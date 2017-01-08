 Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку "иностранной структуре", что и привело к утечке данных.
По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.
Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.
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Такой вот свободолюбивый народ.
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Правильно. Перво-наперво отправить в Кремль бочку вазелина. Мы ж не варвары какие-нибудь.. Тем более, что её всё равно не хватит..
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)))))))))))
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Вспоминается "...ну тупые!"
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Сомнния у меня вызывает "искренность" этого примуса
Юлька- дура,а твой муж Ахмэд у тебя сомнения не вызывает?
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https://pbs.twimg.com/media/C1qdzbNXEAApv1g.jpg
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А вообще, ку-кутину, мнящему себя царём всея Всея , не позавидуешь. Если учесть, что он свою быдло-охрану превращает то в рыбаков, то в прихожан храма, можно предположить, что и в стриптиз-клуб он с этой же шоблой заваливается.
Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :
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Вот сварливая баба,как тебя Ахмэд терпит?Наверное из- за твоих 35 фирм и 1 корпорации
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все так было и задумано.
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-Гм..Да..А шо мне делать?..
- Ничего! Надувать щеки! И молчать!!
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