сварливая баба,как тебя Ахмэд терпит?Наверное из- за твоих 35 фирм и 1 корпорации
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Ты хамишь, а я добр к людям. Вот, лови свой аватар - Sea dog эта гнусь называецца
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Что ж это получается...? Обама от себя за хакерские атаки санкции рассеи добавил а теперь еще и Трамп от себя добавит?
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Так до какого события теперь считают время обратные часы на красной площади?
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Было бы глупо не сделать выводы и не принять меры. Иначе через годик - другой любой школьник будет шастать на правительственные сервера как на порносайты...З.Ы. Вспомнился старенький фильм "Военные игры"...
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- Теперь вы- отец русской демократии?Ясно?!

-Гм..Да..А шо мне делать?..
- Ничего! Надувать щеки! И молчать!!
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Трампа теперь точно выгонят из "единой расиси"...
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Ну кацапы Хепи Нью еар смазуйте скрепу стержень будут вам вводить
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Маккейн и Грэм у туалете рыжему коленом по яйцам надавали? А то и правда себя Президентом возомнит..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус
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