 Сенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Выступая в программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC в воскресенье, республиканские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что спецслужбы представили убедительные доказательства того, что Путин пытался повлиять на выборы. Трамп неоднократно отвергал эту точку зрения, допуская, что нельзя установить, кто несет ответственность (за хакерские атаки).
"Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии, - сказал Грэм. - Вы должны дать понять всем американцам - республиканцам и демократам, - что вы заставите Россию заплатить за попытки вмешательства".
Оба сенатора заявили, что не могут с уверенностью сказать, поддержат ли они назначение бывшего главы компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона - кандидата Трампа на пост госсекретаря, которого резко критикуют за тесные связи с Путиным. Комитет Сената по международным отношениям намерен в среду провести слушания по обсуждению кандидатуры Тиллерсона.
В пятницу три разведслужбы США опубликовали совместный доклад, в котором содержится вывод о том, что Путин поручил провести работу, чтобы повысить шансы Трампа на избрание через дискредитацию его соперника-демократа Хиллари Клинтон.
Хакеры проникли на почтовый сервер Национального комитета Демократической партии, а также похитили переписку руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Позднее электронные письма были размещены в Интернете и использовались, чтобы поставить Клинтон в неловкое положение. Публикацией, в частности, пользовался и сам Трамп, который неоднократно использовал содержание этих писем в качестве рычагов политического влияния.
В рассекреченной версии доклада говорится, что Россия пыталась подорвать доверие к демократическому процессу в США, доставить неприятности Клинтон, помешать ей выиграть выборы и нанести ущерб ее работе на посту президента в случае победы.
Маккейн выступил за продолжение расследования хакерских атак.
"Нам нужно вплотную заняться этим вопросом, добраться до сути и выработать стратегию в этой новой форме ведения войны, которая, фактически, может навредить нашей экономике, нашим выборам, нашей национальной безопасности", - сказал он.
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Республиканцы: Трамп согласен с выводами доклада о российских кибератаках
Короче, щемят Трампа со всех сторон, любое движение навстречу хуйлу будет приближать рыжего к импичменту.
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Хуйло там просто елемент грандіозного шоу.
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распад и неуважение @VictorKvert2008 6 ч.6 часов назад
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а где пикирующее мурло на фото?
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если это нечесанное чмо согласится, что паРаша могла - только могла(!), вмешаться в выборный процесс в США, сразу же будет объявлен импичмент Трампе.
В США даже намек на вмешательство в выборную систему рассматривается, как объявление войны США.
В связи с чем Трампа ссыт и, между нами говоря, ходит по-большому часто, и уже головой, а не ж@пой пытается вершить политику США, категорически отрицая, что паРаша ему помогла сделать выборы.
Мой прогноз:
Трампа закрутит гайки на ж(о)пе у путина так, что он дышать начнет через ж(о)пу. Как это произойдет - зырьте в скором будущем.
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Организация Allied Progress («Объединённый прогресс») начала кампанию против назначения банкира Стивена Мнучина главой Казначейства США. Организация Network for Public Education («Сетевая организация за доступное образование») ведёт активную деятельность против назначения филантропа и миллиардера Бетси Девос на пост министра образования.
И это только начало!
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Усвяцову, один раз за групповое изнасилование.
Хутин в секцию к нему попал ровно через год как тот откинулся, во
На могиле Усявцова написано "мафия бессмертна".
Теперь представте себе какую мерзость тот воспитал в лице Куйла...
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в США показания полиграфа признаются официальными.
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