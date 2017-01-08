 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии вместо России

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте международного союза биатлонистов.
Вместо Тюмени соревнования проведут в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.
Изначально соревнования должны были пройти в России, но были перенесены после допингового скандала в российском спорте.
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PS Ви їм тільки про Аляску не кажіть... Бо репнуть з пихи за свої території.
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«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», - сказала Коукалова.
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Не дай Бог ночью приснится такая красуня ...
свят свят свят..
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