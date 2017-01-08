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Все про:вода (658) задолженность (151) Луганщина (3551) ОГА (1213) оккупация (6396) Водоканал (46) водоснабжение (214) Клименко Юрий (24)

 "Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн", - замглавы Луганской ОГА Клименко

Долг оккупированной части Луганской области за воду, поставляемую с подконтрольной территории Украины, составляет почти 260 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко.

"Несмотря на то, что 10,5 млн грн - это только 4% от суммы долга неподконтрольной территории Луганщины перед КП "Попаснянский районный водоканал", это первый реальный шаг к стабилизации ситуации в регионе", - сказал чиновник.

"Напомню, общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн, в результате чего у Попаснянского райводоканала возникли проблемы по расчетам с Луганским энергетическим объединением. В октябре-ноябре Международный Красный Крест уплатил 700 тыс. долларов, которые КП "Попаснянский районный водоканал" задолжало за потребленную электроэнергию, поставляя воду на неподконтрольную часть области", - информирует Клименко.

"Внедренный механизм расчетов позволит сбалансировать работу предприятия и обеспечить круглосуточную подачу воды 600 тысячам наших граждан, которые стали заложниками ситуации", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности

Напомним, 6 января коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было уплачено часть долга в сумме 10,5 млн грн за водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области. В расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля.
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Та хоч брому туди, в водичку, добавляйте-заааспооокоооюююєєєє...
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можна і траву СЕНИ - 12 годин ( можна звіряти годинник) і всі летять орлами на унітази ( чи залишились після руцкомірцев?) Заспокоюює.....
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Представляю как Плотницкий со своими гусями ржёт
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За 260млн. BLACK WATER может освободить Лугандонию!
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Скажу "по сєкрєту" - навіть за половину тієї суми , особиста охорона Ахмєтова , за пару днів звільнить Лугандонію ..))
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Остальное оплачиваете вы!Мы же понимаем,что те,кто на этом зарабатывает,,бесплатно ничего поставлять не будет.Отключили бы -щаплатили бы! Порошенко проклянут.
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Какого лнр??? Данбасс захватили террористы убийцы а не республику вы им подарили.
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А интересно сколько задолжала вся остальная Украина мне кажется гораздо меньше и точно также будет по остальных ресурсах.
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Да ладна, не жмочтесь
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Когда надо будет шнурки погладить захерченко и плотве, я - пас.
Пусть благодетели этим занимаются.
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Как изменятся цены на коммуналку для населения В Украине, согласно постановлению Нацкомиссии, которая осуществляет регулировании в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), в 2017-м подорожает электроэнергия.
В результате подорожания света вырастет и себестоимость водоснабжения, что может привести к тому, что комиссии также придется поднимать тариф на холодную воду. Кроме того, как поясняют эксперты, в следующем году для Украины подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду.
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Мелочь какая.
Почему шыкаладная питорасня молчит и не мычит о поставках электрики и газа из Украины на крысм за счет граждан? Вот где народ кидают пейсатые кренделя.
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Оно отдыхает некогда, это ж не фабрикой конфетной руководить
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что-то я не понял, почему за неуплату долга в Киеве от комуналки отлючают.... а лнр нет?
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Братан, Ты ошибся. Шоколадные люди живут в Африке.
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А можно и мне 4% платить? Как я понял это позволит меня обеспечить коммуналкой.
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Четверть миллиарда. И это только по одной позиции. а во сколько вообще обходится налогоплательщикам содержание и наших граждан, которые не платят за услуги и сепаратистов , которые вообще болт забили на оплату.
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За три года в луганДон Украина поставила эл. энергии и воды , больше чем на миллиард $, не получив оттуда ни цента, кто за это заплатил ? Правильно ...... мы украинцы (смотри коммунальные платежки), деньги за все это там собираются плотвой и захаром регулярно (попробуй не заплати), куда они идут? Правильно на зарплаты всяким добровольцам-ополченцам и прочим абхазам, чтобы стреляли по нам и не бубнили (ну и конечно на карман тем же плотвам и захарам). Где берут эти деньги всякие "путинвведивойска" и прочие организмы-коллаборационисты? Правильно...... в том числе из пенсий и пособий, которые платим им мы, Украинцы (я уже не говорю о покупке у них угля, часть эл. энергии из которого мы на халяву поставляем в луганДон). ПРЕМИЮ ДАРВИНА В СТУДИЮ! ЗАНАВЕС!
Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы
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А чем плохо поставить ведро воды и написать 100 грн. долга? Загнать в долги это также может быть способ для последующего давления и шантажа по его возвращению этого долга.
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Погашено только 4 % от суммы долга, так и дайте им воды 4% от потребности.Вспомните расчеты за газ а рашкой- предоплата и только потом газ.
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Водичку нужно поставлять, а то как же русня поле пыток украинских патриотов, без душа обходится будет, это противоречит общечеловеческим ценностям, ОБСЕ заругает.
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а у нас даже субсидии забрали...до сих пор не пролонгировали...я прихожу к мнению,что нужно просто забить балду и не платить.а не то как то коряво получается.
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"Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн"
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Воду сепарам перекрыть, вместо воды гнать Боярышник.
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А как же им бандюганам без водички набегаются в войне с "укропами" тогда надо им бедолагам и помыться и охладится и холодненькой попить . В войне солдат без воды что без патронов. И как ранее говорил кацапский полководец татарин Сувор ( якобы вяликоросс Суворов ) голодный солдат плохой солдат. Вот видно из за этого и жалеет наша охреневшая власть коррупционеров, бедненьких солдатиков оккупированной российскими фашистами бандитской резервации лугандонии . А на самом деле кровавых бандитов - террористов предоставляя и только им бесплатно воду. А по всей Украине в три шкуры дерёт за эту воду и видно только за то что остальные украинцы они на своё несчастье оказались не бандиты сепаратисты.
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Первое:в тех областях наших людей небыло,нет и не предвидется даже на территории
подконтрольной хунте.90% населения тех областей спят и видят себя в лоне матушки
рассесии.Второе:Когда уже не подконтрольные Киеву территории получат статус
временно оккупированных и будут полностью инаглухо заблокированы.
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Поздравляю-вот и мы заимели свою Чечню,вот опять спустя века снова платим дань ордынцам.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн", - замглавы Луганской ОГА Клименко
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