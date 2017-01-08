 "Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн", - замглавы Луганской ОГА Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко.
"Несмотря на то, что 10,5 млн грн - это только 4% от суммы долга неподконтрольной территории Луганщины перед КП "Попаснянский районный водоканал", это первый реальный шаг к стабилизации ситуации в регионе", - сказал чиновник.
"Напомню, общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн, в результате чего у Попаснянского райводоканала возникли проблемы по расчетам с Луганским энергетическим объединением. В октябре-ноябре Международный Красный Крест уплатил 700 тыс. долларов, которые КП "Попаснянский районный водоканал" задолжало за потребленную электроэнергию, поставляя воду на неподконтрольную часть области", - информирует Клименко.
"Внедренный механизм расчетов позволит сбалансировать работу предприятия и обеспечить круглосуточную подачу воды 600 тысячам наших граждан, которые стали заложниками ситуации", - добавил он.
Напомним, 6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было уплачено часть долга в сумме 10,5 млн грн за водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области. В расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля.
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Пусть благодетели этим занимаются.
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В результате подорожания света вырастет и себестоимость водоснабжения, что может привести к тому, что комиссии также придется поднимать тариф на холодную воду. Кроме того, как поясняют эксперты, в следующем году для Украины подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду.
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Почему шыкаладная питорасня молчит и не мычит о поставках электрики и газа из Украины на крысм за счет граждан? Вот где народ кидают пейсатые кренделя.
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Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы
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Воду сепарам перекрыть, вместо воды гнать Боярышник.
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подконтрольной хунте.90% населения тех областей спят и видят себя в лоне матушки
рассесии.Второе:Когда уже не подконтрольные Киеву территории получат статус
временно оккупированных и будут полностью инаглухо заблокированы.
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