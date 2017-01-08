EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество, Спорт, За рубежом
  1726  38
Все про:биатлон (83) Россия (64556) допинг-контроль (161)

 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии вместо России

Финляндия проведет 8-й этап Кубка мира по биатлону вместо России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте международного союза биатлонистов.

Вместо Тюмени соревнования проведут в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.

Изначально соревнования должны были пройти в России, но были перенесены после допингового скандала в российском спорте.

Также читайте: Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кзломордые могут гордиться - это же их БЫВШАЯ провинция. Так что, типа, никуда ничего и не передавали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та то для козломордих не важливо - своє не смердить.
PS Ви їм тільки про Аляску не кажіть... Бо репнуть з пихи за свої території.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Биатлон - чисто финское развлечение! Морозец - минус 35, снайпер Суоми - патрончик в патронник,один выстрел,один кацапский труп! Вот это спорт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от международных соревнований.
«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», - сказала Коукалова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати недавно узнал интересный факт. В финском языке правильно говорить - "на России" (Venäjällä), и это не шутка или прикол, проверить достаточно легко. При этом если речь идет об Украине, то правильно говорить "в Украине" (Ukrainassa).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все верно.Но только с поправкой:он убивал не людей,а кацапских захватчиков!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что гадкие кацапы лапти, эти наши лютые враги оккупанты суверенной украинской земли Крыма и Донбасса. Они что получается кроме "Боярышника" стекломоя ещё все поголовно ширяются .. Вот так подло и медальки незаслуженно выхватывали, казламорда нечисть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, хоть что-то не зассали сделать против этих охиревших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Який там Сounter Strike, який там Сal of Duty...Oсь де профі по набиванню фрагів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше вместо дисквалификации добавлять каждому кацапу перед стартом 5 штрафных минут, пусть бегают как лохи для массовки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что это я видел выше ?

Не дай Бог ночью приснится такая красуня ...
свят свят свят..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все! Терпение лопнуло! ФИНЛЯНДИЯНАШ! ПУТЕНВВЕДИВАЙСКА! ДОЛОЙ ФИННОБАНДЕРОВЦЕВ И СУОМИФАШИСТОВ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самое смешное, что пару дней назад один опухший косаб говорил - такого слова как фрустрацыя не существует)) конешно. они в ней рождаются и помирают))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
що Маруся Захарова на це каже чи Марусі ще не має з нами, Маруся ще перебуває в матриці Бояришника
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо, опять? измываются над кацапсами. надо было взять кацапов в качестве мишеней - и палить по ним. вноше предложение - все соревнования по биатлону и прочим видам стрельбы проводить по кацапсам. можно зад в аквафреш раскрашивать, шоб можно было повторно использовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну дык весь Питер и Петрозаводск туды ломанется. Это они специально сделали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, а то хрен бы кто в 3/14дерацию поехал...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии вместо России
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва жертвы Минобороны Нацполиция непогода обстрел ОГА Одесса Одесская область погода разведка ранение Россия смерть снегопад теплосеть теракт терроризм транспорт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти