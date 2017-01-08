 С начала суток зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ, ранены трое военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке вели огонь БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке вел огонь и танк.
На Луганском - из 82 миллиметровых минометов - Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.
638 18
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"(603)
За минувшие сутки погибших нет. Двое украинских бойцов - ранены, - спикер АТО(23)
Украинские воины, получившие ранения в районе Новотошковского, находятся в стабильном состоянии, - пресс-офицер Завтонов(14)
"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж(53)
РФ больше не скрывает своего военного присутствия на Донбассе(0)
Военнослужащие не смогут разорвать контракт во время службы в АТО, - Генштаб(90)
Житель Донецкой области хранил на веранде заряды для подствольного гранатомета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--
Член тверского отделения «Яблока» совершил самоубийство
Ответить
Ответить
Ответить
Известный американский эксперт по вопросам геополитики Збигнев Бжезинский предлагает ослабить давление на Кремль, а «красную линию» для Москвы провести по балтийским странам
Читайте также
План Киссинджера по Донбассу: санкции снять, Крым отдать
«Пока вы праздновали и мерзли - отписался Бжезинский. Со статьей на актуальную тему что им делать с Россией. Украина не упоминается вообще и это тревога. «Красную линию» предлагает провести по балтийским странам. И вообще, чтобы не допустить союза Россия-Китай, предлагает перестать давить на Россию в Европе», - написал Попов.
Депутат отмечает, что Бжезинский пишет о снижении давления на Москву не так прямо, как его старый оппонент и друг Путина Генри Киссинджер, но тенденция та же.
«Бжезинский формирует позицию и выражает настроения другой глобальной группы, и, если их позиции по Украине станут совпадать таким образом - будет трудно. Форточка закрывается, последние шансы провести активные меры», - добавил депутат.
Ответить
Ответить