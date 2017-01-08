 Мужчина и женщина отравились угарным газом в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, тела мужчины и женщины в возрасте приблизительно 65 лет были обнаружены на дачном массиве возле метро "Славутич".
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