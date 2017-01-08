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 Мужчина и женщина отравились угарным газом в Киеве

В Киеве два человека отравились угарным газом. Оба скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, тела мужчины и женщины в возрасте приблизительно 65 лет были обнаружены на дачном массиве возле метро "Славутич".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление угарным газом во Львове: пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок
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Прожили он в любви и согласии много лет, и умерли они в один день.
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* малось на увазі загиблих в різних нещасних випадках на мирній території
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В детстве перенес отравление угарным. Выжили, но ощущение не весьма приятное.
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Печку что-ли топили дровами и углем? Так вроде везде вокруг Киева газ есть.
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Обычная история с трагическим концом, а обычная в том, что квартиру сдавали, а сами на даче жили, холодно, затопил дровами, заснули и задохнулись.
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Smoke/CO сенсоры совсем не роскошь, а необходимость. Если дым можно унюхать, то CO без запаха.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина и женщина отравились угарным газом в Киеве
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