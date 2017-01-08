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Все про:киберпреступление (193) Маккейн (195) Россия (64556) санкции (5764) Трамп (406)

 Сенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов

Два высокопоставленных сенатора-республиканца сенатора призвали избранного президента США Дональда Трампа наказать Россию в связи с выводами американских разведслужб о том, что президент России Владимир Путин лично распорядился предпринять шаги с целью повлиять на результат ноябрьских президентских выборов в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп

Выступая в программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC в воскресенье, республиканские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что спецслужбы представили убедительные доказательства того, что Путин пытался повлиять на выборы. Трамп неоднократно отвергал эту точку зрения, допуская, что нельзя установить, кто несет ответственность (за хакерские атаки).

"Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии, - сказал Грэм. - Вы должны дать понять всем американцам - республиканцам и демократам, - что вы заставите Россию заплатить за попытки вмешательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

Оба сенатора заявили, что не могут с уверенностью сказать, поддержат ли они назначение бывшего главы компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона - кандидата Трампа на пост госсекретаря, которого резко критикуют за тесные связи с Путиным. Комитет Сената по международным отношениям намерен в среду провести слушания по обсуждению кандидатуры Тиллерсона.

В пятницу три разведслужбы США опубликовали совместный доклад, в котором содержится вывод о том, что Путин поручил провести работу, чтобы повысить шансы Трампа на избрание через дискредитацию его соперника-демократа Хиллари Клинтон.

Хакеры проникли на почтовый сервер Национального комитета Демократической партии, а также похитили переписку руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Позднее электронные письма были размещены в Интернете и использовались, чтобы поставить Клинтон в неловкое положение. Публикацией, в частности, пользовался и сам Трамп, который неоднократно использовал содержание этих писем в качестве рычагов политического влияния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

В рассекреченной версии доклада говорится, что Россия пыталась подорвать доверие к демократическому процессу в США, доставить неприятности Клинтон, помешать ей выиграть выборы и нанести ущерб ее работе на посту президента в случае победы.

Маккейн выступил за продолжение расследования хакерских атак.

"Нам нужно вплотную заняться этим вопросом, добраться до сути и выработать стратегию в этой новой форме ведения войны, которая, фактически, может навредить нашей экономике, нашим выборам, нашей национальной безопасности", - сказал он.
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Возьмите меня советником к Трампу. Предлагаю вариант, который устроит обе стороны: публично промолчать, но втихаря Вову в чулане вые"бать..
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...чёй-то напомнило: Дорогие товарищи! Мне вот тут напоминают, что у нас плохо с мясом... ...кхм... ...Нет, дорогие товарищи, -- с мясом у нас хорошо... Плохо у нас без мяса!
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Другие республиканцы уже как бы сказали за Трампа, что он согласен

Республиканцы: Трамп согласен с выводами доклада о российских кибератаках

Короче, щемят Трампа со всех сторон, любое движение навстречу хуйлу будет приближать рыжего к импичменту.
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Трамп 11 років займався відомим телешоу (потім його змінив Шварцнегер) так що він знає як розігріти народ, щоб ефектніше вийшов результат.
Хуйло там просто елемент грандіозного шоу.
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Конечно, доказательства железные. Вычислили IP самого Путина.
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єдинна у світі IP-адреса, що набирається літерами - х.у.й.л.о
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Щас Трамп может говорить скока угодно и обещать всё что угодно. Он пока- таки не официальное Лицо. Ну, в смысле- не совсем официальное. Потому- Маккейн впереди паровоза забежал.
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интересно, почему то на цензоре думают что импичмент или физическое устранение трампа буду возможно по какой то другой причине, кроме как наступание трампом на мозоль внутренней крупной лоббисткой группировке, типа как его мнение касаемо мелкой внешнеполитической проблемы
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Подождите, когда-то СССР смеялся над Рейганом, где СССР?
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Где, где, в Киеве в основном. Украина больше всех похожа на заповедник СССРа.
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Только в детстве довелось один раз в Киеве побывать. А так в Сумах, не очень часто. А сейчас так к Вам и вообще не попадёшь. А живу недалеко от Кисловодска.
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Получается,что Клинтон со своей партией занималась всякой х..ней,раз все эти письма явились компроматом...так почему никто не занялся Клинтон..?Выложили правду-оказалось,.что это подрыв демократии..
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Трамп обещал ее в тюрьму посадить ,но потом пожалел и простил.
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Да. А подслушивать первых лиц Европы и всего мира разведслужбам США Бог велел?(недавний скандал с Меркель)
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Потому что демократы это сопли в сахарине, посмотришь как будут рулить республиканцы.
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Признание Трампом вмешательства Педерации в ход выборов, это признание Трампом его проигрыша в этих выборах. Не надейтесь хаспада озабоченные толерасты. Теперь трамп будет долго облизываться с кремлядьским Сцарьком, за такую "поддержку" в выборах
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Американцы за годы холодной войны прекрасно поняли, кто такие русские. И никакой президент не изменит их мнение, в том числе и Трамп. Возродившаяся империя зла будет задавлена и разрушена также как и бывший совок!
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Агенты вливания у Вовочки Хутина повсюду,Зло рассеи пока побеждает, бабло.
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Какой дебил признает результаты разведки,это равноценно призние что он выиграл выборы нечесно а незаявив окажется на крючке у хуйла и будет ему вечно обязан.
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странно, а на цензоре еще вчера писали что согласился
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При этом яйца Трампа получили небольшую деформацию...
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Путин, небось, и сам в ахуе от своей крутости...эх, захвалите вы его...
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Фоторяд неполный,
а где пикирующее мурло на фото?
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Во время предвыборной кампании "высокопоставленные" Маккейн и Грэм пытались укусить кандидата Трампа за щиколотку и были втоптаны им в грязь. Теперь, пользуясь тем что Трамп занят формированием новой администрации, они пытаются как то отыграться.
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пусть себе требуют. Трампу не выгодно это
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Теперь появляется слабая надежда, что Трампу вставят-таки мозги в голову.
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Ни фига Вы не понимаете в политике. Самый могущественный человек на земле, это Маргарита Симоньян. Она назначает президентов по своему усмотрению.
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Тут самый момент, на котором, между нами говоря, я стою вместе с Трампой . И вот в чем он заключается:
если это нечесанное чмо согласится, что паРаша могла - только могла(!), вмешаться в выборный процесс в США, сразу же будет объявлен импичмент Трампе.
В США даже намек на вмешательство в выборную систему рассматривается, как объявление войны США.
В связи с чем Трампа ссыт и, между нами говоря, ходит по-большому часто, и уже головой, а не ж@пой пытается вершить политику США, категорически отрицая, что паРаша ему помогла сделать выборы.
Мой прогноз:
Трампа закрутит гайки на ж(о)пе у путина так, что он дышать начнет через ж(о)пу. Как это произойдет - зырьте в скором будущем.
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По логики Трамп должен уничтожить Вову, и в пыль стереть всех кто рядом был . Только там он сможет оправдаться пред Америкой .
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Америка на выборах разделилась пополам - такой она останется и на все следующие четыре года!


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Это твоя ольгинская мечта? Оставь пустые надежды. Америка- едина и неделима. А в вопросах гос. безопасности- вообще МОНОЛИТ!
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Уже сейчас демократы пытаются помешать Трампу сформировать правительство - даже подключают для этого различные общественные организации!

Организация Allied Progress («Объединённый прогресс») начала кампанию против назначения банкира Стивена Мнучина главой Казначейства США. Организация Network for Public Education («Сетевая организация за доступное образование») ведёт активную деятельность против назначения филантропа и миллиардера Бетси Девос на пост министра образования.
И это только начало!
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Думаю, Трамп таки изменил Америку- ввиду того, что такого неадеквата в презах Америки ещё не было, страна постепенно превращается из президентско-парламентской в парламентско-президентскую.
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Гэбня, через инет, влезает в американские серверы..Безнаказанно это не пройдёт. При любом президенте. Санкции ужесточатся.
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Хутин Пуй не хотел учится, поэтому стал управлять кацапстаном.

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Так раз Вовочка окончил школу в 70-м, значит, пошел учиться за месяц до своего 8-летия в сентябре 60-го? Или в каком-то классе на второй год оставался "гений вся Руси"?
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Ну, так в университет Хутин попал благодаря своему тренеру по дзю-до - дважды сидевшему
Усвяцову, один раз за групповое изнасилование.
Хутин в секцию к нему попал ровно через год как тот откинулся, во
На могиле Усявцова написано "мафия бессмертна".
Теперь представте себе какую мерзость тот воспитал в лице Куйла...
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Фантастика, если Трамп это сделает. По сути - это признание того, что его избирателями - манипулировали. И не просто водили, а за нос водили из Кремля. И тогда невольно вопрос? А насколько был правомочный избирательный процесс, если избирающие находились под психологическим манипулированием и каков процент этих избирателей и правомочен ли сам процесс избрания......... Кхе,кхе, нууу ...легитимен ли сам...Трамп. Га-га-га-га.
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Ему дали путь к отступлению- в докладе указано, что подтверждений тому, что вмешательство как-то повлияло на результаты выборов- нет.
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Это путь как-то замять медвежьи следы. Но факт того, что избиратели в момент голосования, находились под влиянием манипулирования - неоспорим.
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Он почти согласился, но для проверки создаст комиссию по расследованию со сроком три месяца...
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Перед инагурацией Трамп должен пройти детектор лжи,
в США показания полиграфа признаются официальными.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов
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