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 С начала суток зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ, ранены трое военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций и в Рождественские праздники, по состоянию на 18:00 8 января зафиксировано 28 обстрелов. Трое наших военнослужащих получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также читайте: Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР

"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке вели огонь БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке вел огонь и танк.
На Луганском - из 82 миллиметровых минометов - Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибших нет. В двух горячих точках были ранены 6 украинских бойцов, - спикер АТО

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.
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Таки да !Пэдро конституционное им подарков с своими кохвэтками им подкинул?
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Правильно убивают каждый день, калечат, а мы мудакам халявную воду.. Бизнес не сбавляет оборотов. И даже наоборот. А кто у нас главный барыга-ни одного дня не олигарх?
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Так если есть раненые, значит есть НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УГРОЗА ЖИЗНИ наших ребят. А значит - можно открывать ответный огонь на подавление огневых позиций агрессоров.
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Вы хотите чтоб путлер вероломно напал как на Грузию ? Чтоб у замацаного гидранта фабрики на раисе отобрал ?
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Для тех, кто не в теме - я сослался на слова Верховного главнокомандующего.
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верховный Гавнокомандующий - много чего уже говорил .
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Так - бери и делай. Тебе же никто не запрещает. Тем более, что условия выполнены
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Бывший боевик Сергей О., участвовавший в конфликте на Донбассе, устроил стрельбу в Москве. В результате погиб один человек, несколько получили ранения.
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Надеюсь наступит этот день когда земля будет усеяна ватными тварями с вылезшими кишками.
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Политика президента антиукраинская во всех отношениях, а тем более когда можно сепарам отрезать и воду и электричество и продукцию, и это не делается.
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а в это время старое маразматье строит планы, мля...

Известный американский эксперт по вопросам геополитики Збигнев Бжезинский предлагает ослабить давление на Кремль, а «красную линию» для Москвы провести по балтийским странам
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«Пока вы праздновали и мерзли - отписался Бжезинский. Со статьей на актуальную тему что им делать с Россией. Украина не упоминается вообще и это тревога. «Красную линию» предлагает провести по балтийским странам. И вообще, чтобы не допустить союза Россия-Китай, предлагает перестать давить на Россию в Европе», - написал Попов.
Депутат отмечает, что Бжезинский пишет о снижении давления на Москву не так прямо, как его старый оппонент и друг Путина Генри Киссинджер, но тенденция та же.
«Бжезинский формирует позицию и выражает настроения другой глобальной группы, и, если их позиции по Украине станут совпадать таким образом - будет трудно. Форточка закрывается, последние шансы провести активные меры», - добавил депутат.
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Сколько еще народу поубивает и покалечит президент мыру?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ, ранены трое военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО
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